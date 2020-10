Messi osui keskiviikkona Juventusta vastaan.

FC Barcelonan Lionel Messi kasvatti etumatkaansa jalkapallon Mestarien liigan lohkovaiheen kaikkien aikojen maalipörssissä, kun hän viimeisteli loppulukemat 2–0 Juventusta vastaan keskiviikkona.

Messi on nyt tehnyt lohkovaiheessa yhteensä peräti 70 maalia, kun toisena oleva Cristiano Ronaldo on osunut 63 kertaa.

Jatkopeleissä Ronaldo on sitten ollut täysin omaa luokkaansa. Hän on nimittäin osunut peräti 67 kertaa, kun Messin lukema on ”vain” 47.

Kokonaismaalipörssin kolmantena on uransa jo päättänyt Real Madrid -tähti Raúl (71) ennen Bayern Münchenin Robert Lewandowskia (68) ja Realin Karim Benzemaa (66).

Messi on voittanut Mestarien liigan neljästi, Ronaldo viidesti. Messi on valittu maailman parhaaksi pelaajaksi kuusi kertaa, Ronaldo viisi.

Miesten oli tarkoitus kohdata keskiviikkona Torinossa, mutta Juventus-tähti Ronaldo ei ollut pelikelpoinen koronavirustartunnan vuoksi.