Nyrkkeilyn raskaansarjan WBC-liiton mestari Tyson Fury ilmoitti lauantaina Instagramissa ottelevansa Lontoossa 5. joulukuuta. Furyn mukaan vastustajan nimi julkistetaan ”erittäin, erittäin pian”.

Furyn edellinen ottelu oli viime helmikuussa, jolloin hän uusintaottelussa voitti Deontay Wilderin ja kaappasi itselleen WBC-liiton mestaruusvyön. Kaksikon ensimmäinen kohtaaminen päättyi ratkaisemattomaan.

Koska kolmannesta ottelusta ei ole päästy sopuun, britti Fury halusi otella kotikentällään.

Jo ennakkoon on arvuuteltu, kenet Fury kohtaa. Boxingnewsin mukaan vahvimmat ehdokkaat ovat Carlos Takam ja Agit Kabayel. Muitakin nimiä on noussut esille, mutta korkealla WBA-liiton listoilla olevaa Robert Heleniusta ei ole mainittu. Helenius on WBA-liiton ”kultamestari” eli käytännössä WBA-liiton listan kolmantena.