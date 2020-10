Himmeämpien mitalien kohtalo vielä auki.

HJK on miesten tämän kauden Veikkausliigan mestari. Asia käytännössä varmistui torstaina, kun Veikkausliigan hallitus päätti, että kausi päättyy runkosarjaan.

HJK:n ero viime vuoden mestariin Kuopion Palloseuraan on kolme pistettä. KuPSilla on yksi ottelu jäljellä ja HJK:lla kaksi. HJK:n maaliero on 47–16 ja KuPSin 37–23.

Teoriassa KuPS voisi siis vielä ohittaa HJK:n maalieron turvin. Se vaatisi kuitenkin todellisen murskavoiton TPS:stä ja samalla HJK:n yhtä lailla murskaavia tappioita IFK Mariehamnille ja Interille, jotta nykyinen 17 maalia heikompi maaliero kääntyisi KuPSin hyväksi.

”Yhä epävarmemman terveystilanteen ja uuden karanteenitapauksen vuoksi Veikkausliigan hallitus ilmoittaa, että Veikkausliigan kausi 2020 päättyy runkosarjaan. Palloliiton hallitukselle tehty esitys sarjan jatkamisesta marraskuun loppuun vedetään pois”, Veikkausliigan tiedotteessa todetaan.

Tiedotteessa kerrotaan, että myöhään keskiviikkoiltana tulleen tiedon mukaan yhdessä seurassa osa pelaajista on altistunut koronavirukselle ja määrätty karanteeniin. Tämä oikeuttaisi seuran siirtämään ottelun pelattavaksi karanteenin jälkeen.

Ottelun siirtyminen eteenpäin siirtäisi myös samanaikaisesti pelattavaa runkosarjan päätöskierrosta eteenpäin.

Veikkausliigan päätöskierros on merkitty pelattavaksi keskiviikkona 4. marraskuuta.

Alun perin runkosarjan jälkeen oli tarkoitus pelata kuuden parhaan joukkueen muodostama mestaruussarja ja kuuden seuraavan kesken haastajasarja. Nyt nämä jäävät pelaamatta.

HJK:n takana mitalisijat ovat vielä auki. KuPSin ero Inter Turkuun on vain yksi piste. FC Honka puolestaan on kolmen pisteen päässä Interistä, ja espoolaisten maaliero on seitsemän maalia huonompi.

Ykköseen putoaa Rovaniemen Palloseura, joka on saanut 21 ottelussa kokoon vain viisi pistettä. Karsijan paikalla on TPS 15 pisteellä. Sillä on kuitenkin vielä kaksi ottelua jäljellä, joten nouseminen viiden pisteen päässä olevan IFK Mariehamnin ohi on mahdollista.