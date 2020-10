Keravalainen Tomi Jaakkola aikoo kilpailla täyden matkan Ironman-triathlonin yhdessä 13-vuotiaan Rettin oireyhtymää sairastavan Sumi-tyttärensä kanssa. Tavoitteena on kerätä 100 000 euroa Rettin oireyhtymän tutkimukseen ja perheiden tukemiseen.

Tätä ei ole kukaan tehnyt aiemmin Suomessa. Tomi Jaakkola ja hänen tyttärensä Sumi aikovat kilpailla yhdessä ensi kesänä täyden matkan triathlonin. Jaakkola vetää 3,8 kilometrin uintiosuuden Sumia perässään pienessä veneessä, jonka jälkeen Sumi-tytär siirtyy kärryihin, jota Jaakkola vetää 180 kilometriä pyöräillen. Tämän jälkeen edessä on vielä 42,2 kilometrin juoksu Sumia kärryissä työntäen.

”Jossain vaiheessa keväällä koronarajoitusten keskellä tuli mieleen, kun Sumin kanssa olimme ulkoilemassa, että olisi kiva tehdä jotain yhdessä”, Tomi Jaakkola kertoo.

Vähitellen ajatus hiipi täyden matkan triathloniin.

”Olisikohan se mahdollista, aloin miettiä.”

Jaakkola alkoi keskustella asiasta tyttärensä ja lastensa äidin, puolisonsa Kirsi Peltosen kanssa. Jaakkolan ja Peltosen esikoistytär, Sumi, 13, sairastaa vaikeaa Rettin oireyhtymää.

”Sumi pystyy kävelemään, mutta ei esimerkiksi nousemaan portaita, eikä hän pääse istumaan ilman apua. Myöskään kädet eivät toimi, ja häntä on esimerkiksi syötettävä. Puhumaankaan Sumi ei pysty eikä käyttämään viittomia”, Jaakkola kertoo.

Sumi ja Tomi Jaakkola aikovat kerätä rahaa Rettin oireyhtymää sairastavien tukemiseen.

Sumin kanssa asiasta keskusteltiin ja yhdessä perhe on katsonut esimerkiksi Youtubesta videoita vastaavista suorituksista.

Maailmalla vastaavista suorituksista tunnettu kaksikko on Dick ja Rick Hoyt, isä ja poika, jotka ovat käyneet satoja triathloneja yhdessä – täyden matkan triathlonejakin joukossa on useita.

He ovat todenneet, että isä Dick on keho ja Rick sydän, ilman toisiaan he eivät olisi koskaan pystyneet suorituksiinsa, joissa isä on kuljettanut lastaan pitkän matkan kohti maaliviivaa.

Tomi Jaakkolan ja Kirsi Peltosen perheessä asiasta on keskusteltu myös useaan otteeseen. Sumi on vastaillut asiaan kyllä- ja ei-kortein.

”Sumi on todella innostunut asiasta. Muutenkin hän on vaikeasta sairaudestaan huolimatta todella positiivinen ja iloinen persoona, vaikka hänellä on todella vaikea epilepsia ja vaikeita hetkiä esimerkiksi kovien kipujen vuoksi. Silti hän jaksaa olla iloinen joka paikassa, kotona ja koulussa. Hänestä sanotaan, että hän tuo aina valoa ympärilleen”, Tomi Jaakkola sanoo.

”Ajatuksena on tietysti tuoda positiivisuutta korona-ajan keskelle. Elämä vaikeasti vammaisen lapsen kanssa on välillä rankkaa, mutta matkan varrella on oppinut iloitsemaan pienistä asioista ja nauttimaan hyvistä hetkistä”, Tomi Jaakkola sanoo.

Sumin sairastama Rettin oireyhtymä tuli ilmi, kun Sumi oli 2-vuotias. Koko perheen elämä muuttui.

”Se oli valtava šokki. Sitä tunnetta, kun tieto Sumin sairaudesta tuli, on vaikea kuvailla. Tietysti ensin iski pelko, että mitä se tarkoittaa. Koko elämä meni aivan sekaisin kertaheitolla.”

”Ensimmäinen vuosi oli yhtä selviytymistä, sakeassa sumussa elämistä. Elämä meni aika raiteiltaan. Useita vuosia on mennyt niitä palikoita kasaillessa”, Tomi Jaakkola sanoo.

Elämä Jaakkolan ja Peltosen perheessä on muotoutunut vuosien saatossa urilleen. Aivan tavanomaista perhe-elämää he eivät missään nimessä vietä, mutta perhe on oppinut elämään Sumin sairauden kanssa. Sumilla on myös kaksi sisarta, Asla, 8, ja Siri, 6.

”Ykkösasia on tietysti se, että Sumi pääsee puuhaamaan jotain, mikä hänestäkin on kiinnostavaa, ja lisänä on se, että jos tällä pystyisi antamaan yhtään lisätsemppiä ja positiivisuutta muille”, Tomi Jaakkola sanoo.

Täyden matkan Ironman-kisa kestää maksimissaan kuusitoista tuntia.

Jaakkola on vuosien varrella vaihtanut paljon ajatuksia muiden vertaisperheiden kanssa. He ovat kaikki todenneet, että vammaisperheillä ei ole helppoa. Monet asiat, kuten byrokratia, ovat hankalia ja paperityöt vievät paljon aikaa ja energiaa.

”Tietysti haluaisimme tehdä normaaleita asioita ja tämän tarkoituksena on tietysti myös osoittaa uskoa omaan tekemiseen”, Tomi Jaakkola sanoo.

Isä ja tytär haluavat kerätä projektillaan 100 000 euroa hyväntekeväisyyteen.

”Kaikki keräysluvat ja rahankeruuseen liittyvät asiat ovat vielä selvittämättä, mutta ajatuksena on, että saisimme 100 000 euroa kasaan. Jos saisimme sen avulla vaikka jonkinlainen Rettin oireyhtymään liittyvän tutkimuksen käyntiin.”

”Rettin oireyhtymä on harvinainen, ja Suomessa on vain yksi lääkäri, joka on perehtynyt tähän sairauteen. Tietysti haluaisimme keräyskampanjalla saada myös Rett-perheille tukea ja lisätä tietoutta oireyhtymästä”, Jaakkola kertoo.

Kun Jaakkola julkisti hurjan tavoitteensa Facebookissa lokakuun puolen välin paikkeilla, tukea alkoi sataa heti. Hän sai yhteydenottoja muun muassa apuvälineiden valmistajilta ja myyjiltä.

”Tärkeää on saada sellaiset välineet, että Sumi pystyy istumaan mukana pitkän aikaa niin, että hänellä eivät paikat puudu”, Jaakkola sanoo.

Sumi ja Tomi Jaakkola.

Lisäksi Jaakkola on miettinyt, että heillä pitäisi olla mukana huoltoauto koko matkan.

”Kun päätös asiasta syntyi ja sen sanoi ääneen julkisesti, pari päivää meni pelon sekaisin tuntein, että mihin sitä on tullut lähdettyä.”

Tomi Jaakkola on kuitenkin elänyt 13 vuotta vammaisperheen erilaista arkea yhdessä tyttäriensä ja puolisonsa kanssa, joten täyspitkä triathlon on hänen ja hänen tyttärensä elämässä lyhyt matka.

”Kyllä tarkoitus on selviytyä reitiltä aikarajan puitteissa maaliin.”

Täyden matkan Ironman-kisassa suoritukseen saa käyttää kuusitoista tuntia. Maali kisassa sulkeutuu puolilta öin.

Suomen ensimmäisen täyden matkan Ironman-kisa järjestetään ensi vuonna 14. elokuuta. Kisan piti olla jo tämän vuoden elokuussa, mutta koronapandemia siirsi sitä niin kuin valtaosaa maailman muistakin Ironman-kisoista ja urheilutapahtumista.

Kun Jaakkola sattumalta sai tietoonsa Ironman-kisan tulevan Suomeen, päätös osallistumisesta alkoi vahvistua.

Sitten Jaakkola luki triathlonista kertovan Voita itsesi -kirjan (Boman, Hagqvist, Kotiranta, 2014).

”Varsinkin Antti Hagqvistin tarina kirjassa herätti ja ajattelin, että kyllä se ehkä voisi olla mahdollista”, Jaakkola sanoo.

Antti Hagqvist on suomalainen yritys- ja kestävyys­urheilu­valmentaja, joka valmentaa muun muassa maajoukkuehiihtäjä Ristomatti Hakolaa. Hagqvist on sairastanut vaikean leukemian kaksi kertaa ja hän kilpaili elämänsä ensimmäisen täyden matkan triathlonin vain runsas vuosi toisen leukemia­diagnoosinsa jälkeen.

Jaakkola oli yhteydessä Hagqvistiin, joka toimii nykyään Ironman-kisan suomalais­organisaatiossa Ironman Finlandissa. Ironman Finland varmisti vielä kansainväliseltä Ironmanin organisaatiolta, olisiko Jaakkolan mahdollista osallistua Sumin kanssa kisaan – ja sieltä tuli vihreää valoa.

”Antti lupasi muutenkin auttaa harjoittelun suunnittelussa”, Tomi Jaakkola kertoo.

Harjoittelu onkin Jaakkolalle yksi merkittävä asia ensi vuoden elokuun koitokseen ja peruspohjaa on alettu jo rakentaa. Jaakkolalla on vahva urheilutausta, mutta ei niinkään kestävyyslajeista. Kamppailulajeja hän on harrastanut yli 30 vuotta.

Kampailulajeista Tomi Jaakkolalla on takana yli 500 ottelua tatamilla, kehässä ja häkissä.

”Onhan judossa ihan erilainen suoritus kuin täyden matkan triathlonissa. Judossa yksi ottelu saattaa kestää muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin. Mutta kamppailulajitausta ja kamppailijan sieluni vaikuttivat myös projektiin ryhtymiseen.”

”Kamppailulajeilla ja triathlonilla on yksi iso yhdistävä asia – periksiantamattomuus ja pitkäjänteisyys – eiköhän me Ironmanistakin selvitä”, Jaakkola hymähtää.