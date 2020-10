Jääkiekon Liigassa pelaavan Ilveksen laitahyökkääjä Taavi Vartiainen kertoi sunnuntaina kärsivänsä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ja nyt hän on avautunut tilanteestaan perusteellisemmin Aamulehden haastattelussa.

Vartiainen, 26, kertoi esimerkin maniavaiheestaan. Hän oli ollut viettämässä iltaa kotonaan ja sanonut tyttöystävälleen lähtevänsä lenkille.

Vartiaista ei kuitenkaan näkynyt kotona vielä seuraavana päivänäkään. Hän kertoo olleensa Brysselissä katsomassa jalkapallon Mestarien liigaa.

Vastaavanlaisia sattui ja tapahtui Vartiaiselle usein maniavaiheessa.

”Sillä hetkellä se tuntui helvetin hyvältä idealta, enkä ymmärtänyt, että olen tehnyt väärin toista ihmistä kohtaan”, Vartiainen sanoo nyt.

Vartiainen on taistellut sairauden kanssa puolitoista vuotta. Hän on tällä hetkellä sairauslomalla.

”Lääkitystä joudutaan säätämään, jotta saataisiin elämästä mahdollisimman tasaista”, hän kertoi Twitterissä julkaisemassaan viestissä sunnuntaina.

”Välillä on enemmän haasteita, joskus vähemmän. Vahvempana tullaan aina takaisin. Kaikille muillekin mielenterveyden kanssa taisteleville, muistakaa, ette ole yksin.”

Vartiainen on käynyt vuoden ajan tiiviisti psykiatrin luona. Ilveksessä hänelle on hoidettu oma psykologi, mistä hän on erittäin kiitollinen. Hän kehuu ja kiittää myös Pelicansin suhtautumista asiaan.

”Aluksi sairaus oli vaikea hyväksyä, ei enää. Yritän rauhoittaa tilannetta, tänäänkin kävin puntilla. Tämä on elämän mittainen maraton. Menen pienin askelin eteenpäin”, hän kertoo Aamulehdelle.

Huippu-urheilijoiden mielenterveydestä on ollut viime vuosina enemmänkin puhetta. Muun muassa entinen taitoluistelija Kiira Korpi, aitajuoksija Noora Toivo ja ovat kestävyysjuoksija Sandra Eriksson kertoneet uupumuksestaan ja mielenterveyden haasteistaan. Masennuksestaan on kertonut myös salibandyn pelaaja Mika Kohonen.

Psykiatrisena sairaanhoitajana työskentelevä, entinen olympiatason moukarinheittäjä Mia Puuska, entinen Strömmer, kertoi viime vuonna HS:n jutussa hakeneensa uransa aikana apua psykoterapiasta.

Medialle hän ei kuitenkaan omana aikanaan voinut kuvitellakaan avautuvansa.

”En, olin hipihiljaa. Koin olevani niin huono.”

Ajat ovat onneksi muuttuneet, ja yhä useampi urheilija uskaltaa tuoda ongelmansa rohkeasti julkisuuteen. Heihin kuuluu myös salibandyn pelaaja Jussi Piha, joka kertoi uupumuksestaan HS:n haastattelussa vuonna 2018.

Julkinen ulostulo ei kaduta, Piha sanoo. Hän sai jutun julkaisun jälkeen paljon kannustavia viestejä, ja muutama ihminen kertoi myös painineensa samantyyppisten jaksamisongelmien kanssa.

”Kun tajuaa, että muitakin on samassa tilanteessa, siitä saa tietynlaisen helpotuksen. Ehkä se laskee kynnystä kertoa muille ja antaa siimaa itselleen”, Piha sanoo.