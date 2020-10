Ilkka Kanerva esitti puheenjohtajien kuulemisessa konkreettisen ehdotuksen: Lasten ja nuorten liikunta ja urheilu verovapaaksi. Mika Anttosen vetäytyminen tuli kaikille yllätyksenä.

Odotettu viisikko vaihtui yllättäen nelikkoon, kun Suomen Olympiakomitean puheenjohtajuutta tavoittelevat ehdokkaat kohtasivat keskiviikkona kuulemistilaisuudessa Urheilumuseon tiloissa uusitulla Olympiastadionilla.

Ehdokkaina olevat Ilkka Kanerva, Sari Multala, Susanna Rahkamo ja Jan Vapaavuori olivat lähes kaikissa pääkysymyksissä samaa mieltä. Nyt on aika uudistaa Olympiakomiteaa (OK) ja terävöittää sen toimintaa.

Ehdokkaista Vapaavuori kritisoi aiemmin HS:n haastattelussa ja listasi useita asioita, joissa urheilujärjestö voisi parantaa.

”Nyt otetaan vaivaantuneesti kantaa epäkohtiin eikä tuoda niitä aktiivisesti ja ratkaisuhakuisesti itse esille”, Vapaavuori sanoi.

Kuulemisesta puuttui St1:n pääomistaja Mika Anttonen, joka vetäytyi keskiviikkona kilpailusta. Anttonen koki, ettei hänellä ole enää riittävää tukea takanaan.

”Surku, että Anttonen jäi pois. Hartaasti olisin toivonut, että hän olisi ollut mukana. En oikein ymmärrä hänen perusteitaan jäädä pois kisasta. Jokainen panee itsensä likoon”, Kanerva tiivisti tunnelman.

Anttosen vetäytyminen latistaa puheenjohtajavaalia ja vie siltä yleistä kiinnostusta. Useat isot lajiliitot tukevat Vapaavuoren valintaa. Anttonen olisi silti ollut kiinnostava lisä loppupeleissä.

Suomen Olympiakomitea valitsee puheenjohtajan seuraavalle nelivuotiskaudelle syyskokouksessaan 21. marraskuuta. Olympialajien ja harrastajamääriltään isoilla lajiliitoilla, kuten salibandylla, on vaalissa kaksi ääntä ja muilla liitoilla yksi.

Kuulemisessa ehdokkaat saivat ottaa kantaa seura- ja harrastustoimintaan, huippu-urheilun edistämiseen sekä urheilun ja liikunnan rahoitukseen.

Konkreettisemman ehdotuksen teki kansanedustaja Kanerva (kok), jonka mielestä lasten ja nuorten liikunta pitäisi muuttaa verovapaaksi.

”Se olisi järkevä satsaus tältä maalta ja olisi oikeudenmukainen eri lajeille ja maan alueille”, Kanerva sanoi.

Urheilun ja liikunnan yleisrahoituksen hän säilyttäisi nykyisellään. Eli rahoitus turvattaisiin lakisääteisesti veikkausvoittovaroista, ei valtion budjetista, kuten myös on ehdotettu.

”On selvää, kumpi malli pitää valita. Se, että tulot turvataan lakisääteisesti vai että niistä tapellaan joka vuosi budjetissa muiden ottajien kanssa”, Kanerva sanoi.

Vapaavuoren mukaan asia ei ole niin yksiselitteinen.

”Ydinkysymys on laajan liikuntakäsitteen kirkastaminen, jotta urheilu ja liikunta ylipäätään voivat vaatia rahoitusta. Vähemmän olennaista on, tuleeko rahoitus valtiolta vai Veikkaukselta. Se on taktinen kysymys”, Vapaavuori sanoi.

Kansanedustaja Sari Multala (kok) huomautti, ettei Olympiakomitea pysty yksin järjestämään urheilun ja liikunnan rahoitusta.

”Liikkumattomuus aiheuttaa miljardin kustannukset vuodessa. Veikkauksen asemaa täytyy katsoa pitempään kuin vuosi kerrallaan. Osa voisi olla budjettirahoituksessa, kuten liikuntapaikkarakentaminen”, Multala sanoi.

Nykyisen Olympiakomitean varapuheenjohtaja Rahkamo toivoi enemmän tukea yrityksiltä.

Olympiakomitean nykyisen rakennemallin ehdokkaat pitäisivät ennallaan. Nyt sen sateenkaaren alle kuuluu huippu-urheilu ja arkiliikunta. Vuonna 2017 alkaneessa yhteistyössä on yhä kehitettävää.

”Suomalaisen urheilun peruskysymys ei ole nyt rakenteessa, vaan ’spiritissä’ ja arvojohtamisessa”, Kanerva sanoi.

”Huippu-urheilu ja liikuntakulttuuri mahtuvat saman katon alle. Niiden pitää mahtua”, Multala jatkoi.

Huomiota on herättänyt, että ehdokkaista kolme on kokoomustaustaisia. Rahkamo ei ole puoluesidonnainen. Multalan mielestä tilanne on sattumaa eikä OK:n puheenjohtajavaali ei ole puoluepoliittinen.

Kanerva piti asetelmaan silti kiusallisena. ”Kokoomustaustaisuus kiusaa minua. En pidä tilanteesta, että niin ajateltaisiin.”