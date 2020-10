Maantiepyöräily on satunnaiselle seuraajalle haastava laji, enemmistöllä kilpailijoista ei ole edes lupaa voittaa

Ranskalainen Arnaud Démare on voittanut Italian ympäriajossa neljä etappia, mutta on kokonaiskilpailussa häntäpäässä.­

Pyöräilyn maantieajon kolminkertainen maailmanmestari, slovakialainen Peter Sagan on Italian ympäriajon kokonaiskilpailussa sijalla 93.

Aika-ajon tuore maailmanmestari, italialainen Filippo Ganna on 73:ntena ja ranskalainen Arnaud Démare tuloslistan häntäpäässä sijalla 118.

Onko kisa mennyt heiltä täydellisesti penkin alle, kun he ovat sijoilla ynnä muut ja heidän edellään on kisan ainoa suomalainen ja suurten ympäriajojen ensikertalainen Jaakko Hänninen (68:s)?

Ei todellakaan.

Kukaan heistä ei ole tullut Giroon kilpailemaan kokonaisvoitosta. Neljä etappia voittanut Démare ja yhden etapin vienyt Sagan ovat kirimiehiä. He ovat tulleet kamppailemaan tasamaaetappien ja pistekilpailun voitosta ja ovatkin kirimiesten pistekilpailussa kaksoisjohdossa.

Ganna on maailman tämän hetken paras aika-ajaja, joka on voittanut ylivoimaisesti Giron molemmat tähän mennessä ajetut aika-ajot. Lisäksi Ganna voitti yllättäen, irtioton kautta, lopussa pitkän nousun sisältäneen viidennen etapin, vaikka on yksi kilpailun isokokoisimmista ajajista.

Kun Suomen mediassa raportoidaan isoista ympäriajoista, kerrotaan yleensä vain päivän etapin voittaja ja tilanne kokonaiskilpailussa, joka yleensä ratkeaa loppupään vuoristoetapeilla.

Edellä mainitut esimerkit kielivät, että kyse on paljon muustakin. Toki kokonaiskilpailun voitto on se arvostetuin, mutta siitä kamppailee realistiselta pohjalta korkeintaan kymmenkunta ajajaa.

He ovat joukkueittensa kapteeneja, joiden hyväksi apuajajat tekevät kaikkensa. Samalla tavalla töitä tehdään joukkueen kirimiehen eteen.

Muun muassa näiden seikkojen takia maantiepyöräily on satunnaiselle seuraajalle poikkeuksellisen haastava yksilölaji, koska sen nyanssit ja kilpailujen dynamiikka eivät hetkessä avaudu.

Ihan helposti ei tule mieleen toista lajia, jossa suurimmalle osalle kilpailun urheilijoista voittoon pyrkiminen ei ole edes sallittua. Maantiepyöräilyssä ei nimittäin juuri tunneta sanontaa ”teen vain oman suorituksen”.

Toki monissa lajeissa voitto ei ole realistisesti mahdollinen suurimmalle osalle, mutta se johtuu siitä, että toiset ovat vain parempia kuin toiset.

Maantiepyöräilyssä ja varsinkin suurissa etappiajoissa suurimmalla osalla ajajista ei ole normaalioloissa edes lupaa yrittää voittamista. Tämä johtuu tallimääräyksistä, siis joukkueen taktiikasta. Koko muu joukkue tekee 6–7 miehen voimin töitä yhden tai kahden kapteenin hyväksi.

Tätä urheilun lainalaisuuksien valossa epäkiitollisessa asemassa olevaa joukkoa kutsutaan apuajajiksi. He ovat tämän raastavan kestävyyslajin duunareita. Maailmalla heistä käytetään termiä domestique, jolle sanakirja antaa suomennoksen palvelija.

Apukuskit kuljettavat huoltoautokolonnasta juomaa ja ruokapusseja kapteenille, halkovat tämän edessä tuulta, jotta ilmanvastus on pienempi. Tarvittaessa he hidastavat ja hinaavat takaisin hyökkäysasemiin, jos kapteenille tulee matkalla ongelmia.

Kaikki tämä on oleellinen osa lajia, mutta se jää helposti katveeseen. Sellainen on ollut myös Jaakko Hännisen rooli Girossa.