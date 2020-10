Matti Nykäsen entinen manageri Antero Veirto haaveilee, että Nykäsen näköispatsas sijoitettaisiin Olympiastadionin kupeeseen. Helsingin taidemuseon julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola kertoo HS:lle, että patsaan saaminen ylipäänsä Helsinkiin ei ole aivan yksinkertainen asia.

Kohina Matti Nykäsen muistomerkistä ei tunnu laantuvan. Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Höyhen-nimisen teoksen, joka on saanut arvostelua etenkin Nykäisen omaisilta.

Höyhen ei ole näköispatsas, mutta siihen on lisätty mustasta graniitista laatta, jossa on nuoren Matti Nykäsen kasvot piirrosmaisesti kaiverrettuna. Noin 140 000 euroa maksava muistomerkki on ruostumatonta terästä, joka rakentuu useista vierekkäisistä suksenkaltaisista muodoista.

Jyväskylän kaupungin ohella vireillä on yksityinen patsashanke, jossa puuhamiehenä on Nykäsen entinen manageri Antero Verto. Ilta-Sanomien mukaan näköispatsaan tekijäksi on valittu kuvanveistäjä ja taidemaalari Juhani Honkanen. Teoksen kustannusarvio on alle 250 000 euroa.

Verto kertoo Ilta-Sanomissa, että Nykäsen näköispatsas halutaan Helsingin olympiastadionin kupeeseen lähelle Paavo Nurmen patsasta.

”Hankkeemme mottona on, että ’kaksi suurta kasvokkain’”, Verto toteaa.

Patsaan saaminen Olympiastadionin lähelle tai edes Helsinkiin ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista.

”Näköispatsashankkeet eivät välttämättä täytä meidän julkiselle taiteelle asetettuja taiteellisia vaatimuksia. Saattavat ne täyttääkin, mutta sitä ei etukäteen voi tietää. Pitäisi olla tiedossa luonnos, miltä se tulisi näyttämään”, sanoo Helsingin taidemuseon julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola.

Helsingin taidemuseo on juuri ensimmäinen porras, jonka patsashankkeen pitää ylittää.

”Me hyväksymme ensin taiteilijan tai luonnoksen. Jos taidemuseo antaa myönteisen lausunnon, asia siirtyy kaupunkiympäristön toimialan käsittelyyn. Jos sieltä osoitetaan paikka, hanke voi lähteä etenemään. Lahjoittaja ei voi edellyttää, että patsas tulee johonkin paikkaan”, Tappola kertoo.

Tappola korostaa, että Helsinki ei itse kustanna henkilömuistomerkkejä. Jos patsas sijoitetaan Helsingin kaupungin omistamalle alueelle, se siirtyy kuitenkin Helsingin omaisuudeksi ja taidemuseon kokoelmiin. Kyse on siis lahjoituksesta Helsingille.

”Lahjoittajan pitää sitoutua aika pitkäkestoiseen prosessiin kustannuksineen, koska kaupunki ei näitä kustanna. Meille taidemuseona tärkeää on teoksen korkea taiteellinen laatu.”

Tappola huomauttaa, että patsaasta tulee väistämättä muitakin kustannuksia kuin pelkkä patsaan valmistaminen ja jalustan tekeminen.

”Ylläpito, valaistus ja töhryjen poisto: ne jäävät ikuisiksi ajoiksi kaupungin vastuulle.”

Tappola toteaa, erityisesti Olympiastadionin ympäristö on alue, johon ei kovin helposti lisäelementtejä tuoda.

”Mahdollista luonnosta näkemättä on vaikeaa ottaa kantaa, mutta Olympiastadionin alue on kulttuurihistoriallisesti niin arvokas paikka, että suhtaudun aika varovasti siihen, mitä kaikkea uutta sinne oltaisiin lisäämässä. Se vaatisi koko alueen arviointia.”

Lisäksi Tappola miettii, onko juuri Nykänen henkilö, jonka patsas kuuluisi Helsinkiin.

”Olisi hyvä, jos olisi jokin yhteys Helsinkiin. Miksi juuri Matti Nykäsen patsas olisi Helsingissä? Kuka ansaitsee minkäkin paikan, jossa henkilöllä ei ole yhteyttä juuri siihen paikkaan ja Helsinkiin”, Tappola pohtii.

”Tiedän, että Olympiastadion on haluttu ympäristö.”

Tappola toteaa, hänestä on ymmärrettävää, että esimerkiksi omaiset haluavat juuri näköispatsaan.

”Halu näköisyyteen on niin suuri. Hankkeen puuhahenkilöiden on vaikea ymmärtää, miksi ei haluttaisi.”