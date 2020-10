Naisten jalkapallomaajoukkueen Sanni Franssi lähti kovempien pelien perässä kehittymään Espanjaan. Kuluvan kalenterivuoden tilastot piilottavat hyökkääjän maalivireen.

Kun hyökkääjä ei tee maaleja, nousee aina esiin kysymyksiä.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen Sanni Franssin maalivireestä ei tarvitse olla huolissaan ennen tiistain EM-karsintaottelua Skotlantia vastaan, vaikka kilpailullisissa peleissä verkko on heilunut vuonna 2020 vain kerran.

”Tein aika monta maalia harjoituskauden peleissä, mutta niistä ei varmaan löydy tilastoja. Maalitatsi on kunnossa, vaikkei kilpailullisissa peleissä olekaan osunut”, 25-vuotias hyökkääjä vakuuttaa.

”Tietysti hyökkääjänä haluaa tehdä maaleja”, mutta en ota siitä stressiä tai paineita. Oma peli on kunnossa ja olen pystynyt rakentamaan maaleja. Samalla tavalla sekin on tärkeää.

Maajoukkueessa laidallakin pelannut Franssi on toistaiseksi osunut kahdesti. Kärkipari Linda Sällströmillä maaottelumaaleja on 46.

”Maajoukkueessa pelataan vain siitä, että päästään kisoihin. Meillä on niin hyvä yhteishenki, että se on ihan sama kuka ne maalit tekee. Yhdessä tätä juttua tehdään”, Franssi painottaa.

Kesällä liigamestaruutta Fortuna Hjörringissä juhlinut Franssi koki, että Tanskan kahdeksan joukkueen sarja kävi kahdessa vuodessa pieneksi.

Uusi koti löytyi surffareiden suosimalta Biskajanlahden rannalta Espanjan San Sebastianista.

”Toisena vuonna tuli olo, että oman kehityksen kannalta olisi hyvä saada uusia haasteita kovatasoisemmassa sarjassa. Espanjassa joukkueita on paljon (18) ja kärkijoukkueet ovat Barcelonan kaltaisia (huippujoukkueita). Nopeuteni on ihan selvästi etu Espanjassa ja sitä pystyy ehkä käyttämään vielä paremmin kuin Tanskassa, jossa pelaajat ovat suht fyysisiä”, Real Sociedadiin siirtynyt Franssi kertoo.

Elämä Espanjassa on kirjaimellisesti maistunut.

”Kaupunkihan on tosi kiva ja on tullut huomattua, että hyviä ruokapaikkoja on paljon. Urheilijana ei tietenkään pääse samalla tavalla tutustumaan kuin normaali matkaaja, mutta on ollut kyllä aivan maineensa veroinen”, Franssi kehuu kaupungin kuuluisaa ruokakulttuuria.

Maajoukkueelle on luotu Helsinkiin oma koronakuplansa, josta pelaajilla ei ole lupaa hiiskua sen enempää. Kuplassa Franssin kädessä on joko kirja tai pelikonsolin ohjain.

”Perus (ajanviete) on lukea kirjoja, ja otin myös pleikkarin mukaan. (Jalkapallopeli) FIFA 21 tuli tuossa pari viikkoa sitten, niin on saanut ihan hyvin ajan kulumaan”, Franssi sanoo.

Erikseen kysyttäessä Franssi myöntää, ettei maajoukkueen pleikkarikuningattaren tittelistä ole epäselvyyttä.

”Sanotaan näin, että kukaan ei pysty väittämään siihen vastaankaan”, hän naurahtaa.

Vuosi sitten Vaasassa Franssi teki EM-karsintaottelussa Albaniaa vastaan hienon kantapäämaalin. Yllätyksiä voi odottaa Skotlantiakin vastaan.

”Täytyy katsoa, mitä keksisi tiistain matsiin. Kyllähän tuolla Espanjassa näkee kaikenlaista treeneissä, ja muilta pelaajilta voi vähän oppia uusia jekkuja”, Franssi vinkkaa.

EM-karsintaottelu Suomi–Skotlanti Bolt-areenalla tiistaina kello 18.15