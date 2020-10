Jalkapallotähti Edinson Cavani on valmis auttamaan ManU:a maaleillaan jo tiistaina Mestarien liigan ottelussa PSG:tä vastaan

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Manchester Unitedin syyshankinnan Edinson Cavanin odotetaan olevan arvokas lisä ManU:n kokoonpanoon, johon 33-vuotias uruguaylainen tuo kokemusta ja maalintekovoimaa.

Cavani teki lokakuun alussa 210 000 punnan viikkopalkan takaavan kaksivuotisen sopimuksen ManU:n kanssa, mutta lauantaina Cavani ei ollut ManU:n kokoonpanossa, kun joukkue kohtasi Valioliigassa Newcastlen.

Hänen odotetaan olevan käytettävissä tiistaina, jolloin Ole Gunnar Solskjärin miehistö pelaa Pariisissa PSG:tä vastaan Mestarien liigan lohkovaiheen avauskierroksella. Cavanille debyytti olisi tunteikas, sillä hän edusti pitkään PSG:tä.

”Koen poikkeuksellisen hetken, jonka kukaan ei uskonut tapahtuvan. Se on uskomaton asia, hienoja tunteita”, Cavani kertoi äskettäin TF1:lle.

Cavani pelasi PSG:ssä seitsemän kautta ja teki 200 maalia, mutta jätti seuran kesäkuussa. Hän on pelannut viimeksi maaliskuussa Mestarien liigassa Borussia Dortmundia vastaan.

Jotkut Manchester Unitedin fanit ovat epäilleet uruguaylaistähden suorituskykyä pitkän pelaamattomuuden ja iäkkyyden vuoksi.

Cavani vietti viime kuukaudet Uruguayssa lammasfarmillaan ja hemmotteli itseään baletilla, joka kuuluu jalkapallotähden vähemmän tunnettuihin intohimoihin. Hän jopa osallistui montevideolaisen tanssikoulun mainosvideoon.

Tuollaisten kokemusten jälkeen Cavanin olisi ollut helppo eläköityä jalkapalloammattilaisen uraltaan, mutta pelikenttien kutsu oli lopulta kovempi.

Cavani kokee Valioliigan olevan uusi haaste ja aikoo vaientaa epäilijät. Hän kertoo olleensa erityisen kiinnostunut Manchester Unitedista.

”Olen erittäin motivoitunut. Haluan aina pelata niin paljon kuin mahdollista, tehdä työtä, harjoitella ja antaa parhaani.”

Cavani ja hänen tyttöystävänsä sairastivat koronaviruksen yli kuukausi sitten Ibizan-loman jälkeen, mutta pelaaja on toipunut ja valmis tuomaan pitkän kokemuksensa ja neuvonsa ManU:n nuoren joukkueen käyttöön.

Joukkuetoveri Marcus Rashford toivoo, että Cavanilla olisi samanlainen vaikutus kuin Zlatan Ibrahimovicilla oli Manchester Unitediin saapuessaan vuonna 2016.

Tuolloin yli kolmekymppinen Ibrahimovic teki 28 maalia ensimmäisellä kaudellaan uudessa seurassa.

”Toivottavasti hän pääsee joukkueeseen sisään ja tekee maaleja, koska hän voi ehdottomasti auttaa meitä voittamaan pelejä ja saamaan pisteitä. Hän voi olla meille massiivinen pelaaja tällä kaudella”, Rashford kertoi Sky Sportsille.

”Kahden tai kolmen pokaalin voittaminen kaudessa ei ole mahdollista, jos joukkueessa ei ole pelaajia jotka tekevät maaleja sillä viikolla ja seuraavalla viikolla. Ennen Unitedilla oli aina neljä tai viisi hyökkääjää, jotka pystyivät tekemään maalin milloin tahansa”, nykyisen joukkueen ratkaisijoihin kuuluva Rashford sanoi ja painotti kokoonpanon leveyden merkitystä.

Mestarien liigan lohkovaihe alkaa tiistaina. C More Sport 1 näyttää ottelut Dynamo Kiova–Juventus (klo 20) ja PSG–Manchester United (klo 22). C More Sport 2 näyttää ottelun Zenit Pietari–Club Brügge kello 20.