Real Madrid haki vierasvoiton FC Barcelonasta maalein 3–1.

Jalkapallo-otteluiden klassikoihin kuuluva FC Barcelonan ja Real Madridin kohtaaminen eli El Clásico alkoi lauantaina räväkästi tyhjällä Camp Noulla Barcelonassa. Ottelua oli pelattu alle kymmenen minuuttia, kun molemmat joukkueet olivat ehtineet jo maalintekoon.

Sen jälkeen piti odottaa 63. minuutille, jolloin polvivammastaan toipunut Real Madridin kapteeni Sergio Ramos nousi pääosaan. Ramosia revittiin paidasta FC Barcelonan rangaistusalueella, ja tilanne meni Var-tarkasteluun. Lopulta ottelun erotuomari kävi katsomassa tilanteen videolta: rangaistuspotku.

Ramos laukoi itse pallon varmasti maaliin ja vei Realin 2–1-johtoon.

Vaikka Ramos on keskuspuolustaja, maalinteko ei ole hänelle vierasta. Espanjalainen teki nyt jo sadannen maalinsa Realin paidassa. 101. maalikin oli lähellä, sillä Ramosin puskun 86. minuutilla Barcelonan maalivahti Neto torjui vaivoin jalallaan.

Maalinteon ottelussa aloitti Real Madridin Federico Valverde 5. minuutilla. Hän sai syötön Karim Benzemalta rangaistusalueelle ja laukoi pallon yläkulmaan. Vain kolme minuuttia myöhemmin FC Barcelonan 17-vuotias Ansu Fati tasoitti ottelun näyttävällä ohjauksella maalin edustalta.

Fati on nyt nuorin maalintekijä El Clásicoiden historiassa, mutta se ei häntä ehkä juuri nyt hirveästi ilahduta.

Loppulukemat 3–1:een teki Realin Luka Modrić: kroatialainen sai paluupallon rangaistusalueella, harhautti vastaan tulleen Neton ja laittoi pallon maaliin.

Kahden heikohkosti kauden aloittaneen Espanjan jättiläisen kohtaaminen oli Modrićin maalin jälkeen taputeltu.

Voiton myötä Real Madrid nousi Espanjan liigan kärkeen. Sillä on kuudesta ottelusta neljä voittoa, tasapeli ja tappio. FC Barcelona on pelannut viisi ottelua, joista se on voittanut vain kaksi, pelannut yhden tasan ja hävinnyt kaksi. Sijoitus liigassa on sarjan keskikastissa.