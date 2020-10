Baseballin loppuottelusarjassa pelaavat Los Angeles Dodgers ja Tampa Bay Rays.

Baseballin Pohjois-Amerikan MLB-liigan loppuottelusarjassa kohtaavat Los Angeles Dodgers ja Tampa Bay Rays. Tänään tiistaina alkava finaalisarja pelataan Arlingtonissa Texasissa. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.

Erikoinen sattuma on se, että syksyn kahdessa Pohjois-Amerikan ammattilaissarjassa voittajat ovat juuri tulleet Los Angelesista ja Tampa Baysta. Los Angeles Lakers voitti koripallon NBA-sarjan ja Tampa Bay Lightning jääkiekon NHL-sarjan Stanley Cupin.

Jos tarkkoja ollaan, Rays pelaa kotiottelunsa St. Petersburgissa ja Lighting Tampassa, mutta molemmat kaupungit kuuluvat Tampa Bayn alueeseen Floridassa.

Finaalisarjan selkeä ennakkosuosikki on Dodgers, joka hakee ensimmäistä mestaruuttaan 32 vuoteen. Joukkue on jo kolmatta kertaa finaalissa neljän viimeisen kauden aikana.

”Tämä on meidän vuotemme”, sanoi Dodgersin manageri Dave Roberts uutistoimisto Reutersin mukaan.

Dodgers, yksi baseballin vanhimmista seuroista, olikin runkosarjan paras joukkue, mutta pudotuspelivaiheessa joukkue oli vaikeuksissa Atlantaa vastaan. Joukkue kuitenkin nousi 1–3-ottelutappioasemasta jatkoon voitoin 4–3.

”Kaikki olettivat meidän pääsevän loppuotteluihin. Työ ei ole kuitenkaan vielä tehty. Tavoite ei ollut päästä loppuotteluihin vaan voittaa mestaruus”, Dodgersin pelaaja Enrique Hernandez totesi.

Dodgersin ja Raysin ottelusarja on kuin Daavidin ja Goljatin kohtaaminen tai rikkaan ja köyhän välinen kamppailu.

Nyt pelataan koronaviruksen takia baseballkuplassa Teksasissa, mutta jos pelattaisiin normaali finaalisarja, jo stadioneista huomaisi, kumpi on varakas seura. Dodgersin stadionia pidetään yhtenä lajin kruununjalokivinä, kun Raysin kotiluola muistuttaa likaista varastorakennusta.

Rays pelaa MLB-liigan pienimmällä budjetilla, 28,2 miljoonaa dollaria (noin 24 miljoonaa euroa), kun Dodgersilla on yksi sarjan suurimmista budjeteista, 107 miljoonaa dollaria (91 miljoonaa euroa). Vain New York Yankeesilla on suurempi budjetti kuin Dodgersilla.

”Meillä ei juurikaan ole tunnettuja nimiä, jotka lukuisat ihmiset tietävät”, Raysin pelaaja Kevin Kiermaier kiteytti.