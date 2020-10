Lewis Hamilton ajaa kohti seitsemättä F1-sarjan maailmanmestaruuttaan.

Mercedeksen Valtteri Bottaksen ohuet haaveet formula 1 -sarjan maailmanmestaruudesta murenivat käytännössä edellisessä osakilpailussa Saksan Nürburgringillä.

Bottas joutui keskeyttämään teknisen vian vuoksi, ja tallikaveri Lewis Hamilton karkasi jo 69 pisteen päähän. Kaudesta on ajamatta kuusi osakilpailua.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff pohti Bottaksen asemaa F1-sarjan Behind the Grid -podcastissa. Wolff myönsi, että Bottaksen tehtävä on tietyllä tapaa kaikista kuljettajista kaikkein vaikein.

”Ehdottomasti. Hän on valtavan lahjakas ja hänellä on loistava työmoraali. Hän on älykäs, luottavainen ja sinnikäs. Hän on kuitenkin epäileväinen omia suorituksiaan kohtaan, ja se on itse asiassa tärkeää menestymisen kannalta.”

”Valtterilla kuitenkin vastassaan kuusinkertainen maailmanmestari. Se saa hänet silti yrittämään entistä kovempaa. Hän olisi voinut tai hänen olisi pitänyt voittaa 2–3 kisaa enemmän, jos turva-autot tai kisan keskeyttämiset eivät olisi kääntyneet häntä vastaan. Hän tietää sen, ja me tiedämme sen.”

Wolffin mielestä Bottas on ollut tänä vuonna kilpailukykyisempi kuin aiempina kausina.

”Riittää, että katsoo tilastoja. Jos hän ei olisi keskeyttänyt Nürburgringillä, hänellä olisi ollut ainakin 50 prosentin mahdollisuus voittaa kisa. Hän johti myös Mugellossa. Mestaruustaistelu voisi olla vähän tiukempi, mutta tällaista tämä on.”

Wolff kertoo, että Bottas oli todella pettynyt Saksan osakilpailun jälkeen.

”Näki selvästi, että häneen todella sattui. Jos tavoitteena on maailmanmestaruus, ja tavoite saa kovan iskun, on sitä vaikea niellä.”

”Hän on kuitenkin ollut todella sinnikäs, ja olen varma, että hän jatkaa taistelua. Ja ensi vuonna hän yrittää uudestaan.”

Formula 1 -kausi jatkuu tulevana viikonloppuna Portugalissa.