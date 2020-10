Tirkkonen on jo toisen kerran lomautettuna JYPistä tämän vuoden aikana.

Jyväskylän JYPin lomautettu päävalmentaja Pekka Tirkkonen istui katsomossa, kun HIFK ja JYP kohtasivat jääkiekkoliigassa.

Tirkkonen ei saa osallistua mihinkään seuran toimintaan, mutta katsomoon voi sentään mennä.

”Asun täällä Helsingissä ja perhe on täällä”, Tirkkonen sanoi, ”mutta muut pelit katson telkkarista.”

JYP oli ensimmäinen seura tällä kaudella, joka käynnisti yt-neuvottelut. Niiden seurauksena pelaajien palkkoja leikattiin, mutta johtava valmennuskaksikko Tirkkonen ja Ari Santanen joutui pakkolomalle, kun heidän kanssaan ei päästy sopimukseen palkkaleikkauksista.

Tirkkonen ei ota kantaa, olivatko valmentajat kaukana sopimuksesta vai eivät.

”Se oli lopulta neuvottelukysymys. Valmentajat ovat sillä lailla eri asemassa kuin pelaajat”, Tirkkonen sanoi.

Pelaajat eivät voi saada ansiosidonnaista korvausta, mutta valmentajat, jotka kuuluvat etujärjestöön, voivat saada korvausta. Tirkkonen kuuluu järjestäytyneisiin valmentajiin.

”Olimme jo kesällä lomautettuina kaksi kuukautta”, Tirkkonen sanoi ja nyt lomautusta kertyy vähintään neljä kuukautta. ”Ei tällaista aikaa ole koskaan ennen ollut. Seurat ovat tosi tiukoilla.”

Tirkkosen ja Santasen pitäisi palata JYPiin työn ääreen tammikuun alussa.

Onko paluu mahdollinen tällaisen jälkeen?

”Sen aika näyttää. Meillä on ollut joukkueen kanssa hyvä yhteys. Siinä, kun lähdettiin ja oltiin vielä kopilla, tuli tsemppitoivotuksia.”

Kesän lomautuksen aikana JYP ei pelannut, mutta nyt Tirkkonen on erikoisessa tilanteessa, kun hän katsoi oman joukkueensa ottelua katsomosta.

”Kyllä sitä katsoo sillä mielellä, että näkee kentällä, mistä on puhuttu. Ja hyvinhän he ovat pelanneet, mutta joukkue on nuori ja peli vaihtelee.”

Tirkkosella ei ole suuria suunnitelmia syksyksi, kun työt loppuivat.

”Kai tässä kannattaa omasta kunnosta ruveta pitämään huolta. Oli niin pitkä tuo valmistautumisjakso ja tiiviitä päiviä. Liigaa ehtii myös seuraamaan vähän enemmän kuin normaalisti.”