Maailman ympäri purjehdittava Vendée Globe -kilpailu alkaa suunnitellusti 8. marraskuuta koronaviruspandemiasta huolimatta, kilpailun järjestäjät tiedottivat torstaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

33 yksinpurjehtijan joukossa on myös suomalainen Ari Huusela.

Kisa alkaa Ranskasta Les Sables d’Olonnen kaupungista, jossa purjeveneet jo ovat, mutta lähtöä ei pääse yleisö katsomaan.

”Kilpailu alkaa 8. marraskuuta kello 13.02 (kello 14.02 Suomen aikaa) suljettujen ovien takana ilman yleisöä”, järjestäjät tiedottivat sen jälkeen, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti kansallisista koronarajoituksista.

Kun Vendée Globe järjestettiin edellisen kerran vuonna 2016, lähtöä oli seuraamassa 300 000 ihmistä. Järjestäjien mukaan lähtö näytetään suorana lähetyksenä Vendée Globen verkkosivuilta. Myös useissa maissa lähetys televisioidaan.

Ennen kisaa Les Sables d’Olonnessa on ollut 17. lokakuuta alkaen messualue, jonne on sallittu päivittäin 5 000 vierailijaa. Torstain jälkeen alue suljetaan yleisöltä. Rajoitus on ollut kova isku järjestäjille, sillä normaalisti kylässä on vieraillut ennen kisaa yli kaksi miljoonaa ihmistä.

Vuonna 2016 Vendée Globen tuotot olivat 35 miljoonaa euroa.