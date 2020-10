Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Maiju Hillin nimi on esillä.

Esimerkiksi vuonna 2004 Satakunnan Kansassa oli uutinen siitä, ettei silloinen porilainen kyennyt voittamaan Miss Bikini -titteliä Helsingissä.

Aina sitä muitakin suunnitelmia on, hän sanoi silloin.

Nyt Maiju Hill on aivan erilaisessa tilanteessa. Pori on jäänyt taakse, samoin työt sairaanhoitajana.

Haastattelun antaa 38-vuotias kahden teini-ikäisen tyttären äiti, joka asuu Espoossa, työskentelee vanhempana rikoskonstaapelina ja valmistautuu matkustamaan Espanjan hiekkarannoille Santa Susannaan.

Siellä hän edustaa Suomen maajoukkuetta lajinsa MM-kilpailuissa parin viikon kuluttua.

”Ajattelin, että tuo on nyt se laji. Että tuossa on fysiikka, jonka voisin ottaa tavoitteekseni.”

Bikini fitness on uudehko laji, joka kasvaa nopeasti.

Kehonrakennuksen ja fitness-urheilun urheilujärjestö IFBB hyväksyi sen itsenäiseksi kilpailumuodoksi vasta kymmenen vuotta sitten, mutta sittemmin siitä on tullut koko fitness-urheilun suosituin laji.

Se vei myös Miss Bikini -titteliä havitelleen Hillin mukanaan.

Ajatus jostakin vastaavasta lajista oli tosin muhinut pitkään.

”Jo silloin niiden vanhojen lehtijuttujen aikaan ajattelin, että taidan olla liian lihaksikas sellaisiin missikisoihin”, Hill kertoo.

Vielä silloin Hill ei kuitenkaan ollut valmis ottamaan riskiä. Häntä arvelutti, voisiko dieetti sekoittaa hormonitoimintaa niin, ettei hän esimerkiksi saisi koskaan lapsia – vaikka vain yhden kilpailukokeilun takia.

”Kun lapset oli tehty, löysin bikini fitnessin ja ajattelin, että tuo on nyt se laji. Että tuossa on fysiikka, jonka voisin ottaa tavoitteekseni”, Hill kuvailee.

Maiju Hill kiittää perheensä, etenkin äitinsä ja omien lastensa, ymmärrystä ja tukea hänen harrastustaan kohtaan.­

Lähtökohta oli mainio. Porin Reposaaressa kasvanut Hill oli harrastanut telinevoimistelua koko ikänsä, ja siksi hänen kehonsa oli voimistunut tasapainoisesti.

Kehoaan hän oli vahvistanut myös kuntosalilla, koska vuorotyö sairaanhoitajana oli ajanut porilaisen siihen, ettei hän voinut enää harrastaa vanhoja lajejaan: kilpa-aerobicia tai potkunyrkkeilyä.

Jäi vain kuntosali, jossa sai hikoilla aikataulunsa mukaan.

”Huomasin sitten, että minulla voisi olla potentiaalia myös bikini fitnessissä, koska treenaan joka tapauksessa”, Hill sanoo.

Kaikilla lähtökohta ei ole yhtä hyvä, ja se lienee yksi syy siihen, miksi lajin maine ei ole parhaimmasta päästä. Esimerkiksi Pippa Laukka, liikuntalääketieteeseen erikoistunut lääkäri, otti lajiin suorapuheisesti kantaa blogissaan kuusi vuotta sitten:

”Osalla bikini fitness -urheilijoista terve järki on kadonnut, ja heillä on todellisia terveysongelmia”, Laukka kirjoitti silloin.

Hill myöntää, että jotkut kilpailijat voivat ajautua lajin pariin vääristä syistä – mutta näkee silti, ettei laji ansaitse mainettaan.

”Iso osa siitä [huonosta maineesta] on turhaa”, Hill sanoo.

Paljon on toki ehtinyt tapahtua Laukan blogikirjoituksen jälkeen. Nykyään IFBB kouluttaa lajin valmentajia, ja jokaisen tiimin pitää kuulua liittoon. Bikini fitness on myös Suomen Antidopingtoimikunnan valvovan silmän alla.

Hill korostaa eritoten valmentajan merkitystä ja vastuuta.

”Vaikka on se totta kai myös kilpailijan vastuulla sanoa, jos ei jaksa enää tai jos jokin ei tunnu hyvältä. Pelkään, että moni nuorempi voi vaatia liikaa itseltään, jos on sanonut menevänsä lavalle eikä uskallakaan myöntää, jos tämä ei sittenkään ole se juttu.”

Maiju Hill voitti 35–39-vuotiaiden sarjassa bikini fitnessin SM-hopeaa. Kilpailu järjestettiin Turun messukeskuksessa 10.–11. lokakuuta.­

Vaativa laji todellakin on. Kehon on oltava niin hyvässä kunnossa kuin mahdollista, ja sitä varten pitää paiskia töitä.

Mistään järkyttävästä rääkistä ei kuitenkaan ole Hillin mukaan kyse. Hän kertoo juoksevansa tunnin aamulenkin kuudesti viikossa ja käyvänsä kuntosalilla neljä kertaa viikossa.

Herkkujakin voi napostella silloin, kun ei ole dieetillä. Muutoin hän syö niin puhtaasti kuin voi – eikä käytä edes proteiinijauhetta. Ruokamääriä hän kuvailee runsaiksi.

”Ei tässä alipainoisia olla, vaikka rasvaprosentti on tietysti pieni. Sen takia painoindeksilaskuri ei toimi, jos treenaa kovaa, koska eihän se huomioi lihasmassaa mitenkään”, Hill pohtii.

Nykyään, 38-vuotiaana, lajin maine ei Maiju Hilliä häiritse.

”Ehkä olen jo sen ikäinen, ettei itseäni niin paljon kiinnosta, mitä muut ajattelevat”, Hill sanoo.

Poliisiammattikorkeakoulussa hän ei kuitenkaan halunnut hirveästi nostaa lajiaan esiin sen julkisuuskuvan takia. Silloin Hill oli tosin opintojensa vuoksi myös kilpailutauolla, joka alkoi jo vuonna 2015. Lavoille hän päätti palata vasta viime vuonna.

Nyt hän on ensimmäistä kertaa osallistumassa lajin MM-kisoihin, joihin eteni, koska sijoittui lajin SM-kisoissa 35–39-vuotiaiden sarjassa toiseksi. Veteraaniurheilijana hän joutuu kustantamaan matkansa lentoineen ja hotelleineen kaikkineen itse, vaikka kuuluu Suomen maajoukkueeseen.

”Yleisessä sarjassa liitto kustantaa lennon ja kisapaketin, johon sisältyvät yöpymiset ja kolme ruokailua päivässä, mutta me saamme vain edustuspaikan ja sen, mitä liitolta nyt tulee: edustusasut ja muut”, Hill kertoo.

Hill myöntää, että lajiin uppoaa paljon rahaa. MM-kilpailuihin hän onnistui kuitenkin hankkimaan kaksi sponsoria, vaikka moni joutui kieltäytymään tarjouksesta koronavirustilanteesta johtuen. Juuri sponsorit mahdollistavat kisamatkan Espanjaan.

Suomessa kilpailuista ei jää käteen juuri mitään, vaikka voittaisi – pokaalin lisäksi ehkä korkeintaan jonkinmoinen tuotekassi.

Eikä rahaa pala ainoastaan mahdollisiin kisamatkoihin ja treenaamiseen, vaan myös lajin esteettiseen puoleen. Kyse ei ole pelkästä kehonrakentamisesta, vaan bikini fitnessissä on myös missikilpailun piirteitä. Yksi arviointikriteeri on kauneus.

”Sekin on taitolaji, että saa kisameikin tehtyä. Ne valot ovat niin voimakkaat, että on parempi, kun meikin tekee joku, joka sen osaa”, Hill sanoo.

Kasvojen lisäksi merkitystä on esimerkiksi kampauksella ja iholla. Ongelmaksi voi muodostua esimerkiksi tatuointi, jota tuomarit eivät katso hyvällä.

”Nykyään tatuoinnit saa onneksi peittää, jottei kilpailijan menestys kaadu johonkin sellaiseen, mitä on vuosikausia sitten tehnyt. Minullakin on kyllä yksi tatuointi, mutta se on niin pieni, ettei sillä ole väliä”, Hill kertoo.

Tärkeintä hänelle ei kuitenkaan ole menestys, vaan se, että saa aina parhaimman mahdollisimman Maiju Hillin kilpailulavalle.

Espanjassakin hän tavoittelee lähinnä sitä, että pääsisi alkukarsinnasta jatkoon.

Taso on kova.

Niin kova, ettei kaikista ole menestymään lajissa.

”Kilpailemisessa on aina omat riskinsä”, Hill sanoo lajiin liitettyihin terveysongelmiin viitaten.

”Näillä lavoillahan olisi enemmän kilpailijoita, jos bikini fitness olisi niin yksinkertaisen helppo laji.”

Bikini fitness on paitsi atleettinen myös esteettinen laji. Tärkeää on, miltä urheilija näyttää. Se koskee myös stailausta eli esimerkiksi kampausta ja meikkiä.­

MIKÄ? Bikini fitness ■ Kilpailu on tarkoitettu itseään kunnossa pitäville naisille, joilla on terveelliset elämäntavat. ■ Kilpailijoilla ei saa olla liikaa lihasmassaa tai -erottuvuutta. ■ Kehon pitää olla urheilullisen ja terveen näköinen. ■ Ylä- ja alavartalon tulee oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. ■ Arvostelussa otetaan huomioon myös kasvot ja hiukset. Lähde: Suomen Fitnessurheilu