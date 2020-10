Leijonien on parempi harjoitella kuplassa elämistä Helsingissä kuin jossain moskovalaisessa hotellissa

Jääkiekon maajoukkueturnaukset voivat pysyä koronakuplassa vielä hyvinkin pitkään.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sen sanoi, Karjala-turnaus on muuttanut muotoaan.

Helsingin marraskuisella jääkiekkotapahtumalla on kannattajansa ja vastustajansa, mutta yleisö on turnauksesta tykännyt. Useammin päätöspäivän Suomi–Ruotsi on ollut loppuunmyyty kuin vajaassa areenassa pelattu.

Koronaviruksen aikana Karjala-turnauksen olisi hyvin voinut jättää pelaamatta, mutta samaan hengenvetoon voisi kysyä, että miksi ihmeessä.

Neljän maan joukkueet asuvat turnausta varten suunnitellussa kuplassa. Pelaajat eivät tapaa muiden maiden kiekkoilijoita kuin kaukalossa. Ahkeralla testaamisella yritetään pitää riskit niin alhaalla kuin mahdollista.

On oikeastaan hyvä harjoitella koronaviruskuplan rakentamista kotiturnauksessa, kun tämä voi olla vallitseva tapahtumamuoto vielä hyvin pitkään.

Se tiedetään, että nuorten MM-kiekko pelataan Edmontonissa kuplassa vuodenvaihteen molemmin puolin.

Alle 20-vuotiaat kiekkoilijat saavat asua joulun ja uudenvuoden yli kuplassa. Pelkästään harjoittelemaan pääsemiseen vaaditaan kolmen neljän päivän karanteeni paikan päällä.

Vajaan viikon asuminen Helsingin kuplassa on pieni uhraus siihen verrattuna, että nuoret saavat viettää siellä noin 30 vuorokautta.

Jos maajoukkuekiekkoilun kautta saadaan vietyä läpi, on selvää, että Venäjän EHT-turnauksessa eletään myös kuplassa, jonka tarkoitus on pitää virus loitolla. Näin voi jatkua pitkälle kevääseen, aina MM-turnaukseen saakka.

On huomattavasti helpompi harjoitella kuplassa elämistä kotimaassa kuin jossakin moskovalaisessa hotellissa, jossa lämpöpatteri saattaa hehkua punaisena kuumuudesta.

Kukaan ei toivo, että tämä olisi uusi normaali, mutta sitä se on joka tapauksessa tällä kaudella. Eikä kausi ole vielä päässyt kuin alkumetreilleen.