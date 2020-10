Antti Törmänen sai viime heinäkuussa diagnoosin sappirakkosyövästä.

Antti Törmänen on käynyt syöpähoidoissa kahden ja puolen kuukauden ajan.­

Jääkiekkovalmentaja ja vuoden 1995 jääkiekon maailmanmestari Antti Törmänen sai viime heinäkuussa puhelun lääkäriltään: ”Tule vastaanotolleni. Sinulla on syöpä. Sappirakon syöpä.”

50-vuotias Törmänen kertoo puhelusta sveitsiläisen Berner Zeitungin haastattelussa, jossa hän avautuu sairaudestaan.

”Polveni on leikattu, ja selkäleikkaus lopetti urani [pelaajana], mutta nyt taistelen elämästäni – ja perheemme olemassaolosta.”

Törmänen on käynyt kahdessa leikkauksessa. Toisessa poistettiin sappirakko, toisessa osa maksasta ja imusolmukkeita. Törmänen sanoo haastattelussa, että hän hyväksyy fyysisen kivun, mutta rankinta on perheen ja työntekijöiden joutuminen kantamaan raskasta taakkaa hänen takiaan.

”Se sattuu. Isänä ei halua salata kaikkea lapsiltaan, mutta sitäkään ei halua näyttää joka kerta, kun on heikko.”

Törmästen pojat muun muassa kyselevät äidiltään, parantuuko isä, lähtevätkö isältä hiukset hoidoissa.

”Kuten näette, olen yhä hyvännäköinen”, Törmänen keventää haastattelussa.

Sappirakon syöpä on erittäin harvinainen. Berner Zeitungin mukaan Sveitsissä siihen sairastuu vuosittain keskimäärin 300 ihmistä. Heistä kaksi kolmasosaa on yli 70-vuotiaita. Kaikista syöpätapauksista alle prosentti on sappirakon syöpiä.

Jos syöpä on levinnyt, ennuste on huono.

Törmäsen puolen vuoden hoitojaksosta on nyt kaksi ja puoli kuukautta ohi. Hän käy katsomassa valmentamansa, nyt sairauslomalla, EHC Bielin ottelut, vaikka korona-aikana hän kuuluu riskiryhmään. Tosin koronaviruksenkin Törmänen ehti saada ennen kuin tiesi sairastavansa syöpää.

”Nyt on hyvä aika saada syöpä, jos nyt hyvää aikaa sille onkaan”, Törmänen toteaa ja viitta siihen, että ihmiset käyttävät maskeja, pitävät etäisyyttä ja pesevät käsiään.

Törmänen kertoo, että ennen nukkumaanmenoaan hän visualisoi, miten hän voittaa syövän, palaa valmentajaksi ja on terve isä pojilleen.

”Haluan niin tapahtuvan. Näen sen valon. Näen sen joka päivä.”