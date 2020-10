Vilma Nissinen on Suomen parhaita nuoria hiihtäjiä ja sen lisäksi viulisti, kitaristi, rumpali ja pianisti. ”Luovuus on tavallaan urheilun vastapuoli”, hän sanoo.

Ensi kuussa 23 vuotta täyttävä Vilma Nissinen alkaa olla urheilijana tilanteessa, jossa päivittäinen työ ulosmitataan kilpailuissa yhä suurempien yleisömäärien edessä.

Rempseäksi, reippaaksi ja räiskyväksi persoonaksi jo juniorivuosinaan kuvailtu sotkamolainen on maailman huippujen seurassa kuin kotonaan, mutta enää hän ei asettaisi itseään asemaan, jossa oli keväällä 2012.

Tuolloin Nissinen, puolankalaisen Puolankajärven koulun kahdeksasluokkalainen, loisti näyttämöllä kansalaisopiston kerhossa tehdyn musikaalin tähtenä.

”Olin siellä yhdessä pääroolissa. Nyt kun ajattelee, niin en pystyisi tällä hetkellä menemään laulamaan yksin lavalle koko koulun eteen”, Nissinen naurahtaa.

Musikaaliprojekti kesti yhden lukuvuoden ajan.

”Teimme sen itse ja mukana oli paljon porukkaa. Osa teki käsikirjoitusta, osa musiikit, osa lavasteet ja asut. Se oli meidän oma iso projektimme, jota teimme koko vuoden. Rakensimme sen periaatteessa nollasta.”

Hiihtouransa pohjia Nissinen ei joutunut luomaan nollapisteestä, vaikka laji veikin hänet mennessään suhteellisen myöhään eli noin kymmenvuotiaana.

”Minut on viety kolmevuotiaana laskettelurinteeseen ja kiersimme kymmenen vuotta ympäri Suomen laskettelukeskuksia. Åressa olen laskenut kuusi- tai seitsemänvuotiaana pujottelun maailmancupin rinteen”, hän kertoo.

Nissistä vuosikymmenen valmentanut Mikko Virtanen kuvaili suojattiaan jo reilun vuoden valmennussuhteen jälkeen hiihtäjäksi, jonka suksitaitavuus on todella korkealla tasolla.

”Sanoisin sen lähtevän sieltä, että olen ollut pienestä pitäen suksen päällä ja olemme pikkuveljen kanssa vedelleet pitkin poikin rinteitä”, suksilla olemista itselleen luonnollisena pitävä hiihtäjä sanoo.

Virtanen, joka toimii myös miesten hiihtomaajoukkueen valmentajana, näkee Nissisen yhä poikkeuksellisen taitavana suksenkäyttäjänä, vaikka verrokit löytyvät vaatimustason kasvaessa maan huipulta.

Valmentaja vertaa Nissistä suksitaitavuudessa Martti Jylhään.

”Vilma on jo Hyrynsalmella ja Puolangalla asuessaan ollut paljon rinteessä ja suksilla, ja hänellä on pallopelitaustaa ja muuta vastaavaa. Se monipuolisuus näkyy, ja semmoinen tietty luonteen rämäpäisyys tulee siihen vielä lisäksi”, Virtanen kertoo.

”Kyllä se [suksitaitavuus] on vahvuus nyt ja tulee aina olemaan”, hän lisää.

Nissistä ja Jylhää yhdistää myös soittotaito. Jylhä hallitsee kitaransoiton, Nissisen vahvin instrumentti on viulu. Hän kävi aikanaan viulutunneilla kahdeksan vuoden ajan ja soittaa edelleen silloin kun ehtii.

”Se on tullut äidin isän puolelta ja onkohan se viulu, joka minulla on, ostettu joskus 70-luvulla. Ukki on sen ostanut”, Nissinen kertoo.

Viime helmikuussa ukki oli pistänyt mieleen tyttärentyttärensä suunnitelmat, kun tämä kertoi HS:n haastattelussa aikovansa ostaa sähköviulun.

Vilma Nissinen (oik.) juhli SM-viestihopeaa yhdessä Eveliina Piipon kanssa huhtikuussa 2017.­

Musiikkia hiihtäjä pitää isona asiana elämässään.

”Haaveilin juuri, että kun muutan isompaan kämppään, niin saatan raahata sinne pianon mummolasta. Se on hyvä tapa päästä vähän vapaalle tästä urheilusta”, Nissinen kertoo.

Hänen musiikkiharrastuksensa oli laajimmillaan alakouluikäisenä. Nissinen soitti lapsuudenkodissaan rumpujakin, kävi kitaratunneilla ja opiskeli tunnin verran myös pianonsoittoa.

”Totesin, että tämä ei ole minun juttuni, mutta osaan kuitenkin soittaa korvakuulolta aika hyvin. Se [pianonsoitto] on musiikkipuolelta haave, minkä haluan opetella.”

Entisen seurakaverinsa Martti Jylhän kanssa Nissinen ei ole soittanut yhdessä edes Vuokatti Ski Team Kainuun illanvietoissa. Asia pitää kuitenkin ”pistää mieleen”.

”Nauroimme juuri, että meillä alkaa olla tuota bändiä aika hyvin kasassa, kun manageri [Hannu Koivusalo] soittelee rumpuja. Olisi ihan hienoa, että saataisiin joku kevät järjestettyä porukalla kauden päättäjäiset.”

Luovana persoonana Nissinen innostuu muistakin taiteellisemmista harrastuksista, kuten piirtämisestä.

”Luovuus on tavallaan urheilun vastapuoli. Jos minulta katoaa luovuus, se näkyy monesti myös urheilussa, eikä siitäkään puolesta tule sitten oikein mitään”, hän kertoo.

Urheilijana Nissinen on mennyt eteenpäin tasaisin askelein ilman jättimäisiä kehitysharppauksia.

”Olemme koittaneet tulla hyvin maltillisesti. Katsotaan nyt, mitä talvi tuo tullessaan, mutta odotan, että hän hiihtäisi useamman kerran maailmancupin pisteille ja pystyisi vähän vakiinnuttamaan sitä tasoa”, valmentaja Virtanen sanoo.

”Pitää muistaa, että kun maajoukkueen kokeneiden urheilijoiden perusrunko on niin kova, niin sinne ei ole ihan helppo tunkea. Niitä paikkojakaan ei välttämättä ole kauhean montaa, missä pääset näyttämään.”

Nissinen keskittyi harjoituskaudella korjaamaan puutteita voimaharjoittelussaan. Katseet ovat kaukana tulevaisuudessa, jotta taso voisi nousta joskus jopa maailman kymmenen parhaan joukkoon.

”Viime vuonna otettiin isoja askeleita eteenpäin. Kestävyyspuolella on ehkä nyt pientä tasaantumista, mutta suorituskyky- ja voimapuolella on menty eteenpäin ja ylävartaloon on saatu lisää ruutia”, Virtanen kertoo.

Nuori maajoukkuehiihtäjä on tehnyt maaliskuusta alkaen tiivistä yhteistyötä Vuokatti–Ruka-urheiluakatemian ja olympiavalmennuskeskuksen fysioterapeutin Marko Rossin kanssa.

Koronaviruspandemia ei Nissisen mukaan ole vaikuttanut hänen harjoitteluun käytännössä millään tavalla.

”Oikeastaan olin tyytyväinen, että sain tehdä kesän rauhassa omia juttuja. Ja nyt leiritkin ovat olleet täällä, niin ei ole tarvinnut matkustaa eikä ole tullut mitään ylimääräistä stressitekijää”, hiihtäjä kertoo.

Maajoukkuetason vaatimuksiin Nissinen on kasvanut jo lukioikäisestä lähtien sekä urheilulukiossa että seurassaan. Hän oli vain 15-vuotias, kun Hannu Koivusalo kiinnitti hänet yhteen maan huippuseuroista.

”Olihan se Hannulle tosi iso riski ottaa minut. Ilmapiiri oli sellainen, että hyppäsin suoraan huippu-urheilun maailmaan. Heti seuraavana vuonna Iivo [Niskanen] ja Musti [Sami Jauhojärvi] voittivat olympiakultaa”, Nissinen sanoo Sotšin vuoden 2014 pariviestiin viitaten.

”Toki Mikkokin on vaatinut minulta paljon ja se korkea vaatimustaso on yksi syy, että on tullut tulosta.”

Tuloksekas valmennussuhde alkoi Nissisen mukaan osin sattumalta, kun hänen isänsä oli kysynyt Vuokatin urheiluopistolla, voisiko joku valmentaja katsoa nuoren hiihtäjän tekniikkaa.

”Ähtävän Jani oli sanonut Virtaselle, että menepä tuon tytön kanssa hiihtoputkeen. Sitten kävimme siellä Mikon kanssa ja sen jälkeen hän oli kysynyt iskältä, kuka minua valmentaa”, hiihtäjä muistelee.

”Luulen suksitaitavuuden ja teknisen osaamisen olleen se, mistä Mikko vaikuttui. Yksi hänen vahvuuksistaan valmentamisessa on tekniikan kehittäminen. Jälkikäteen olemme nauraneet yhdessä, että ehkä hän ei silloin tiennyt, mihin soppaan on lusikkansa työntänyt.”

Hiihtäjän perheessä on koottu leikekirjaa koko hänen hiihtouransa ajan. Vuosikymmen sitten kirjaan liimattiin sen aikaisen maajoukkueen kuva, jossa lukee paljonpuhuva sana: tavoite.

”Katselin viime talvena sitä ja ajattelin, että jotenkin tuntuu hullulta, että se oli iso tavoite ja nyt olen siellä”, Nissinen kertoo.

”Nyt täytyy luoda uusia tavoitteita. Oberstdorfin MM-kisat olisivat minulle ekat aikuisten arvokisat, se olisi iso tavoite tälle kaudelle.”