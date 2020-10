Roope Kakko odotteli tiistaina kuriiriyhtiöltä pakettia, koska perjantaina alkaa matka kahteen Espanjassa pelattavaan kilpailuun.

Golfammattilainen Roope Kakko odotteli tiistaina kotonaan Espoossa pakettia, jonka logistiikkayhtiö DHL:n oli määrä toimittaa perille.

Kakko tiesi, mitä paketissa olisi: tarvikkeet itse suoritettavaa koronavirustestiä varten.

Kakko on lähdössä perjantaina kahteen peräkkäiseen Euroopan haastajakiertueen kilpailuun. Ne pelataan samalla kentällä Espanjan Cadizissa.

Ennen reissuun lähtöä Kakon pitää saada negatiivinen tulos tästä kotona tehtävästä testistä.

Kun Euroopan-kiertue (ET) käynnisti kilpailutoimintansa heinäkuussa yli kolmen kuukauden koronatauon jälkeen, se ilmoitti, että kaikkien pelaajien ja heidän caddieittensa on tehtävä ennen kilpailumatkalle lähtöä tämä omatoimitesti.

Negatiivinen tulos on eräänlainen matkaanlähtölupa ja samalla pääsylippu perillä varsinaiseen testiin, joka vaaditaan kisakuplaan pääsemiseksi.

Kakolle kotona tehtävä testi on entuudestaan tuttu. Paketista löytyvää testipuikkoa pyöritellään ohjeitten mukaan noin kymmenen sekuntia kummassakin sieraimessa.

Kun tämä on suoritettu, testipuikko suljetaan sinetöitävään, Kakon mukaan ”jotain nestettä” sisältävään putkiloon, joka lähetetään edelleen DHL:n kyydissä laboratorioon. Kakon käsityksen mukaan näytteet analysoidaan Irlannissa.

”Ei se varmaan mitään ilmaista hommaa ole, mutta kiertue maksaa koko lystin”, Kakko sanoi tiistaina.

Kakon mukaan vastaus testituloksesta tulee sähköpostilla kahden vuorokauden sisällä.

Kakko myöntää, että ohjeista huolimatta kaikki pelaajat eivät välttämättä osaa suorittaa testiä oikein.

”Totta kai on mahdollisuus, että joku tekee sen huonommin, mutta on siinä selvät ohjeet. Ohjeissa sanotaan, että puikko pitää työntää niin syvälle nenään, että siellä tuntuu vastusta, mutta ei saa pakottaa pidemmälle”, Kakko sanoi.

ET julkaisi elokuussa Twitterissä eräänlaisen ohjevideon testin tekemisestä. Videolla esiintyvä entinen huippupelaaja ja Euroopan vuoden 2014 voittoisan Ryder Cup -joukkueen kapteeni Paul McGinley työntää testipuikon hädin tuskin sieraimiinsa. Hän ei siis pysty mallisuoritukseen.

ET on perustellut kotona tehtävää testiä muun muassa sillä, että näin vähennetään riskiä, että pelaajat ja caddiet matkustaisivat sairaina ja siten levittäisivät tautia.

Toistaiseksi Euroopan-kiertueella on todettu vain muutama koronavirustartunta.

Kakko on lähdössä pariksi viikoksi Espanjaan, jossa koronatartuntoja suhteessa asukaslukuun on todettu kahden viime viikon aikana kahdeksankertainen määrä Suomeen verrattuna.

”En osaa ajatella asiaa sillä tavalla. Pakko se on vain mennä, koska se on duunia. Tilanne on mikä on. Ei auta kuin tehdä kaikki mahdollinen sen eteen, että korona ei osuisi itselle. Yritän tietenkin olla mahdollisimman vastuullinen tämän asian kanssa”, Kakko sanoi.