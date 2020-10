Maantiepyöräilijä Jaakko Hännisellä on tänään torstaina edessään ennen kokematon fyysinen haaste.

Ruokolahtelainen kiipeää pyörän selässä Italian ja Sveitsin rajalla Passo Stelviolla 2 758 metrin korkeuteen.

Italian ympäriajon eli Giro d’Italian 18. etapin vuoristoreitti on 207 kilometrin mittainen. Sen korkeimmalle kohdalle noustaan 24,7 kilometriä pitkää nousua, jonka korkeusero on 1 851 metriä ja keskijyrkkyys 7,5 prosenttia. Etapin kokonaisnousu on yli 5 400 vertikaalimetriä.

Hänninen, 23, on saanut kahden viime viikon aikana kosolti uusia työhön liittyviä kokemuksia, kun hän kilpailee ensimmäisen kerran suuressa kolmeviikkoisessa ympäriajossa.

Italian ympäriajon ensimmäisellä etapilla Jaakko Hänninen kaatui Monrealen ja Palermon välillä poljetussa aika-ajossa 3. lokakuuta.­

Nyt edessä oleva kokemus saattaa olla brutaaleimmasta päästä.

Hänninen muistelee ajaneensa pyörällä aiemminkin noin 2 700 metrin korkeuteen Ranskan alpeilla, mutta se tapahtui harjoitusleirillä. Kilpailu on eri asia.

Toki mäkispesialistiksi profiloitunut Hänninen on ennenkin ajanut kilpailussa kovia pitkiä nousuja, mutta nyt erilaista fyysistä haastetta tuo se, että mennään niin korkealle.

On aivan eri asia ajaa pyörällä tai ylipäätään urheilla vaikkapa 1 500 metrin korkeudella kuin yli kilometrin korkeammalla, jossa ilma on huomattavasti ohuempaa. Tavallinen kulkija huomaa jo puolentoista kilometrin korkeudella, että hengittäminen tuntuu erilaiselta.

Mittakaavaa 2 700 metrin korkeuden vaatimustasosta antaa se, että esimerkiksi maastohiihdon arvokisoissa ja maailmancupissa latuja koskeva sääntöjen mukainen yläraja on 1 800 metriä. Toki kyseessä on erilainen kestävyyslaji, koska hiihdossa ylävartalolla tehdään merkittävä osa lihastyöstä.

”Ei tuo välttämättä ole urani kovin etappi. Koviahan tässä on jo ollut. Sellaisia ovat melkein kaikki ne etapit, joiden pituus on 200 kilometriä ja vertikaalinousua on yli 4 000 metriä. Mikä niistä on varsinaisesti kovin, riippuu siitä, miten ne ajetaan ja miten ne tuntuvat jaloissa. Se on kyllä totta, että 2 700 metrin korkeudella on vähemmän happea”, Hänninen sanoi HS:lle.

Jaakko Hänninen Italian ympäriajon yhdeksännen etapin joukkue-esittelyssä 11. lokakuuta.­

Ennen Giroa Hännisen uran pisin etappikilpailu oli syyskuun alussa niin ikään Italiassa ajettu kahdeksan päivän Tirreno–Adriatico, jossa hän sijoittui mainiosti 23:nneksi tallinsa toiseksi parhaana ajajana.

Hännisen mielestä Giro on ollut kisana muutenkin kuin pituuden puolesta erilainen verrattuna niihin, joita hän oli aiemmin ajanut.

”Kisarytmi on ollut erilainen. Esimerkiksi irtiotoista on ollut tosi iso kamppailu. Melkein joka päivä on mennyt alussa 60–80 kilometriä siihen, että irtiotto on päässyt lähtemään. Se tarkoittaa, että sillä matkalla on pelkkää iskua iskun perään, jotta irtiotto lähtisi”, sanoi Hänninen, joka on viiden vuoden tauon jälkeen ensimmäinen suomalainen kolmessa isossa ympäriajossa.

Elokuun alkuun osui yksi Hännisen kauden kohokohdista, kun hän pääsi Tour de l’Ain -kilpailun toisella etapilla Ranskassa mukaan irtiottoon ja johti välillä kilpailua yksin reitin kovimmassa nousussa Jura-vuoristossa. Sen jälkeen hänet nimettiin päivän aggressiivisimmaksi eli käytännössä yritteliäimmäksi ajajaksi.

Girossa vastaava ei ole onnistunut, vaikka Hännisen roolina omassa joukkueessa on ollut pyrkiminen mukaan irtiottoihin.

Nyt edessä ovat koko 21 etapin kilpailun raastavimmat osuudet.

”Viimeiset etapit menevät varmaan hyvin samanlaista kaavaa noudattaen, että yritän irtiottoon ja sen jälkeen autan joukkuekavereita, jotka ovat kokonaiskilpailussa hyvillä sijoilla siinä 20. sijan nurkilla. Se on ollut aika monena päivänä minun työnkuvani.”

Uran pisin kilpailu on sujunut Hännisen mukaan toistaiseksi ihan mukavasti.

”Päivä kerrallaanhan tässä ajetaan.”

Hännisen mielestä kisassa on ollut hänenkin kohdallaan paljon muuttujia, jotka ovat muovanneet kokonaiskuvaa.

”Esimerkiksi se kaatuminen ensimmäisen päivän aika-ajossa vaikutti, kun menetin jonkin verran aikaa.”

Parilla etapilla hän on joutunut vaihtamaan matkan varrella pyörää.

Kun Giro on ajettu, Hännisen ammattilaisuran ensimmäinen täysi kilpailukausi on paketissa. Siitä tuli pandemian takia hyvin erilainen, kun kisoja peruttiin tai siirrettiin kohti syksyä.

”Olen ihan tyytyväinen, miten tämä on mennyt loppujen lopuksi. Pitää esimerkiksi olla tyytyväinen siihen, miten kehitystä on tapahtunut verrattuna viime vuoteen. Ainahan sitä haluaa kehittyä jokaisella osa-alueella”, sanoi Hänninen.

Myös työnantaja on ollut tyytyväinen Hännisen kehitykseen ja työpanokseen. Siitä kertoo Giron alkupäivinä julkistettu vuoteen 2024 ulottuva jatkosopimus AG2R La Mondialen kanssa.

Ranskalaistallin nimi muuttuu ensi kaudeksi muotoon AG2R Citroen Team uuden sponrorisopimuksen myötä.