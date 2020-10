Jan Vapaavuori on innoissaan mutta samalla hämmentynyt.

Innoissaan Helsingin pormestari on siitä, että hän saa tavoitella Suomen olympiakomitean puheenjohtajuutta seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Hämmentyneeksi Vapaavuoren tekee se, miksei Olympiakomitea (OK) ole ottanut riittävän vakavissaan rooliaan koko kansan liikuttajana.

”Liikkumattomuus on tämän yhteiskunnan suurin liikuntapoliittinen ongelma”, hän sanoo.

Vapaavuoren mukaan OK ei myöskään ole ollut riittävän aktiivinen urheilun eettisissä kysymyksissä, kuten häirinnässä tai mielenterveyskysymyksissä.

”Ainakaan Olympiakomitea ei ole pystynyt viestimään niistä riittävän hyvin. Nyt otetaan vaivaantuneesti kantaa epäkohtiin eikä tuoda niitä aktiivisesti ja ratkaisuhakuisesti itse esille”, Vapaavuori sanoo HS:n haastattelussa.

Vapaavuori muistuttaa, että Olympiakomitea on yli miljoonalla jäsenellään Suomen suurin kansanliike, jonka piiriin mahtuu väistämättä myös ei-toivottuja ilmiöitä.

”Niitä ei pidä piilotella, vaan avata keskustelua tavalla, joka vie maailmaa eteenpäin.”

” ”Haluan kirkastaa Olympiakomitean roolia ja korottaa sen yhteiskunnallista merkittävyyttä.”

Olympiakomitean varsinaiset jäsenet – joihin kuuluu urheilun lajiliittoja ja henkilöjäseniä – valitsevat puheenjohtajan ja hallituksen 21. marraskuuta. Vapaavuori ei kiirehtinyt omaa ehdokkuuttaan, vaikka siitä kuului kuiskailuja jo aiemmin syksyllä.

Politiikan kokenut kehäkettu odotti rauhassa, että muut ehdokkaat astuvat esille. Ilkka Kanerva (yleisurheilu), Sari Multala (purjehdus) ja Susanna Rahkamo (taitoluistelu) ilmoittautuivat ensimmäisinä omien lajiliitojensa tukemina puheenjohtajakandidaateiksi.

Syyskuun lopulla joukkoon liittyi energiayhtiö St1:n pääomistaja Mika Anttonen. Urheilun hyväntekijänä tunnettu Anttonen sanoi lähteneensä puheenjohtajakisaan hyvin motivoituneena.

Samaa sanoo Vapaavuori, jota useat isot lajiliitot, kuten Palloliitto ja Salibandyliitto, esittivät tehtävään maanantaina.

”Jos on intohimoa, aikaa riittää. Nyt ei olla hakemassa kokopäiväistä toimitusjohtajaa Olympiakomitealle vaan puheenjohtajaa”, Vapaavuori vastaa samalla kysymykseen, kuinka Helsingin kaupungin pormestarin aika riittäisi OK:n puheenjohtajuuteen. Helsingin kaupunki on maan suurin työnantaja.

Monet näkevät Vapaavuoren ehdokkuuden myös presidenttipelinä. Sen Vapaavuori kiistää nauraen. ”No siitä ei nyt todellakaan ole kysymys.”

Olympiakomitean puheenjohtaja ei yksin ratkaise suomalaisen urheilun ja liikunnan ongelmia, mutta hän on tärkeä mielipidevaikuttaja.

”Puheenjohtajan tulee olla Olympiakomitean profiilin nostaja, aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka ymmärtää valtion, kuntien, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan rajapinnat. Hänen ei pidä mikromanageerata OK:n toimistolla.”

”Haluan kirkastaa Olympiakomitean roolia ja korottaa sen yhteiskunnallista merkittävyyttä. Olympiakomitean pitää uudistua ajan mukana, mielellään eturintamassa”, Vapaavuori sanoo.

” ”Unohdetaan, että kuntien yhteenlaskettu liikuntabudjetti on viisi kertaa isompi kuin valtion tai että liikuntaliiketoimialan arvo on yli viisi miljardia euroa.”

Yksi puheenjohtajan keskeinen tehtävä on varainhankinta. Tälle vuodelle Olympiakomitea on budjetoinut valtionapua 6,77 miljoonaa euroa ja omaa rahoitusta 3,55 miljoonaa euroa.

Oman rahan hankinnassa Vapaavuori näkee paljon parantamisen varaa.

”Pitää pystyä näyttämään parempaa esimerkkiä. Toki on tehty hyvää työtä, eikä mitään oikeaa tavoitelukua ole. Olosuhteet omalle varainhankinnalle ovat huonot”, Vapaavuori toteaa.

”Olympiakomitea on ennen kaikkea palveluorganisaatio, jonka tehtävä on tuottaa jäsenilleen lisäarvoa. Mitä suurempi lisäarvo on, sitä suurempi voi olla OK:n omakin budjetti.”

Valtion veikkausvoittovaroista saama liikuntabudjetti on 150 miljoonaa euroa. On määrittelykysymys, mitä siihen lasketaan. Esimerkiksi yli 300 miljoonaa euroa maksanut Olympiastadionin uudistaminen ei kuulu tuohon summaan.

”On hämmentävää, kuinka paljon puhutaan valtion liikuntabudjetista ja siihen kohdistuvista uhista. Samalla unohdetaan, että kuntien yhteenlaskettu liikuntabudjetti on viisi kertaa isompi kuin valtion tai että liikuntaliiketoimialan arvo on yli viisi miljardia euroa”, Vapaavuori sanoo.

Tähän viitaten hän kaipaa parempaa vuoropuhelua Olympiakomitean, valtion ja kuntien kesken siitä, kuinka urheilun ja liikunnan rahavirtoja voitaisiin käyttää paremmin.

”Kaikki hyötyisivät paremmasta yhteensovittamisesta.”

” ”Muutamissa lajeissa olemme ehdotonta maailman huippua.”

Huippu-urheilu ja liikunta yhdistyivät uusitussa Olympiakomiteassa saman varjon alle vuonna 2017. Liikuntajärjestö Valo sulautui Olympiakomiteaan.

Yhteiselo ei ole ollut kitkatonta. Monet haikailevat jo vanhan perään. Olympiakomitean nimi mielletään liikaa huippu-urheiluun, ja toinen puoli, liikunta tuppaa unohtua.

”Fuusiolla oli hyvä tarkoitus, mutta sen toteuttaminen on jäänyt puolitiehen. Olympiakomitea on jäänyt merkitykseensä nähden liian pieneksi yhteiskunnallisena toimijana. Olympiakomitea on koko suomalaisen liikunnan äänitorvi ja edunvalvoja, ei pelkästään huippu-urheilun. Laajempi missio ja hyväksyttävyys on välttämätöntä, jotta myös varainhankinta onnistuu”, Vapaavuori sanoo.

Myös urheilumenestystä pitää Vapaavuoren mielestä arvioida uudestaan. Se ei ole pelkkien olympiamitalien laskemista.

”Huippu-urheilussa menestys ei ole niin huonoa kuin väitetään. Muutamissa lajeissa olemme ehdotonta maailman huippua. Jääkiekko, salibandy ja muodostelmaluistelu ovat huippuluokkaa. Maailmalla kilpailuissa isoissa lajeissa golfissa ja tenniksessä on hyvää virettä. Meillä on kaksi formulakuskia ja ralliajajia. Jalkapallossa on otettu merkittäviä edistysaskeleita. Muitakin esimerkkejä löytyy”, Vapaavuori laskee.

Kuinka selvä on Olympiakomitean ja siihen kuuluvan Huippu-urheiluyksikön tehtäväjako?

”Minusta se on selvä. Huippu-urheiluyksikölle on annettu autonomia. Isompi kysymys on, kuinka selvä on sen ja lajiliittojen rajapinta? Siinä kokonaisuudessa on vielä petraamista ja päällekkäisyyksien karsimista.”

Ehdollepanotoimikunta julkaisee Olympiakomitean puheenjohtajaehdokkaat virallisesti keskiviikkona.