Alppihiihto

Vonn on kaikkien aikojen menestynein naisalppihiihtäjä.

Lindsey Vonnilla on 11 arvokisamitalia ja 82 maailmancupin osakilpailuvoittoa.­

Yhdysvaltalainen Lindsey Vonn on kaikkien aikojen menestynein naisalppihiihtäjä mutta se ei ole suojellut häntä kovasanaiselta kritiikiltä.

Vonn voitti urallaan muun muassa olympiakultaa, kaksi MM-kultaa ja neljästi maailmancupin kokonaiskilpailun. Hän päätti uransa viime vuonna Åren MM-kisojen syöksylaskun pronssiin.

Vonn on ahkera sosiaalisen median käyttäjä, ja hänellä on Instagramissa kaksi miljoonaa seuraajaa. Hän julkaisee paljon päivityksiä treenaamiseen liittyen, mutta viime viikkoina pääosassa on ollut lomatunnelmien jakaminen.

Lomakuvissa Vonn on ollut usein bikineissä, ja perjantaina hän kirjoitti pitkän päivityksen kuviin liittyen.

”Olen julkaissut aika paljon bikinikuvia viime aikoina, mikä on pelottavampaa kuin kuvittelisi. Vaikka olen urheilija, saan osakseni säälimättömiä kommentteja ja lehtijuttuja vartalooni liittyen, ja myönnän, että joskus ne sattuvat”, Vonn kirjoittaa.

”Olen normaali ihminen, ja välillä olen kumarassa ja vatsani menee makkaralle, selluliitti näkyy takapuolessani tai en täytä uimapuvun yläosaa täydellisesti.”

”Muistan kuitenkin aina, että vartaloni on auttanut minua saavuttamaan upeita asioita elämässäni ja olen ylpeä siitä, miten vahva olen. En ole kokoa nolla, ja se sopii minulle täysin.”

Vonn sanoo, ettei muokkaa kuviaan eikä ole koskaan ollut plastiikkakirurgilla. Hänellä on viesti kaikille, jotka tuntevat epävarmuutta ulkonäöstään.

”Pysykää vahvoina, terveinä ja rakastakaa itseänne riippumatta siitä, mitä vihaajat sanovat.”

”Erityiskiitokset kaikille, jotka ovat tukeneet minua, pidetään kehopositiivisuuden kulttuuria yllä!”

Vonn julkaisi useita kuvia tekstin yhteydessä, ja viimeisen hän on koostanut kommenteista, joita on bikinikuvistaan saanut.