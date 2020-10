Portugalilaisen Ricardo Duarten, 40, aika uhkaa loppua kesken. Hän tuli elokuussa pelastamaan Oulunkylän IF Gnistania, ja nyt miesten toiseksi ylintä jalkapallosarjaa, Ykköstä, on jäljellä enää kaksi kierrosta, ja Gnistan on yhä putoajan paikalla. Pohjois-Helsingin lähiöseuran pitäisi voittaa kaksi viimeistä ottelua ja samaan aikaan pisteen edellä olevan AC Kajaanin menettää pisteitä.

Ricardo Duarte johdattaa toimittajan Oulunkylän stadionilta urheilupuiston kenttien välissä olevaan työmaakoppiin, jossa on päävalmentajan toimisto. Seinien ulkopuolelle jää ulkona harjoittelevien kymmenien junioripelaajien vilinä.

”Gnistan on yhteisöön perustava vanha ja perinteinen seura, jolla on hienot värit. Täällä on paljon potentiaalia, koska sijainti on loistava. Gnistan ei edusta vain Oulunkylää vaan suurempaa aluetta. Seuralla on kaikki mahdollisuudet kehittyä”, Duarte kuvailee.

”Meillä on iso haaste. Vaikka olemmekin kehittyneet ja keränneet pisteitä, voimme silti pudota sarjasta.”

” ”Olen valmistautunut tähän hyvin, vaikka meillä onkin ollut edessämme hyvin vaikea tehtävä.”

Kesällä Ricardo Duarte keskusteli portugalilaisten seurojen kanssa valmentajantehtävistä, mutta sitten Gnistan pyysi hänet päävalmentajakseen.­

Toimisto on karun askeettinen ja tehtävä ankara. Tätä Duarte kuitenkin halusi. Hän on nyt ensimmäistä kertaa urallaan päävalmentajana miesten joukkueessa. Duarte jätti kesällä akateemisen uransa apulaisprofessorina Lissabonin yliopistossa tavoitellessaan uudestaan valmentajan töitä.

Parin ensimmäisen Gnistanissa vietetyn viikon jälkeen hän totesi ystävälleen, että tuntui kuin hän olisi tehnyt valmennustyötä vuosikymmeniä.

”Kaikki on yksinkertaista. Olen valmistautunut tähän hyvin, vaikka meillä onkin ollut edessämme hyvin vaikea tehtävä. Olen nauttinut tästä.”

Suomeen Duarten heitti alunperin sattuma. Hän opetti jalkapallon harjoitusmetodeja apulaisprofessorina Lissabonin yliopistossa vuodesta 2009 alkaen. Muutama vuosi sitten hänen oppilaakseen tuli Jani Sarajärvi, josta tuli Duarten ystävä. Sarajärvi päätyi suosittelemaan Duartea Vaasan Palloseuralle.

Sarajärvi jatkoi opintoja Lissabonissa ja Duarte korvasi Sarajärven VPS:n apuvalmentajana marraskuussa 2017.

Vuosi myöhemmin Duartesta tuli Palloliiton koulutuspäällikkö, mutta siinä tehtävässä hän viihtyi vain kuusi kuukautta. Veri veti takaisin kentälle valmennustyöhön.

” ”Yhteistyöllä kehittymisestä on hyötyä kaikille. Jos kehitytään kilpailulla, toinen kuolee ja toinen kehittyy.”

Jalkapallojoukkue IF Gnistan harjoittelee Helsingin Oulunkylässä.­

Gnistan soitti Duartelle oikeaan aikaan, kun tämä oli vailla töitä. Gnistan oli aloittanut kautensa kuudella voitottomalla ottelulla ja kahdella pisteellä, ja päävalmentaja Roberto Nuccio siirtyi tekemään vain Gnistan ry:ssä junioripuolen urheilujohtajan työtä. Duartelle Gnistan oli loistava mahdollisuus.

”Intohimoni valmentamiseen toi minut takaisin Helsinkiin.”

Suomessa Duarte oppi jo ensimmäisenä vuonna, miten paljon suomalaiset antavat arvoa yhteistyölle.

”Palloliiton aikana annoin haastattelun portugalilaiselle lehdelle. Minulta kysyttiin, mikä on suuri ero Portugalin ja Suomen välillä. Sanoin, että Suomessa annetaan paljon enemmän arvoa yhteistyölle, joka auttaa kehittymään”, Duarte kertoo.

Duarten mukaan Portugalissa kehittyminen tapahtuu keskinäisellä kilpailulla.

”Yhteistyöllä kehittymisestä on hyötyä kaikille. Jos kehitytään kilpailulla, toinen kuolee ja toinen kehittyy.”

Vaasassa Duarte aisti aivan erilaisen ilmapiirin kuin mihin oli tottunut kotimaassaan. Portugalissa pelaajat olivat passiivisia kuuntelijoita, Suomessa he kysyivät aktiivisesti asioita.

”Ehkä se johtuu suomalaisesta koulutuksesta. Pelaajien johtaminen Suomessa tapahtuu avoimemmassa ilmapiirissä kuin Portugalissa.”

VPS:ssä pelaajat yllättyivät, kun hän sanoi videopalaverissa pelaajille, että heidän olisi rikottava joukkueen pelitavan sääntöjä kentällä. Duarten mukaan Portugalissa säännöt luovat rajoja, ja pelaajat pyrkivät löytämään tapoja kiertää sääntöjä.

”Pelaajani VPS:ssä eivät ymmärtäneet, mistä puhuin. Täällä sääntö on sääntö, ja sitä on kunnioitettava. Tajusin heti, että tein pahan kommunikaatiovirheen. Halusin pelaajien kunnioittavan pelimme periaatteita mutta löytävän samalla muita tapoja päästä niihin periaatteisiin. ”

” ”Kyse ei ole niinkään ideoiden kertomisesta, vaan siitä, miten pelaajat pystyvät toteuttamaan ideoita.”

Vuodesta 1995 lähtien IF Gnistan on seilannut Ykkösen ja Kakkosen välillä, ja nyt se yrittää pysyä Ykkösessä, toiseksi ylimmällä sarjatasolla.­

Gnistanissa Duarte keskittyi ensin puolustuksen organisointiin. Duarten joukkue suojelee kentän keskustaa ilman palloa pitämällä muodon tiiviinä ja luo prässillä ansoja vastustajalle.

Kun puolustus oli kunnossa, oli aika panna kuntoon pelinrakentelu. Duarte rupeaa piirtämään taktiikkataululle pelaajien sijoittumista.

”Kyse ei ole niinkään ideoiden kertomisesta, vaan siitä, miten pelaajat pystyvät toteuttamaan ideoita. Käytämme pelinavaamisessa timanttimuotoa, jonka alin pelaaja on maalivahti.”

Duarte piirtää sen jälkeen pelinrakentelun toisen vaiheen, jossa timanttimuodon alimmaksi pelaajaksi vaihtuu keskikentän kutospaikan pelaaja, joka putoaa topparien alapuolelle ja numero kasi ottaa timantin ylimmän pelaajan paikan. Timanttimuoto ja diagonaaliset syöttölinjat auttavat purkamaan vastustajan prässiä.

”Timantti on sääntö. Joissain peleissä olemme pystyneet pitämään hyvin dynaamisen timanttimuodon, kuten futsalissa [pelaajat vaihtavat timantissa paikkoja]. Pelaajat rupeavat ymmärtämään pelimme perusperiaatteita. Oppimisprosessi oli nopeampi kuin odotin.”

Duarten mukaan joukkueelta meni viisi peliä uusien asioiden omaksumiseen. Hän kunnioittaa pelaajiensa sitoutumista.

”60 prosenttia pelaajistamme tekee muuta työtä pelaamisen ohella. Tiedämme, että kamppailemme joukkueita vastaan, joilla on pelkkiä ammattilaisia.”

Pelin murtautumisvaiheessa Gnistanilla on vielä ongelmia. Joukkue laukoo vielä liikaa paikoilta, joissa maalin todennäköisyys ei ole kovin suuri.

”Joskus pelaajat eivät tee parhaita päätöksiä. Ymmärrän, että he haluavat luoda maalipaikkoja, mikä on positiivista.”

Sarjapaikan säilyttämiseen on kaksi ottelua aikaa. Gnistan lähti takamatkalta ottamaan kiinni Kajaanin etumatkaa, mutta toivo voi sammua jo sunnuntaina vierasottelussa tai sitten kausi voi päättyä juhliin ensi lauantaina Oulunkylässä.

”Toivottavasti Gnistan säilyy Ykkösessä ja meillä on isot juhlat Oulunkylässä. Toivottavasti voin osallistua juhliin, ja sen jälkeen keskustelen seurajohdon kanssa siitä, mitä voimme tehdä yhdessä. Tunnen kiitollisuutta ja haluan antaa kaikkeni seuralle.”

Elisa Viihde Sport näyttää VPS–Gnistan-ottelun sunnuntaina kello 16.00. Gnistanin kauden viimeinen kotiottelu on lauantaina 31.10. kello 16.00 Oulunkylän Mustapekka-areenalla.

Ricardo Duarten mukaan Suomessa tehdään jalkapallon kehittämisessä monia asioita paremmin kuin Portugalissa, mutta suuret tv-oikeusrahat puuttuvat Suomessa.­