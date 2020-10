Miesten salibandyn pääsarjassa F-liigassa tehtiin sunnuntaina historiaa. Tampereen Classicin Eemeli Salin syötti peräti seitsemän maalia, kun Classic kaatoi Steelersin kotonaan maalein 17–3.

Salin nappasi ottelussa tehot 0+7. Seitsemän syöttöpistettä on uusi ennätys liigassa. Sami Johansson teki ottelussa neljä maalia.

Aiempi ennätyslukema oli kuusi syöttöä yhdessä pelissä. Sen olivat liigan tiedotteen mukaan iskeneet liigahistorian aikana yhteensä kuusi nimeä: Heikki Vienola, Jani Kosonen, Jaakko Hintikka, Joni Niiranen sekä tempussa kahdesti urallaan onnistuneet Mika Kohonen ja Petri Kauko.

Salin kaunisteli tehoillaan myös koko kauden tilastojaan. Pistepörssin kärkipaikka irtoaa seitsemän ottelun jälkeen tehoilla 10+13.

Classic johtaa liigaa puhtaalla pelillä. Seitsemän ottelun jälkeen maaliero on 70–30. Steelers on pelannut yhdeksän peliä, josta voittoja on kertynyt kaksi.