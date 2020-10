Sanat toivotaan ja toivottavasti esiintyvät näinä päivinä tiheään tahtiin maajoukkuetason hiihtäjien julkisissa puheissa.

Toivomisen kohteena on se, että alkavan talven MM-kisat ja maailmancup voitaisiin kilpailla suunnitelmien mukaan pandemiasta huolimatta.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS ainakin uskoo siihen, sillä se on ilmoittanut, että maailmancup viedään läpi alkuperäisen ohjelman mukaisesti.

Tätä linjausta on ihmetelty Suomenkin maajoukkueessa. Lajin suurin tähti Therese Johaug suhtautuu siihen hyvin kriittisesti.

”Se on sama kuin uskoisi joulupukkiin, jos ajattelee, että voimme viedä läpi kaikki kilpailut tällä kaudella. On aivan hullun monta kilpailua eri paikkakunnilla eri maissa. Mielestäni kyseessä on hyökkäävä suunnitelma, jos ajatellaan nykytilannetta. Epäilen kaikkien mc-kilpailujen onnistumista suunnitellusti”, norjalainen Johaug sanoi VG:lle.

MM-kisat on määrä pitää helmi–maaliskuussa Saksan Oberstdorfissa. Maailmancupin kalenterissa on 13 eri paikkakuntaa kahdeksassa maassa.

Johaug kertoi harkitsevansa vuodenvaihteen Tour de Ski -kiertueen jättämistä väliin. Se koostuu tällä kertaa kahdeksasta osakilpailusta Sveitsissä ja Italiassa.

Esimerkiksi ampumahiihdossa on valittu erilainen linja. Kansainvälinen lajiliitto IBU muokkasi mc-kauden joulua edeltävän ohjelman niin, että neljän maan ja paikkakunnan sijasta kilpaillaan vain kahdessa maassa ja kahdella paikkakunnalla, jotka ovat Kontiolahti ja Itävallan Hochfilzen.