Peruskouluikäisten liikkuminen väheni toukokuussa koronarajoitusten aikaan 1 000–3 000 askeleella päivässä.

Asia selviää tiistaina julkaistavasta UKK-instituutin tutkimuksesta, jossa 255 pirkanmaalaista ja varsinaissuomalaista peruskoululaista käytti liikemittaria ympäri vuorokauden.

Tuloksia verrattiin kevään 2018 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimukseen (LIITU). Tutkimukseen osallistuneet olivat 1-, 3- 5-, 7- ja 9-luokkalaisia.

Erot syntyvät koulupäivän aikana, kello 7–14. Siltä ajalta jäivät pois esimerkiksi koulumatkat ja välitunnit, kun oppilaat siirtyivät etäopetukseen.

Tutkimus tehtiin toukokuun ensimmäisellä viikolla, jolloin rajoitukset olivat vielä laajoja ja esimerkiksi harrastustoiminta tauolla. Liikkuminen väheni kaikilla luokilla ja sekä tytöillä että pojilla. Esimerkiksi 1- ja 3-luokkalaiset pojat liikkuivat vuoden 2018 LIIKU-tutkimuksen mukaan keskimäärin 13 384 askelta. Toukokuussa korona-aikaan lukema oli 10 786 askelta.

”Merkittävää on, että liikkumisen väheneminen tapahtui lähtökohtaisesti kaikille. Iso hatunnosto yhteiskunnalle siitä, että koulut avattiin kevään lopuksi. Tässä mielessä saatiin arki juoksemaan normaalisti”, sanoo UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari.

Vasankarin mukaan tutkimus kertoo siitä, että kevään tavoitteet liikkumisen vähentämisestä toteutuivat. Vasankari sanoo pitävänsä kevään ratkaisuja oikeina, sillä tieto esimerkiksi koronaviruksen tarttumisesta oli vähäistä.

”En kritisoi toimenpiteitä, mutta tutkimuksella tuodaan realistisesti tuodaan julki sitä, että kaikilla toimenpiteillä on hintansa”, Vasankari sanoo.

”Etäkoulu korvaa opetusta ja suurimman osan oppilaista kohdalla se onnistuu. Mutta koulupäivän aikainen liikkumisen määrä on dramaattisen suuri. On iso murhe, jos kouluja joudutaan laittamaan uudestaan kiinni kuukausiksi ja liikkuminen menee heikommaksi. Sillä on vääjäämättä lasten terveydelle merkitystä.”

Vasankarin mukaan huolet koronaviruksen aiheuttaman liikkumattomuuden osalta eivät rajoitu vain lapsiin. Hän muistuttaa vanhan liikkumiskäsityksen olevan se, että liikettä kertyy paitsi vapaa-ajan liikunnasta myös työmatkoista ja työpäivän aktiivisuudesta, kuten lounaalla käynnistä.

Hän arvioi, että koronavirusajan osalta aikuiset jakaantuvat voittajiin ja häviäjiin. Voittajia ovat ne, joille liikunta on esimerkiksi ulkoilun kautta ollut luonteva osa elämää jo aiemmin. Heille esimerkiksi työmatkojen pois jäämisestä säästyvä aika voi siirtyä omaehtoiseen liikuntaan. Silloin harrastuksen loppuminen voi vaikuttaa enemmän sosiaalisiin suhteisiin kuin fyysiseen aktiivisuuteen.

Häviäjäksi uhkaavat jäädä ne, jotka eivät kykene kompensoimaan työhön liittyvän aktiivisuuden vähentymistä esimerkiksi sen vuoksi, että harrastuskin jää tauolle koronaviruksen leviämisriskin takia.

”Istumatyötä tekevälle liikuntavuoron pois putoaminen voi olla iso menetys. Olen kuullut montakin puheenvuoroa, että älkää vain laittako tiloja kiinni”, Vasankari sanoo.

”Ymmärrän hyvin, että oman harrastuksen säilyminen talvea ja kevättä varten on osalle todella herkkä asia. Mitä paremmin noudatetaan erilaisia koronaohjeita, sitä paremmin kokonaisuus pysyy hanskassa. Kovin montaa tapausta ei tarvitse saada liikuntapaikoista liikkeelle niin liikuntapaikat menevät kiinni. Yhteiskunta joutuu tekemään rajoituksia siellä, mistä tauti tarttuu.”

UKK:n liikemittaritutkimus on osa laajempaa Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan -tutkimuskatsausta, jonka on koonnut valtion liikuntaneuvosto ja toimittanut Oulun yliopiston dosentti Marko Kantomaa.