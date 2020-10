Loppukauden tavoitteena on saada kakkoskiertueen kautta paikka US Openiin.

Suomen ammattilaisgolfissa näkyy naisten osalta vallanvaihdoksen merkkejä.

Matilda Castren nousi maanantaina julkaistulla naisten maailmanlistalla ensimmäistä kertaa urallaan Suomen ykköspelaajaksi.

Ylivoimainen voitto Yhdysvaltojen kakkoskiertueella Symetra-tourilla nosti Castrenin 52 pykälällä sijalle 251 ohi Sanna Nuutisen (265:s).

Kaliforniassa asuva Castren nousi kahdessa viikossa listalla lähes 200 sijaa. Isot liikahdukset ovat mahdollisia, kun ei olla vielä aivan kärjessä.

Runsas viikko sitten Castren, 25, sijoittui uransa ensimmäisessä major-kilpailussa PGA Championshipissä 23:nneksi, mikä nosti listasijoitusta 135 pykälää.

Nyt Castren on yhä vankemmin kiinni paikassa Tokion olympialaisiin, jonne pääsee käytännössä maailmanlistan kaksi parasta suomalaista sekä naisissa että miehissä.

”Onhan se siisti fiilis, että nyt olen ekana kiinni olympiapaikassa. Se kilpailija minussa tykkää tuosta ja haluaa olla paras, mutta tässä on vielä matkaa jäljellä, että pääsee top-100:aan ja top:50:een. Nyt on kiva välitavoite saavutettu”, Castren sanoi maanantai-iltana puhelimitse Georgian osavaltiosta, missä hän on valmistautumassa maailman ykköskiertueen LPGA-tourin kilpailuun.

Viime vuoden lopulla Castren sanoi HS:n haastattelussa, että olympialaisissa pelaaminen on hänelle ”yksi isoimmista unelmista.”

Castren myönsi, että Tokion kisojen siirtyminen vuodella pandemian takia oli hänelle tavallaan onnenpotku.

”Jos ne kisat olisi järjestetty viime kesänä, en olisi ollut mukana siinä kisakoneessa. Minulle kävi hyvin, että kisat siirtyivät, vaikka koko tilanne on tosi valitettava.”

Seuraavien viikkojen aikana Castrenin tavoitteena on hankkia paikka toiseen major-kilpailuun US Openiin. Se on mahdollista Symetra-kiertueen rankingin kautta.

Rankingin viisi parasta saa paikan US Openiin, ja Castren on nyt sijalla 15. Jäljellä on kaksi kilpailua, joissa pitäisi yltää kärkisijoille.

”Viimeiset viikot ovat olleet ihan kivoja. Olen pelannut ehdottomasti pro-urani parasta peliä. Siitä on hyvä fiilis, ja on kiva, että kisat jatkuvat. On kiva pelata, kun peli tuntuu hyvältä.”

Castrenin mielestä hänen viime viikkojen menestyksensä on monen tekijän summa ja tulosta monen vuoden työstä.

”Mikään ei tapahdu yhden yön aikana. On ollut paljon ylä- ja alamäkeä. Sen kautta ollaan päädytty tähän pisteeseen. Onneksi olen päässyt vaikeista jaksoista yli. Viimeisen vuoden olen tehnyt oikeita asioita golfin puolella ja mentaalipuolella, ja muutenkin elämässä on kaikki järjestyksessä. On ollut ne palapelin osat, ja tänä vuonna ne ovat loksahtaneet paikoilleen”, sanoi Castren, jonka pitkäaikainen valmentaja on Petteri Nykky.

Pelillisesti Castren pitää viime viikkojen onnistumisten avaimena vahvaa pallonlyömistä.

”Siitä on ollut paljon apua, että olen luonut niitä birdiepaikkoja. Se on ollut kulmakivi.”

Esimerkiksi viime viikon voittoisassa kisassa hän osui avauskierroksella oikealla lyöntimäärällä kaikkiin viheriöihin, eli viheriöosumaprosentti oli 100.

”Se oli ensimmäinen kerta koskaan. Olin vähän yllättynyt siitä, kun katsoin tilastoja kierroksen jälkeen”, Castren sanoi.

Golfin maailmanlistat:

Naiset: 1) Ko Jin-young Etelä-Korea 7,97 (1), 2) Kim Sei-young Etelä-Korea 6,87 (2), 3) Nelly Korda USA 6,59 (3), 4) Park In-bee Etelä-Korea 6,18 (4), 5) Danielle Kang USA 6,15 (5), 6) Nasa Hataoka Japani 5,91 (6), 7) Brooke M. Henderson Kanada 5,77 (7), 8) Park Sung-hyun Etelä-Korea 5,23 (8), 9) Minjee Lee Australia 5,15 (9), 10) Lexi Thompson USA 4,81 (10),

... suomalaisia: 251) Matilda Castren 0,41 (303), 265) Sanna Nuutinen 0,39 (264), 360) Ursula Wikström 0,24 (359), 450) Tiia Koivisto 0,17 (456), 466) Noora Komulainen 0,16 (463).

Miehet: 1) Dustin Johnson USA pistekeskiarvo 10,15 (edellisen listan sijoitus 1), 2) Jon Rahm Espanja 9,62 (2), 3) Justin Thomas USA 8,48 (3), 4) Collin Morikawa USA 7,60 (6), 5) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 7,54 (4), 6) Bryson DeChambeau USA 7,40 (5), 7) Xander Schauffele USA 7,18 (8), 8) Webb Simpson USA 7,01 (7), 9) Tyrrell Hatton Englanti 6,26 (10), 10) Patrick Reed USA 6,00 (9),

... suomalaisia: 96) Sami Välimäki 1,56 (92), 211) Mikko Korhonen 0,82 (203), 226) Kalle Samooja 0,77 (223), 479) Tapio Pulkkanen 0,31 (471).