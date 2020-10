Espoolaisesta Anna-Stiina Erkkilästä piti tulla huilisti, mutta nyt hän työskentelee sairaanhoitajana teho-osastolla ja on noussut nopeasti yhdeksi Suomen parhaista polkujuoksijoista.

Runsaat kymmenen vuotta sitten espoolainen Anna-Stiina Erkkilä opiskeli lukiossa ja tunsi, että kaikki ei ollut kohdallaan.

Päivät olivat pitkiä, kun hän kulki Pohjois-Espoosta Helsingin Kruununhakaan Sibelius-lukioon.

”Matkoihin meni hirveästi aikaa, ja liikunta oli jäänyt vähiin. Huomasin, että oloni oli tosi huono. En vain voinut hyvin. Sen takia rupesin käymään juoksulenkeillä, ihan hyvinvointimielessä.”

Päätöksellä oli arvaamattomia ja kauaskantoisia vaikutuksia Erkkilän elämään.

Hänestä piti tulla huilunsoittaja, ja siihen ammattiin hän ehti opiskella lukion jälkeen muutaman vuoden Sibelius-Akatemiassa.

Elämä on kuitenkin kuljettanut toiseen suuntaan.

Viime keväänä Erkkilä oli töissä koronakriisin etulinjassa. Hän on yksi niistä sairaanhoitajista, jotka hoitivat koronavirustautia sairastaneita Jorvin sairaalan teho-osastolla.

Noin kymmenen kilometrin työmatkansa Erkkilä kulkee usein juosten, mutta juoksemisella on hänelle paljon suurempaakin merkitystä. Tasaisen asfalttialustan sijaan hän juoksee mieluummin kimmoisilla, mutkaisilla ja välillä mutaisillakin metsäpoluilla.

Tänä vuonna Erkkilä, 30, on noussut huomiota herättävällä tavalla etulinjaan myös harrastusrintamalla. Hän on yksi Suomen parhaista polkujuoksijoista.

Anna-Stiina Erkkilä ehtii toimia välillä myös seitsenvuotiaan tyttärensä jalkapallojoukkueen apuvalmentajana.­

Osoitus uudesta statuksesta on se, että Erkkilä kilpailee ainoana suomalaisena naisena tänään torstaina Azoreilla alkavassa neljän päivän etappikilpailussa Golden Trail Championshipissa, joka on lajin kovimpia kansainvälisiä tapahtumia.

Erkkilä sai muun muassa matkat ja majoituksen kattavan kutsun Azorien kilpailuun voitettuaan syyskuussa Nuuksio Classicin, joka on yksi viime vuosina rajusti suosiotaan kasvattaneen polkujuoksun suurimmista kotimaisista kilpailuista.

Tuossa kilpailussa Erkkilä juoksi maastomaratonilla naisten reittiennätyksen 3.47.29 ja jätti minuuttien erolla taakseen viestisuunnistuksen kaksinkertaisen maailmanmestarin Anni-Maija Fincken ja kestävyysjuoksun arvokisaedustajan Maija Oravamäen.

Erkkilä tiesi, että voittajalle on jaossa lippu Azoreille, mutta hän tiesi myös, että kisaan olivat tulossa polkujuoksukisoja viime vuosina suvereenisti hallinnut Oravamäki ja Fincke.

Itseluottamustaan Erkkilä oli pönkittänyt voittamalla kaksi viikkoa aiemmin Helsinki Marathonin ennätyksellään 3.06.32.

”Kisasta povattiin lähinnä heidän kamppailuaan. Päätin kyllä, että lähden rohkeasti kokeilemaan, mikä on oma maksimi. Oli iloinen yllätys, että pystyin tekemään reittiennätyksen ja voittamaan. Se oli minulle merkittävin voitto tähän mennessä ja jollain tavalla käännekohta uralla. On ollut ihan hullu syksy. En olisi ikinä uskonut, että tällaista tulosta tulee jo nyt.”

Erkkilä on tehnyt tänä vuonna muitakin reittiennätyksiä. Ilmaisulla ”jo nyt” hän tarkoittaa sitä, että ensimmäisen polkujuoksulenkkinsä hän teki vasta kaksi vuotta sitten. Joulukuussa tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Erkkilä alkoi harjoitella systemaattisesti harjoitusohjelman mukaan.

”Sitä ennen olin vain itsekseni juoksentelija.”

Polkujuoksu on usein mutaista touhua.­

Lapsena Erkkilä piti pallopeleistä niin paljon, että alakoulussa opettaja kysyi häntä mukaan poikien liikuntatunnille.

Myös koulun ulkopuolella Erkkilä viihtyi enemmän poikien suosimien lajien parissa. Niihin kuului muun muassa skeittaus.

Kilpailullisemmin hän harrasti lukioiässä salibandyä divaritasolla, mutta pelaaminen loppui polven eturistisiteen rikkoutumiseen.

”Polven kuntouttamiseen meni melkein vuosi, ja se jätti pienen pelon takaraivoon. Ajattelin, että en halua kauhean monesti käydä läpi sitä prosessia.”

Erkkilästä tuli ensimmäisen kerran äiti 22-vuotiaana. Esikoisen syntymän jälkeen hänen juoksuharrastuksensa sai uuden kipinän.

”Juoksin paljon niin, että lapsi oli juoksukärryssä. Se vei mukanaan ja oli helppo perheellisen harrastus.”

Muutama kuukausi synnytyksen jälkeen Erkkilä osallistui Helsinki Midnight Run -juoksutapahtumaan, jossa matkana oli kymppi. Siitä vuoden päästä vuorossa oli ensimmäinen maraton.

”Olin jotenkin ajatellut, että juoksutapahtumat eivät ole minua varten. En tiedä, mikä siinä oli, mutta en halunnut mennä massatapahtumaan. Mutta kun sinne menin, niin sehän oli tosi hienoa. Huomasin heti, että sytyn kilpailuissa ja saan itsestäni enemmän irti.”

Kun ensimmäinen maraton oli takana ajassa 3.48, Erkkilää alkoi kiinnostaa ajan parantaminen. Vuotta myöhemmin maraton sujui jo aikaan 3.18. Nyt Erkkilällä on takanaan 7–8 katumaratonia.

Vaikka Erkkilä panostaa nyt polkujuoksuun, hän aikoo juosta edelleen myös katumaratoneja, joissa tavoitteena on kolmen tunnin alittaminen.

Anna-Stiina Erkkilä harjoittelee talvella pääasiassa hiihtäen. Hän sanoo olevansa myös innokas penkkiurheilija ja seuraavansa erityisesti hiihtoa.­

Polkujuoksusta Erkkilä oli kuullut sitä harrastaneelta työkaveriltaan. Hän oli myös lukenut lehdestä juttua Nuuksio Classicista.

”Porukka tuli mutaisena maaliin juostuaan maratonin metsässä. Ajattelin, että tuota haluan kokeilla. Jotenkin se lajin rankkuus viehätti, ja olin aina tykännyt liikkua luonnossa. Oli jo monta vuotta kiinnostanut kokeilla, mutta oli pelko, että eksyn metsässä.”

Kaksi vuotta sitten Erkkilä lähti mukaan lajin harrastajien yhteislenkille Pirttimäessä. Pian sen jälkeen hän ilmoittautui toukokuussa 2019 järjestettyyn Bodom Trail -kisaan.

Niin sanotusti aivan puskista Erkkilä ei noussut lajin suomalaiselle huipulle, sillä viime vuonna tuli jo palkintokorokesijoituksia pienemmissä tapahtumissa.

”Niistä syttyi sellainen innostus, että tässähän voisi pärjätä ja tätähän voisi kokeilla enemmän tosissaan.”

” ”Suon tuoksua ei voita mikään.”

Anna-Stiina Erkkilä ja suolampi.­

Viime vuoden lopulla Erkkilä otti yhteyttä polkujuoksuun erikoistuneeseen Jalanjälki-valmennuspalveluun, josta vastaavat Juuso Simpanen ja Miikka-Pekka Rautiainen. He ovat molemmat polkujuoksun ja ultramatkojen huippuja Suomessa.

Erkkilä on kaksikon etävalmennuksessa. Hän saa kerrallaan neljän viikon harjoitusohjelmat, joiden ansiosta hänen harjoitteluunsa on tullut monipuolisuutta. Erkkilä harjoittelee keskimäärin kuutena päivänä viikossa, ja harjoitustunteja kertyy viikoittain vähintään kymmenen, parhaimmillaan kuusitoista.

”Välissä on kevyitä viikkoja, että harjoittelu ei puuroudu. Tämä etävalmennus on toiminut tosi hyvin. Olin kaivannut sitä, että joku tuo harjoitteluuni järkeä.”

Anna-Stiina Erkkilälle lenkillä juokseminen on myös terapeuttinen kokemus.­

Polkujuoksussa Erkkilää koukuttaa itsensä haastaminen mutta myös luontokokemukset.

”Jotenkin vauhti tuntuu metsässä vielä kovemmalta kuin maantiellä. Se vaatii reaktiokykyä ja rytminvaihtoa. Rytmikkyys kulkee käsi kädessä myös musiikin kanssa. Polkujuoksu on vähän kuin tanssia luonnossa.”

Erkkilä sanoo olevansa ”luontofiilistelijä”.

”Se miljöö inspiroi. Rakastan pieniä luonnon yksityiskohtia. Välillä en lenkillä malta olla pysähtymättä ottamaan kuvia vaikka mustikanvarvuista. Ja esimerkiksi suon tuoksua ei voita mikään. Jotenkin on huikeaa, että olen löytänyt tämän lajin.”

Erkkilän mielestä juoksu on hänelle ainoa laji, jossa hän voi päästä niin sanottuun flow-tilaan.

”Ennen kaikkea juoksu on minulle tietynlainen terapiamuoto ja elämäntapa, joka lisää monipuolisesti omaa hyvinvointia. Moni ongelma on ratkennut tai ainakin asettunut oikeisiin mittasuhteisiin juoksulenkillä.”

Entä millä tavalla huilunsoitto on mukana Erkkilän elämässä?

”Soitan edelleen juhlissa. Aina kun tartun huiluun, huomaan, että tätä on ollut ikävä. Kun pikkulapsiaika on ohi ja toivottavasti jää enemmän aikaa, haaveissa on pitää musiikki mukana läpi elämän. Nyt intohimoinen suhtautuminen on siirtynyt musiikista juoksuun.”

Yksi vastustajista on maailman paras naissuunnistaja

Yksi Anna-Stiina Erkkilän kovimmista vastustajista Azorien nelipäiväisessä etappikilpailussa on maailman paras naissuunnistaja Tove Alexandersson.

Ruotsalainen kymmenkertainen maailmanmestari on kilpaillut välipalana muun muassa vuorijuoksuissa ja ollut ylivoimainen.

Portugaliin kuuluvilla Azoreilla miesten kilpailussa on mukana niin ikään suunnistuksen maailmanmestari Mårten Boström.

Vuonna 2013 Sotkamon MM-kotikisoissa sprinttimatkan voittanut Boström on kilpaillut viime aikoina enimmäkseen polkujuoksussa.

Torstaista sunnuntaihin juostavat neljä etappia ovat pituudeltaan 26–36 kilometriä. Kokonaisnousua on eniten kolmannella osuudella, yhteensä lähes 2 400 vertikaalimetriä.

Kokonaiskilpailussa etappien tulokset lasketaan yhteen.

Erkkilällä ei ole kokemusta kilpailemisesta näin monena peräkkäisenä päivänä. Tuntumaa hän haki kesällä harjoittelemalla Kolilla kolmena peräkkäisenä päivänä niin, että matkaa vaihtelevassa maastossa kertyi yli 100 kilometriä.

Erkkilälle tämän tason kansainvälinen kilpailu on kaikkineen uusi kokemus.

”Jos pääsisin 20–30 parhaan joukkoon, se olisi tosi kova suoritus. Toivon, että olen kisan jälkeen sillä tavalla tyytyväinen, että olen tehnyt oman parhaani tai vähän yli. Ja jos se poikisi sellaista, että pääsisi myöhemmin mukaan Golden Seriesin osakilpailuihin.”

Erkkilä muistuttaa olevansa polkujuoksijana vielä uran alkutaipaleella.

”En ole osannut edes haaveilla tällaisesta. Tuntuu, että olen nopeasti saanut aika paljon. On todella hienoa päästä vertaamaan omaa tasoa maailman huippuihin. Se motivoi varmasti seuraavien vuosien treeneihin. Pitää olla tosi tyytyväinen, että tällaisia mahdollisuuksia tarjoutuu jo nyt.”

Anna-Stiina Erkkilä­