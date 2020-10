2Kuopion Palloseura ei päässyt pelaamaan jatkosarjassa mestaruudesta, mutta seuran toimitusjohtaja Jarmo Heiskasen mukaan päätös kauden lopettamisesta runkosarjaan oli oikea.

KuPS voitti viime kaudella kultamitalit ja oli tälläkin kaudella pitkään kärkipaikalla, mutta viime viikkoina joukkueen isku on hiipunut. KuPS on HJK:ta kolme pistettä jäljessä, ja sillä on pelattavana enää yksi ottelu, kun HJK:lla on kaksi. Lisäksi HJK:n maalisuhde on murskaava kuopiolaisiin verrattuna.

”Olimme sitä mieltä, että tämä on ainut oikea ratkaisu tässä tilanteessa urheilullisesti ja vastuullisuuden näkökulmasta. Loppusarjan pelaaminen osoittautui mahdottomaksi urheilullista puolta ja tasapuolisuutta vaarantamatta”, Heiskanen sanoo HS:lle.

”Loppusarjan pelaaminen ei ollut nyt mahdollista ja me hyväksymme sen täysin.”

Heiskanen onnitteli HJK:ta mestaruudesta. Hän painotti, että Klubi ansaitsi sen urheilullisin perustein.

”HJK oli keskinäisissä peleissä parempi. Se voitti meidät selkeästi kotona (0–3) ja toinen ottelu pelattiin tasan (2–2). Se osoitti olevansa meitä parempi tänä vuonna.”

Heiskanen kuvailee päätöstä helpottavaksi.

”Olemme rukanneet otteluaikatauluja useasti ja aika hankalalta näytti jo aikaisemmin. On helpottunut olo, kun tiedämme että kausi päättyy kun yksi kierros saadaan pelattua. Sen jälkeen homma on ohi.”

Päätös on Heiskasen mukaan myös reilu, sillä jokainen joukkue tulee pelanneeksi kaikkia joukkueita vastaan koti- ja vieraskentällä.

”HJK osoittautui siinä paremmaksi kuin me. Kunnia heille, he olivat parempi joukkue.”

”Tämä oli reilu tulos, pulinat pois.”

Oliko Veikkausliigan hallituksen tekemä päätös yksimielinen?

”En avaa tarkemmin hallituksen kokousta, mutta päätös oli selkeä. Uskon, että siitä oli laaja näkemys, että tämä oli oikea tapa päättää kausi.”

Jatkosarjan perumisella ei Heiskasen mukaan ole kummempipa taloudellisia vaikutuksia.

”Kun koronavirus on nostanut uudelleen päätään, katsojamäärät ovat vähentyneet kesästä ja kelikin muuttuu aika viileäksi. Ottelutapahtumat ovat olleet taloudellisesti plusmiinus nollaa. ”