Kolminkertainen golfin major-voittaja Jordan Spieth joutui koronakevään kilpailutauon aikana niin hulvattomalla tavalla höynäytetyksi, että Golf Digest on katsonut aiheelliseksi kertoa tarinan puolen vuoden viiveellä mutta huolella.

Amerikkalainen Spieth oli vaimonsa ja kaverinsa kanssa pelaamassa Kalliovuorilla Aspenin lähellä yksityisellä kentällä.

Kentän 12. reiän vieressä asuva Shane Smith kuuli Spiethin pelikierroksesta ja päätti mennä katsomaan, miten 11 kertaa PGA-kiertueella voittaneen entisen maailman ykköspelaajan peli sujuu hänen takapihallaan.

Kyseinen reikä on lyhyt par-nelonen, jolla ammattipelaajan avauslyönti yltää viheriölle.

Viheriö on korotettu, eikä avauslyöntipaikalta näe, mihin pallo pysähtyy.

Spiethin avaus onnistui mukavasti, ja pallo pysähtyi noin kuuden metrin päähän reiästä.

Smith on Golf Digestin mukaan mies, joka ei koskaan jätä käyttämättä tilaisuutta tehdä harmitonta jäynää.

Hän ajatteli kohdella Spiethiä samalla tavalla kuin ketä tahansa Matti Meikäläistä. Smith merkkasi nopeasti Spiethin pallon paikan ja vei pallon reikään.

Kun Spieth ajoi golfautolla paikalle eikä nähnyt palloaan, hän kysyi viheriön vierellä seisoskelleelta Smithiltä, oliko tämä nähnyt palloa.

”Ai, se on sinun pallosi? Se meni reikään”, Smith sanoi muina miehinä.

”Et ole tosissasi”, Spieth reagoi nopeasti.

Smith kertoi pallon ottaneen kaksi pomppua ja uponneen kuppiin.

”Hieno lyönti”, Smith kehaisi.

Tämän jälkeen Spieth alkoi Smithin kuvauksen mukaan juhlia viimeisen päälle huutaen, että hän ei ole koskaan tehnyt hole-in-onea par-nelosella.

Spiethin vaimo tuli paikalle, ja heidän kaverinsa kysyi, voiko hän poimia pallonsa väylältä. Spieth vastasi, että kyllä voi, koska hän oli upottanut omansa. Ilmeisesti Spieth ja hänen kaverinsa pelasivat reikäpeliä.

Tässä vaiheessa Smithistä alkoi tuntua, että hänen pilansa rupesi riistäytymään käsistä. Hän päätti paljastaa kepposensa.

”Selitin, että yritin vain olla hauska, ja näytin hänelle pallon oikean paikan”, Smith kertoi, ja Spieth oletti hänen taas pilailevan.

”Veit minut vuoren huipulta laakson pohjalle”, Smith kertoi Spiethin harmitelleen pettyneenä.

Sitten Spieth kysyi Smithin nimeä ja esitteli itsensä.

”Sanoin hänelle, että tiesin, kuka hän on. Sen jälkeen hän ei olisi voinut suhtautua hienommin koko asiaan. Tämä on mahtava tarina, jota en koskaan unohda”, Smith kertoi Golf Digestille.

Golf Digestin mukaan tarinan opetus on se, että vaikka on voittanut Mastersin, US Openin ja Open Championshipin, ei ole liian tärkeä henkilö välttyäkseen joutumasta vanhanaikaisen pilan kohteeksi.

Spieth, 27, on vahvistanut Golf Digestille, että tarina pitää paikkansa.

Spieth oli vuonna 2015 maailmanlistan ykköspelaaja, mutta viime vuosina hänen pelinsä ei ole sujunut. Nyt hän on listalla sijalla 75.

Jäynätarinassa Spiethin avauslyönti onnistui paineettomalla hupikierroksella mainiosti, mutta kilpailuissa tahti tällä saralla on ollut vaatimaton.

PGA-kiertueen viime kauden tilastoissa Spieth on draivien tarkkuustilastossa viimeisten joukossa. Vain 52 prosenttia hänen avauslyönneistään päätyi väylälle.