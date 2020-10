Ampumahiihto

Kaisa Mäkäräinen jätti viime kevään lopettamispäätöksellään melkoisen aukon suomalaiseen ampumahiihtoon.

Uuden kauden kynnyksellä katseet kohdistuvat naisten ampumahiihdossa väistämättä Mari Ederiin (o.s. Laukkanen). Muutamaa välähdystä lukuun ottamatta Eder, 32, odottaa vielä pääsyään aivan lajin kirkkaimpaan kansainväliseen kärkeen.

”Niin se varmaan menee, että minua peilataan Kaisan menestykseen. Se on aika luonnollista, kun iso tuloksen tekijä väistyy. Itse olen yrittänyt tehdä tulosta kaiken aikaa, ja sen ovat varmaan ihmisetkin nähneet”, Eder sanoo.

Viime kaudella Eder sijoittui parhaimmillaan maailmancupin osakilpailussa neljänneksi. Sijoitus tuli yhdellä sakolla sprinttikisassa Nove Mestossa.

Kontiolahdella marraskuun lopulla alkavaa maailmancupia Eder odottaa jännityksellä. Joko nyt olisi hänen vuoronsa?

”Aina sitä toivoo, että saa itsestään irti ja voi todistaa, että tavoitteet saavutetaan. Tässä iässä voi vain toivoa, että työ kantaa hedelmää”, Eder kertoo puhelimitse.

Suomen ampumahiihtojoukkue harjoittelee parhaillaan Vuokatin urheiluopistolla. Maanantaista eteenpäin leiripaikaksi vaihtuu Muonio.

Loppuajan ennen maailmancupin avauskisaa 28. marraskuuta maajoukkue ja Eder harjoittelevat jälleen Kontiolahdella.

”Saan asua vanhempien luona Joensuun lähellä, ei tarvitse olla koko aikaa hotellissa”, Eder sanoo.

Myös Ederin aviopuoliso Benjamin Eder on viettänyt koronasyksyä Suomessa. Hän toimii oman yhtiönsä kautta Valko-Venäjän ampuma­hiihto­maajoukkueen huoltajana.

”Itse olen Suomen huollossa, ja se toimi viime vuonna hyvin. Mies auttaa sitten minua tarvittaessa”, Mari Eder sanoo.

Ampumahiihtäjä Mari Eder harjoitteli tällä viikolla Vuokatissa.­

Koronapandemia on vaikuttanut kaikkien urheilijoiden arkeen, myös Itävallassa asuvan Ederin.

Kun matkustus väheni dramaattisesti ja lähes loppui, Eder palkkasi kesäksi avukseen itävaltalaisen ampumavalmentajan Markus Michelakin, joka vastaa Itävallan kaikkien nuorten ampumahiihtoryhmien toiminnasta ja harjoittelusta.

Michelakin johdolla Eder teki kesällä paljon kotiharjoittelua.

”Ymmärsin, ettei voi matkustaa niin paljon kuin ennen. Sen näkee sitten talvella, kuinka paljon ampumatreenistä on ollut apua. Olen muutenkin ottanut paljon vastuuta päivittäisestä treenaamisesta, vaikka juttelen hiihtovalmentajani [Heikki Pusa] kanssa lähes päivittäin”, Eder kertoo.

Koronaviruksen takia kesken jääneellä viime kaudella Ederin ampumatarkkuus oli 75 prosenttia. Makuuammunta (78 prosenttia) sujui tarkemmin kuin pystyammunta (72 prosenttia).

Hiihtovauhdissa Ederillä ei ollut terveenä ollessaan yleensä vaikeuksia.

”Hiihtovauhti löytyy sitä kautta, että saa olla terveenä. Viime kesänä sain olla täysin terveenä yli puoleentoista vuoteen. Nyt on taas jotain, mihin uskoa.”

Kaudella 2016–2017 Eder voitti sprintin ja takaa-ajon maailmancupin päätteeksi Holmenkollenilla. Cupin loppupisteissä hän oli 26:s, eli se oli hänen paras vuotensa.

”Hiihtovauhtini oli silloin tasainen. Muuten vaihteluväliä on ollut liikaa. Samaa tasaisuutta yritän löytää myös tähän kauteen.”

Maaliskuussa 2017 Mari Laukkanen (nykyään Eder) voitti takaa-ajokisan Holmenkollenilla. Maalissa hän omisti voittonsa yllättäen kuolleelle ampumavalmentajalleen Asko Nuutiselle.­

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto (IBU) on rakentanut koronan takia varsin järkevän kisakalenterin. Jouluun asti maailmancupissa kilpaillaan vain kahdella paikkakunnalla, Kontiolahdella ja Itävallan Hochfilzenissä.

Se sopii hyvin Ederille, jonka Itävallan-koti sijaitsee lyhyen ajomatkan päässä Hochfilzenistä.

Maastohiihdossa tilanne on toinen, kun maailmancupin kalenterissa on kolmetoista paikkakuntaa kahdeksassa maassa.

”Se on sama kuin uskoisi joulupukkiin, jos ajattelee, että voimme viedä läpi kaikki kilpailut tällä kaudella”, norjalainen Terese Johaug arvosteli Kansainvälistä hiihtoliittoa (FIS).

Eder puolestaan kiittelee Kansainvälistä ampumahiihtoliittoa (IBU) hyvästä pelisilmästä.

”IBU on reagoinut tilanteeseen hyvin, kun kyseessä on isot rahat sekä sille että kisajärjestäjille. Korona on vakava asia”, Eder sanoo.

Kontiolahden maailmancupiin päästetään rajoitettu määrä yleisöä. Maaliskuussa kausi päättyi samassa paikassa tyhjille katsomoille.

Oman uransa jatkoa Eder pohtii vuosi kerrallaan. Vuoden 2022 talviolympialaiset Pekingissä eivät ole vielä hänen ajatuksissaan.

”En ajattele ensi kevättä pidemmälle. Nälkä tuloksen tekemiseen on kova. Haluan tehdä tuloksia nyt enkä jossain hamassa tulevaisuudessa. Minulla ei ole takaporttia, että Pekingissä sitten.”