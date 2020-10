Syksylle on tulossa ottelumuutoksia, jotka ratkeavat keskiviikkona.

Maarianhaminan jalkapallostadion pysyy vähän aikaa tyhjänä, kun IFK on karanteenissa.­

Koronavirus on ollut tuttu vieras jääkiekkoliigassa ja nyt se näyttää tunkevan myös jalkapallon Veikkausliigaan. IFK Mariehamnin joukkueen piirissä on todettu koronavirustapaus ja joukkue on asetettu karanteeniin ensi viikon tiistaihin saakka.

IFK:n karanteeni tarkoittaa, että jopa mestaruuden kannalta hyvin mielenkiintoinen ottelu IFK Mariehamn vastaan HJK joudutaan siirtämään toiseen ajankohtaan.

Ottelu oli merkitty tulevalle torstaille eli pelattavaksi 22. lokakuuta, mutta nyt ottelulle etsitään uutta päivämäärää.

Helsingin IFK:ssa on ollut koronavirustartunta, mutta silloin joukkueesta kerrottiin, ettei kyse ole pelaajasta eikä joukkue ollut altistunut.

HJK johtaa Veikkausliigaa, kun kaksi kierrosta jäljellä runkosarjasta. Hallitseva mestari KuPS on kolme pistettä perässä ja kolmantena on Turun Inter. Pisteet kärjessä ovat: HJK 44, KuPS 41 ja Inter 37.

Veikkausliigan loppukauden ohjelma elää vielä ja liiga kertoo lisää tulevasta ohjelmastaan keskiviikkona.