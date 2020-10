Lajilistaus riskialttiista urheilulajeista yhä tekeillä – myös yksityisiin urheilupaikkoihin on tulossa uusia ohjeistuksia

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa ei vielä kerrottu, mitkä ovat korkean koronariskin urheilulajeja.

Salibandy on yksi lajeista, jota paljon harrastetaan yksityisissä halleissa.­

Urheilulajit- ja seurat ovat olleet enemmän tai vähemmän löysässä hirressä, kun hallitus teki viime viikolla suosituksen aikuisten korkean riskin liikunnan ja urheilun keskeyttämisestä epidemian kiihtymisvaiheessa.

Torstaina sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa asiaan ei juuri tullut lisävalaistusta. STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila totesi, että mahdollinen lajilistaus on yhä tekeillä.

”Okm [opetus- ja kulttuuriministeriö] on keskustelemassa THL:n kanssa ja pyrkivät ohjeistamaan lähemmin aluehallintoviranomaisia, mitkä ovat riskialttiita lajeja, joissa tätä pitäisi pohtia rajoituksia. Mehän tiedämme, että jääkiekko on yksi tällainen ja nyt myös muutamia jalkapalloseuroja on samassa tilanteessa. Seurat ovat kyllä hyvin toimineet [tartuntatilanteissa]”, Varhila totesi.

Tiedotteen mukaan koronaepidemian kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla sijaitsevat kunnat ja kuntayhtymät voivat suositella sisätiloissa ryhmässä tapahtuvan harrastustoiminnan keskeyttämistä tai järjestämistä etänä korkean riskin tilanteissa ja toimintamuodoissa.

Leviämisvaiheen alueen kunnille ja kuntayhtymille suositus on tiukempi: sanamuotona on ”suositellaan harkitsemaan tiukennuksia”.

Lisäksi koronaviruksen leviämisalueiden yleisötapahtumissa avit voivat rajoittaa yleisömäärän enintään kymmeneen henkeen tai kieltää tilaisuuksien järjestämisen.

Epidemiatilanteen on 21. lokakuuta raportoitu olevan kiihtymisvaiheessa Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä ja Ahvenanmaalla. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa leviämisvaiheessa.

Lisäksi esille on tullut se, että aluehallintovirastot (avit) ovat tulkinneet yksityisissä tiloissa tapahtuvan harrastustoiminnan olevan heidän valtuuksiensa ulkopuolella. Esimerkiksi monet salibandyseurat harjoittelevat yksityisissä halleissa. Tähänkin Varhila lupaili ministeriöltä ja THL:ltä ohjeistusta aveille.

”Valtakunnan tasolta on vaikea ohjeistaa”, Varhila myönsi.