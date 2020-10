Jalkapallon MM-historiassa ei ole toista brasilialaisen Pelén saavutukseen pystynyttä pelaajaa. Pelé voitti kolme maailmanmestaruutta kolmella vuosikymmenellä. Tänään hän täyttää 80 vuotta.

Maailman yksi kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista Pelé täyttää tänään 80 vuotta. Pelé, oikealta nimeltään Edson Arantes do Nascimento, saavutti urallaan paljon, ja yhtä saavutusta hän pitää edelleen yksin nimissään.

Hän on ainoa jalkapalloilija, joka on voittanut maailmanmestaruuden kolmesti ja vieläpä kolmella eri vuosikymmenellä.

Pelé pääsi nostamaan maailmanmestareille jaettua Jules Rimet -pokaalia vuosina 1958, 1962 ja 1970. Maaliverkkoja hän heilutti yhteensä MM-turnauksissa 12 kertaa. Koko uralla maaleja syntyi peräti 1283.

Vanhemmiten Pelén terveys on ajoittain ailahdellut, ja hän on tarvinnut sairaalahoitoa muun muassa munuaisongelmien takia. Tiistaina julkistetussa videotervehdyksessä hän toivoi, että kuoleman koittaessa hänet otetaan taivaassa vastaan samalla ilolla, jolla jalkapallomaailma on häntä kohdellut.

”Kiitän jumalaa terveydestä, jonka ansiosta olen selvinnyt näin pitkälle selväpäisenä. En kovin älykkäänä, mutta selväpäisenä”, hän vitsaili videossa, joka julkistettiin tiistaina.

Ruotsin kuningas Kustaa VI Aadolf kätteli Peléä ennen vuoden 1958 MM-finaalia.­

Pelé purskahti itkuun voittoisan Ruotsi-finaalin jälkeen. Hän teki kaksi maalia, kun Ruotsi kaatui maalein 5–2.­

Brasilian maajoukkue poseerasi voittoisan MM-finaalin jälkeen Råsundan stadionilla Tukholmassa vuonna 1958.­

Pelé juhli maailmanmestaruutta vuonna 1962 Chilessä, vaikka joutui jättämään loppuottelun väliin loukkaantumisen vuoksi.­

Pelén lennokas askel johti Braslian maailmanmestaruuteen myös vuonna 1970.­

Pelé teki avausmaalin vuoden 1970 finaalissa Italiaa vastaan.­

Brasilia kaatoi 1970 Meksikon MM-finaalissa Italian lukemin 4–1. Pelé (10) ja Tostao (9) ryntäävät maalin taakse onnittelemaan Brasilian neljännen maalin tehnyttä Carlos Albertoa.­

Pelé juhli joukkuetoveriensa kanssa kolamtta maailmanmestaruuttaan Meksikon pääkaupungissa Méxicossa.­

Pelé juhli maalia jalkapallon MM-kisoissa Meksikossa 1970.­

Paavi Johannes Paavali II pääsi kättelemään Peléä vuonna 1978.­

Pelé onnitteli Ronaldoa vuoden 2002 MM-kullasta. Brasilia otti historian viidennen mestaruutensa kaadettuaan Saksan maalein 2–0. Ronaldo teki molemmat maalit.­

Pelén kuva heijastettiin Sydney Harbour Bridgen juurelle juhlistamaan Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan kongressia vuonna 2008.­

Fanit ympäröivät Pelén ennen lehdistötilaisuutta Sao Paulossa vuonna 2011.­

Pelé avasi sotilaiden maailmankisat Rio de Janeirossa vuonna 2011.­

Pelé antoi itseään esittävälle patsaalle suukon Gabonin pääkaupungissa Librevillessä vuonna 2012. Gabonin presidentti Ali Bongo Ondimba seurasi vierestä.­

Argentiinalainen Diego Maradona ja Pelé osallistuivat vuoden 2016 EM-kisojen aattona järjestettyyn markkinointitapahtumaan Pariisissa.­

Historia ja nykyisyys. Pelé ja ranskalaistähti Kylian Mbappé tapasivat Pariisissa vuonna 2019.­

20. helmikuuta paljastettiin Pelén patsas Brasilian jalkapalloliiton toimistolla juhlistamaan vuoden 1970 MM-kullan 50. juhlavuotta.­