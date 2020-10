Matilda Castren kasvatti maailmanlistalla etumatkaansa muihin suomalaisiin, seuraavana tavoitteena on paikka US Openiin

Castren kertoi saaneensa edellisen viikon voitostaan onnitteluja jopa sellaisilta pelaajilta, joita hän tunsi vain nimeltä.

Matilda Castren ylsi sunnuntaina uransa parhaan sijoituksen naisten kovatasoisimmalla golfin ammattilaiskiertueella LPGA:lla, ja se näkyi maanantaina julkaistulla maailmanlistalla.

Viikkoa aiemmin Castren nousi ensimmäistä kertaa Suomen ykköspelaajaksi voitettuaan haastajakiertue Symetra-tourin kilpailun Yhdysvalloissa. Nyt hän on siinä asemassa yhä jämäkämmin.

Tuoreimmalla maailmanlistalla 25-vuotias Castren on sijalla 203. Viime viikonlopun kisan kahdeksannen sijan ansiosta nousua tuli 48 pykälää.

Suomen nykypelaajista tätä paremmalla sijalla vuonna 2006 aloitetussa rankingissa on ollut vain Ursula Wikström, jonka paras sijoitus on ollut 162:s vuonna 2012. Nyt pitkän uran tehnyt Wikström on sijalla 362 kolmanneksi parhaana suomalaisena. Toisena on Sanna Nuutinen (266:s).

Castrenia paremmin LPGA-kiertueen kilpailuissa on sijoittunut vain Suomen menestynein nainen Minea Blomqvist-Kakko, joka ylsi parhaimmillaan kolmanneksi vuonna 2008 ja kahdeksanneksi 2004. Blomqvist-Kakko ilmoitti elokuussa pelaajauransa lopettamisesta.

Castren kertoi Georgian osavaltiossa Greensborossa pelatun viime viikon kilpailun yhteydessä medialle saaneensa paljon huomiota uransa ensimmäisestä ammattilaisvoitosta.

Onnittelijoihin kuului muun muassa LPGA:n johtaja Mike Whan.

”Se tuntui todella erityiseltä. Olen saanut myös paljon onnitteluja pelaajilta, myös sellaisilta, joita en ole tuntenut kuin nimeltä. Se on tuntunut todella mukavalta”, Castren sanoi.

Seuraavien viikkojen aikana Castrenin tavoitteena on hankkia paikka koronakauden toiseen major-kilpailuun US Openiin, joka pelataan joulukuun alussa Teksasissa.

Paikan saavuttaminen on Castrenille mahdollista Symetra-kiertueen rankingin kautta.

Rankingin viisi parasta saa paikan US Openiin, ja Castren on nyt sijalla 15. Jäljellä on kaksi kilpailua, joissa pitäisi yltää kärkisijoille.

Ensimmäinen näistä kilpailuista alkaa torstaina Pohjois-Carolinan osavaltiossa Pinehurstin kentällä numero 9, jolta Castrenilla on mukavia muistoja vuoden takaa.

Samalla kentällä pelatussa LPGA-kiertueen karsintafinaalissa Castren sijoittui 26:nneksi ja sai pelioikeuden tälle kaudelle.

Miesten maailmanlistalla Suomen ykköspelaaja Sami Välimäki nousi viime viikosta kaksi sijaa 94:nneksi.

Uran paras noteeraus 92. sija on peräisin vain parin viikon takaa, kun Välimäki oli sijoittunut 13:nneksi Euroopan-kiertueen suurimpiin kuuluvassa kilpailussa PGA Championshipissä.

Naisten maailmanlista:

1) Ko Jin-young Etelä-Korea 7,97 (1), 2) Kim Sei-young Etelä-Korea 6,87 (2), 3) Nelly Korda USA 6,59 (3), 4) Danielle Kang USA 6,40 (5), 5) Park In-bee Etelä-Korea 6,18 (4), 6) Nasa Hataoka Japani 5,91 (6), 7) Brooke M. Henderson Kanada 5,77 (7), 8) Park Sung-hyun Etelä-Korea 5,23 (8), 9) Minjee Lee Australia 5,06 (9), 10) Kim Hyo-joo Etel-Korea 4,81 (11), ...suomalaisia: 203) Matilda Castren 0,53 (251), 266) Sanna Nuutinen 0,39 (265), 362) Ursula Wikström 0,24 (360), 414) Tiia Koivisto 0,19 (450), 471) Noora Komulainen 0,16 (466).

Miesten maailmanlista:

1) Dustin Johnson USA pistekeskiarvo 10,25 (edellisen listan sijoitus 1), 2) Jon Rahm Espanja 10,17 (2), 3) Justin Thomas USA 9,06 (3), 4) Collin Morikawa USA 7,57 (4), 5) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 7,49 (5), 6) Bryson DeChambeau USA 7,42 (6), 7) Xander Schauffele USA 7,16 (7), 8) Webb Simpson USA 7,00 (8), 9) Patrick Cantlay USA 6,31 (14), 10) Tyrrell Hatton Englanti 6,25 (9), ...suomalaisia: 94) Sami Välimäki 1,55 (96), 219) Mikko Korhonen 0,80 (211), 226) Kalle Samooja 0,77 (226), 492) Tapio Pulkkanen 0,30 (479).