Gladiaattori ja rugbynpelaaja Oona Tolppanen ei ymmärrä, miksi raskaana olevia äitejä syyllistetään urheilusta. Häntä huolettaa vihamielinen asenne liikunnallista raskausaikaa kohtaan. Myös virheellistä tietoa raskausaikana urheilemisesta levitetään paljon. ”Toistuva väärinkäsitys on, ettei saisi liikkua tai nostaa sykettä.”

Kun rugbynpelaaja Oona Tolppanen sai maaliskuun alussa tietää olevansa raskaana, hän ehti harjoitella joukkueensa mukana viikon verran. Sitten yhteistreenit päättyivät koronapandemian takia.

Tolppanen pelaa Helsinki Rugby Clubissa, jonka riveissä hän on voittanut rugbyn Suomen mestaruuden vuosina 2017 ja 2019. Tolppanen kuuluu myös maajoukkueeseen.

Tolppanen kilpaurheilee ja pitää hyvinvointiin ja treenaamiseen keskittyvää blogia. Elantonsa hän tekee liikunta-alan yrittäjänä. Tolppanen tunnetaan myös Gladiaattorit-ohjelman Safiirina.

Jos koronavirus ei olisi pysäyttänyt harjoituksia, Tolppanen olisi jatkanut joukkueen mukana luultavasti aika pitkällekin raskautta. Kontaktin hän olisi jättänyt pois, vaikka alkuraskauden aikana sekään ei olisi urheilulääkärin mukaan ollut välttämätöntä.

”Ainoastaan siinä tapauksessa, jos lantio olisi murtunut, niin siitä olisi ollut haittaa. En ole koskaan kuullut kenellekään käyneen niin. Mutta meillä on treeneissä myös kontaktiton pelimuoto, koska emme voi muutenkaan harjoitella koko aikaa täydellä kontaktilla.”

” ”Valmistaudun treenillä myös synnytykseen, joka suorituksena vaatii kestovoimaa.”

Rugbytreenien jäätyä tauolle Tolppanen keskittyi tekemään enemmän voimaharjoittelua. Lajinomaiseen treeniin hän sai apua kotoa. Tolppasen puoliso Pekka Lagerblom päätti hiljattain 20 vuotta kestäneen ammattilaisjalkapalloilijan uransa.

”Olemme pelanneet futista ja käyneet yhdessä syöttelemässä. Pitää vain varoa, etten saa mahaan palloa. Treenaamme muutenkin paljon yhdessä, pyöräilemme, lenkkeilemme ja käymme salilla.”

Alkuun Tolppanen harjoitteli varsin normaalisti, mutta treeni on muuttunut raskauden edetessä. Maksimivoimaa tai maksimaalista suorituskykyä kehittäviä harjoituksia hän ei ole tehnyt, koska ei koe niitä juuri nyt hyödylliseksi.

”Olen vähentänyt painoja ja muuttanut sarjoja, tehnyt enemmän kesto- ja perusvoimaa sekä peruskestävyyttä. Valmistaudun treenillä myös synnytykseen, joka suorituksena vaatii kestovoimaa.”

Juoksun Tolppanen jätti pois raskauden puolivälissä, koska se ei tuntunut enää hyvältä. Sen sijaan hän on pyöräillyt tai uinut. Muutenkin treenimäärät ovat maltillisempia ja kaikista kovimmat treenit ovat jääneet vähemmälle.

” ”Eräissä ohjeissa kiellettiin rappusten harppominen, koska tasapaino huononee raskaana.”

Avaava kehonhallintaliike aktivoi myös keskivartaloa. Napakka keskivartalo on auttanut Oona Tolppasta pitämään raskauden aikana kasvavan mahan aloillaan, mutta synnytyksessä keskivartalon lihakset on osattava myös rentouttaa.­

Neuvolasta saa paljon hyvää tietoa raskaudesta ja vauvoista. Myös siellä kannustetaan liikkumaan, mutta urheilijan harjoittelusta siellä ei vastata.

Tolppanen on keskustellut raskaudesta urheilulääkärien kanssa. Tolppanen on myös valmentanut raskaana olleita, joten hän on ammattinsa puolesta perehtynyt tutkimustietoon.

Nyt ollessaan itse raskaana Tolppanen on hämmentynyt siitä, kuinka vähän raskauden ajan liikkumisesta tunnutaan yleisesti tietävän ja kuinka paljon väärää tietoa levitetään.

”Toistuva väärinkäsitys on, ettei saisi liikkua tai nostaa sykettä. Sykealueita on tutkittu eikä niissä ole sellaisia rajoja, mihin syke ei saisi nousta. Sitä paitsi sykealueet ovat hyvin yksilöllisiä.”

Tolppasen mielestä keskitytään liikaa kieltämiseen ja pelotteluun. Se saa välillä hieman huvittaviakin muotoja.

”Eräissä ohjeissa kiellettiin rappusten harppominen, koska tasapaino huononee raskaana. Että pitää astella näin joka portaalle”, Tolppanen sanoo ja sipsuttelee kuvitteellisia rappusia.

Liikkumaan tottuneelle ihmiselle rappusten harppominen ei ole ongelma, mutta kehoaan herkällä korvalla kuunteleva Tolppanen on hillinnyt niissä kulkemista. Ei tosin ihan siinä mielessä kuin ohjeissa tarkoitettiin.

”Olen käynyt vetämässä aika paljon porrastreenejä, mutta jossain vaiheessa huomasin, että se ei tunnu hyvältä. Tuli paineen tunnetta, ikään kuin supistaisi. Siinä vaiheessa tiesin, että nyt kävelen ja otan ihan iisisti.”

Tuleva lapsi on Tolppasen ja hänen puolisonsa ensimmäinen. Vaikka Tolppanen on sitä mieltä, että elämän ja urheilun on raskauden aikana jatkuttava, myöntää hän itsekin vähän ”hyssyttelevänsä”.

Tolppanen ei halua raskausaikana koetella rajojaan, kilpailla muita tai itseään vastaan. Hän kuntoilee ja elää terveellisesti muutenkin, mutta nyt hän haluaa voida paremmin kuin koskaan antaakseen lapselleen parhaan mahdollisen kasvualustan.

”Kun tulin raskaaksi, niin samalla loppui ajattelu, että minun pitäisi tehdä jotain ennätyksiä. Kilpaurheilu on tosi tärkeää, mutta lapsi on tärkeämpi. Kilpaurheiluun palataan sitten, kun lapsi on maailmassa ja terve.”

Paluu lajitreeneihin on suunnitelmissa ensi kesänä, mutta kaikki riippuu siitä, miten keho toipuu synnytyksestä. Kuusi polvileikkausta läpikäynyt Tolppanen vertaa synnytyksestä palautumista vammojen kuntouttamiseen.

”Enhän minä polvileikkauksenkaan jälkeen lähde heti juoksemaan. Synnytyksessä voi paikat revetä ja löystyä, ne on kuntoutettava siinä missä muutkin vammat.”

Urheilijana Tolppanen hyödyntää asiantuntijoiden palveluita kuntoutuksessa. Vatsalihasten erkauman voi esimerkiksi testata, jotta tietää milloin ja miten vatsalihakset kestävät harjoittelua.

”Urheilija haluaa nopeasti kuntoon ja takaisin treenaamaan, siksi nämä asiat otetaan vakavasti ja kehon palautumista seurataan tarkkaan. Keskustelen urheilulääkärin kanssa ja haen palautumiseen apua fysioterapiasta ja osteopatiasta.”

” Pahimmillaan raskaana oleva äiti lopettaa liikkumisen, kun joku tulee syyllistämään.

Oona Tolppanen palaa pelikentille, kun raskaudesta on ensin palauduttu.­

Blogia kirjoittava ja raskaustreeneistään sosiaaliseen mediaan päivittävä Tolppanen saa kymmeniä raskauteen liittyviä viestejä päivittäin. Suurimmassa osassa iloitaan liikunnallisesta raskaudesta, mutta arvosteluakin tulee.

”Jos ihminen on hyvässä kunnossa oleva urheilija ja voi hyvin, niin se antaa mahdollisuuden arvostella. Ja kun siihen lisätään raskaus, se on tuplamahdollisuus.”

Tolppanen näyttää viestin, jossa kommentoidaan hänen salipäivitystään. Siinä kysytään, miksi Tolppanen haluaa kiduttaa syntymätöntä lastaan.

Liikunta-alan ammattilaisena Tolppanen tietää viestien olevan täysin aiheettomia, eikä hän niistä välitä. Enemmän häntä huolettaa tällaisen asenteen vaikutus niihin, jotka ovat liikkumisen suhteen epävarmoja.

Pahimmillaan raskaana oleva äiti lopettaa liikkumisen, kun joku tulee syyllistämään.

”Jokainen odottava äiti, varsinkin ensimmäisen lapsen kanssa, stressaa sitä, että raskaus keskeytyy tai että lapsella ei ole kaikki hyvin. Vaikka olisi kuinka optimistinen ja neuvolassakin sanotaan, että kaikki on kunnossa, niin silti pelottaa. Ei siihen auta, että joku tulee sanomaan, mitä sinä salilla teet tuossa kunnossa.”

Liikuntamyönteisen raskauskuvan jakaminen on Tolppasesta tärkeää, koska ylipaino ja liikkumattomuus ovat isoja yhteiskunnallisia ongelmia. Erityisen huolestuttavana Tolppanen pitää lasten tilannetta.

”Välillä kun olen mennyt vetämään lapsille liikuntaa minua melkein itkettää, kun lapset ovat niin huonossa kunnossa, etteivät pääse kyykkyyn. Motoriset taidot ovat alikehittyneet. Sellaiset perustaidot, jotka tulevat metsäleikeillä, niitä ei enää ole.”

Myös odottavat äidit ovat yhä isompikokoisia. Asiaan on vaikea puuttua, koska ylipaino mielletään herkästi ulkonäkökysymykseksi. Tolppasen mielestä keskustelua pitäisi käydä terveyden ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta.

Raskaus on aikaa jolloin äidin ja lapsen hyvinvointi on erityisen tärkeää. Silloin on hyvä huolehtia terveellisestä ruuasta ja käydä vaikka kävelyillä, jos ei ole tottunut enemmälti liikkumaan.

”Jos raskaana sallii kaiken ja ottaa ylimääräiset kilot, niin niistä on vaikea päästä eroon. Samalla ne kilot voivat olla vauvassa, hänen lapsuudessaan, nuoruudessaan ja aikuisuudessaan. Tämä kierre pitäisi katkaista.”

” ”Hengitys on tärkeä asia voimantuotossa, mutta se auttaa myös rentoutumaan.”

Oona Tolppanen liikkuu paljon Leppävaaraan urheilupuistossa, jossa on monipuoliset mahdollisuudet harjoitella.­

Kuntoliikkujan ei kannata verrata itseään urheilijaan, mutta liikunta kuuluu ihan kaikille ja on vain hyväksi.

”On tieteellisesti todistettu asia, että sikiön kasvun ja kehityksen kannalta on tärkeää, että äiti liikkuu, syö ja nukkuu hyvin. Mitä terveempi äiti, sitä terveempi lapsi.”

Oman kuntotason mukaista liikuntaa kannattaa jatkaa, mutta raskaudet ovat erilaisia. Toiset voivat saada lisävirtaa ja tehdä saliennätyksiä, toisille raskaus voi olla hyvinkin hankalaa aikaa.

”Toki on aina niitä, joilla on vaikea raskaus. Mutta en ole huolissani heistä, he tekevät mitä pystyvät. Enemmän olen huolissani niistä, jotka eivät tee mitään.”

Liikkumisen lisäksi Tolppanen suosittelee kaikille lantionpohjanlihasten harjoittamista.

Lantionpohja on osa keskivartalon lihaksistoa, joka kannattelee ihmistä. Urheillessa keskivartalon on oltava kunnossa, mutta lantionpohjan lihaksistolla on tärkeä rooli myös synnytyksessä ja siitä palautumisessa.

Jännittämisen lisäksi lihakset tulisi osata myös rentouttaa.

”Meidänkin lajissa tulee paljon iskuja alavatsaan. Jos en hallitsisi lantionpohjan lihaksia, kusisin housuun. Lantionpohjaa on tärkeä harjoitella jo ennen raskautta. Jos sitä ei tee, voi olla vaikea löytää ja hermottaa lihaksia myöhemmin.”

Synnytystä varten Tolppanen on opetellut myös erityisiä hengitystekniikoita. Hän on utelias, miten opit tositilanteessa toimivat.

”Hengitys on tärkeä asia voimantuotossa, mutta se auttaa myös rentoutumaan. Kivusta menee helposti hysteeriseksi ja pidättää hengitystä. Tiedän aiemmista leikkauksista ja vammoista, että jos saan rentoutettua hengityksen, niin kipu helpottaa.”

” ”En näe mitään ongelmaa siinä, että isä on lapsen kanssa ja minä treenaamassa.”

Oona Tolppasen raskaus on loppusuoralla. Tuleva lapsi pääsee katsomaan äidin pelejä ehkä jo ensi kesänä.­

Lapsen syntymä muuttaa elämää, mutta yrittäjänä ja urheilijana Tolppanen on tottunut sopeutumaan erilaisiin muutoksiin. Urheilu jatkuu perheen kesken, yhdessä ja erikseen.

”Minulle on tärkeää, että lapsella on yhtä hyvä suhde minun kuin isänsäkin kanssa, ja he tarvitsevat myös kahdenkeskistä aikaa. En näe mitään ongelmaa siinä, että isä on lapsen kanssa ja minä treenaamassa.”

Rugbyssä on kuulemma muutenkin paljon isiä ja äitejä pelaamassa. Tolppasen joukkuetovereista kolme muutakin on ollut samaan aikaan raskaana, joten kisakatsomossa on pian liuta uusia kannustajia.

”On kiva, kun peleissä on paljon lapsia. Muistan omastakin lapsuudesta, että kävin katsomassa isän lätkäpelejä ja äidin futis- ja sählypelejä. Se oli maailman siisteintä, ne muistot ovat jääneet vahvasti mieleen.”