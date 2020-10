Ympäriajon 19. osuutta lyhennettiin rankkojen sääolosuhteiden vuoksi.

Pyöräilyn Italian ympäriajon perjantaina osuudella nähtiin pyöräilijöiden protesti, kun he vetosivat kisajärjestäjiin 19. osuuden lyhentämisen puolesta.

Syynä oli rankkasade, jossa kilpailijat eivät halunneet 258 kilometrin urakkaansa Morbegnosta Astiin polkea.

Järjestäjät suostuivat pyöräilijöiden vaatimukseen osuuden lyhentämisestä terveyssyihin vedoten, ja niinpä kilpailijat ajoivat vain kahdeksan kilometriä ennen kuin astelivat tallien autoihin.

Autoilla oli tarkoitus matkata noin sata kilometriä, ja lopulta kisaa päätettiin jatkaa Abbiategrassosta, Milanon läheltä. Poljettavaksi jäi noin puolet koko osuudesta.

Heavy rain has interrupted Friday's 19th stage of the Giro d'Italia following protests by the riders in the face of difficult weather conditions.

Friday's stage was planned to be a flat 258km ride between Morbegno and Asti but was cut back 100km after riders revolted when faced with pelting rain in the northern region of Lombardy.

Just 8km into the stage however the action was then stopped due to the deteriorating weather, with organisers yet to say when the race would restart.

The stage had been lengthened by 5km on Thursday following the collapse of a bridge.