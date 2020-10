KHL taiteilee koronaviruksen takia pelaamisen ja siirtojen välimaastossa.

Jääkiekkoliiga KHL:ssä pelit jatkuvat, vaikka ympärillä oleva koronavirus ajaa sarjaa ahtaalle viikko viikon jälkeen.

KHL:ssä listattiin kaikki peruuntuneet, siirretyt tai luovutetut ottelut ja lukema nousi 25:een. KHL julkaisi verkkosivuillaan listan ottelusiirroista kauden alusta lähtien.

Jokerit on ollut mukana kahdeksassa ottelusiirrossa tai peruutuksessa, mutta tukalampaa on Riian Dinamolla, jolla on yhdeksän ottelua vaihtanut paikkaa.

Jokerien ottelusiirtojen taustalla ei ole pelkästään koronavirus. Seura jätti pelaamatta Minskin Dinamoa vastaan, kun KHL käynnistyi ja Jokerien olisi pitänyt pelata ensimmäinen vierasottelunsa.

Mielenosoitukset Valko-Venäjällä ja erityisesti pääkaupunki Minskissä johtivat luovutusvoittoon paikallista Dinamoa vastaan. Maassa vaaditaan uusia vaaleja vilpillisten valien tilalle eikä diktaattorisi Aljaksandr Lukasenka ole suostunut niihin ja roikkuu kiinni vallassa.

Luovutusvoittoja eli teknisiä tappioita on kirjattu tähän mennessä neljä, josta Riian Dinamo on ollut kahdessa mukana.

Minskin tapauksen jälkeen Jokerit joutui siirtämään otteluja koronavirusaltistuksen takia ja nyt joukkueessa on todettu neljä tartuntaa.

Jokerien kaksi seuraavaa kotiottelua siirrettiin viruksen takia ja KHL:n verkkosivuilla seuraavaksi otteluksi on merkitty perjantain (25.10) kamppailu Sotsia vastaan vieraissa. Peruuntuneille Avtomobilist- ja Vitjaz-otteluille ei ole vielä merkittynä uusia päivämääriä.