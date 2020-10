Ahokkaan taktiikkana oli mennä jokaisella huoltotauolla peiton alle makaamaan ja pannna silmät kiinni: ”Se virkisti”

”Olen ihan tööt”, ultrajuoksija Kati Ahokas naurahti puhelimeen maanantaina illansuussa.

Noin klo 7 aamulla helsinkiläinen Ahokas oli saanut päätökseen 40 tuntiin venyttämänsä juoksu-urakan Backyard Ultra MM-kisassa Espoon Siikajärvellä.

Ahokas, 42, oli Suomen joukkueen paras juoksija virtuaalisesti tapahtuneessa MM-kisassa, jossa oli samaan aikaan mukana yli 20 maata.

”On tosi hieno ja aika yllättynyt fiilis. Olihan minulla omia tavoitteita mielessä, mutta en ajatellut, että olisin se voittaja, kun siellä oli niin kovia kavereita mukana”, Ahokas sanoi HS:lle noin kahdeksan tunnin unien jälkeen.

Backyard Ultra -kilpailuissa mitataan kestävyyden lisäksi ennen muuta sitkeyttä.

Tässä kilpailumuodossa startataan tunnin välein 6,7 kilometrin lenkille. Jos sen juoksee esimerkiksi 50 minuutissa, jää kymmenen minuuttia aikaa huoltoon ja lepoon ennen seuraavaa starttia.

Kyseessä on niin sanotusti last man standing -henkinen pudotuskilpailu. Voittaja on se, joka juoksee yhden kierroksen enemmän kuin muut.

Ahokas juoksi 40 kierrosta, ja matkaa kertyi siis lähes 270 kilometriä.

Ennen viikonloppua hän toivoi, että saisi tehtyä oman ennätyksen eli pääsisi pidemmälle kuin samanlaisessa kilpailussa viime kesäkuussa. Silloin hän sijoittui nytkin mukana olleen Juha Jumiskon jälkeen toiseksi 32 kierroksen tuloksella.

Ennätys parani siis roimasti.

”Se oli kisan aikana mielessäkin, ja tarkkailin tunteja, että nyt lähti omat enkat pyörimään. Kun tuli 33 kierrosta täyteen, oli enkat kasassa ja niitä oli hyvä lähteä kasvattamaan.”

Ahokkaan mielestä hänen kisansa eteni tuntemuksien puolesta niin, että alussa tuntui pahalle ja lopussa hyvälle.

”Alkupuolella tuli ruoan kanssa imeytymisongelmia. Eka yö oli tosi haastava. Minulla oli vain huono olo, vähän etoi. Oli vaikea saada ruokaa menemään alas. Säänkin kanssa oli haasteita, kun sattui tulemaan vettä.”

Päivällä olo parani, ja mieli ja sää kirkastuivat.

”Ekan yön aikana mietin, että tämä kisa saattaa jäädä aika lyhyeksi, jos se sellaisena jatkuu. Mutta kyllä se siitä lähti tasoittumaan, ja sain syötyä. Kun toinen yö alkoi, olin tosi hyvillä fiiliksillä. Juoksu kulki, eikä tullut enää vettä.”

Ahokas sanoi yllättyneensä, miten hyvissä voimissa hän oli vielä kisan loppupuolella. Hän oli jo asennoitunut jatkamaan, kunnes viimeinen haastaja Emil Söderlund yllättäen lopetti 40. kierroksen alussa.

”Totta kai juoksu alkoi siinä vaiheessa painaa, mutta kulki ihan hyvin. Oli sellainen virkeä ja skarppi mieli. Olin valmistautunut jatkamaan pidempään.”

”Se Eemelin lopettaminen tuli ihan puskista. Hän vaikutti erittäin hyvävoimaiselta, ja ajattelin, että kisa tulee jatkumaan pitkään. Kun lähdettiin uudelle kierrokselle, hän huikkasi perään, että hän ei jatka enää. Ajattelin, että mitä ihmettä”, Ahokas kertoi.

Ennen kisaa Ahokas toivoi HS:n haastattelussa, että voisi huoltotaukojen aikana ottaa mikrotorkkuja.

Kisan alussa hänen kierrosaikansa olivat 48–49 minuuttia, ja loppua kohden aikaa lenkin kiertämiseen meni minuutti tai kaksi enemmän, mutta aikaa lepoon ja tankkaamiseen jäi silti ihan mukavasti.

”Menin joka tauolla pitkäkseni viltin alle ja panin silmät kiinni. Se oli hyvä taktiikka ja tuntui auttavan. Se oli sellaista valve- ja unitilan rajamailla pyörimistä. Vaikea sanoa, nukahdinko. Koin, että se kuitenkin virkisti.”

Suomen joukkueessa oli kilpailunjohtajana toimineen Mikael Heermanin valitsemana 15 juoksijaa. Ahokkaan kanssa 40. kierroksella oli muiden maiden joukkueista mukana kaikkiaan 36 juoksijaa.

Ahokas arveli, että täydelliseen palautumiseen menee pari viikkoa.

”Tällä viikolla en varmaan lähde lenkille. Nyt ei ole mitään suurempia kipuja. Polvea vähän kolottaa. Se tuntui pikkaisen jo kisan aikana.”

Seuraavan kerran Ahokas aikoo kilpailla ensi vuoden puolella helmikuussa, kun Espoossa juostaan jälleen hallissa 24 tunnin kisa. Viime kerralla hän sai tulokseksi 204 kilometriä.