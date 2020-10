Alfa Romeo -tallissa on jatkamassa Kimi Räikkösen lisäksi myös Antonio Giovinazzi.

Formula ykkösten ikänestorin Kimi Räikkösen jatkaminen Alfa Romeo -tallissa myös ensi kaudella on varmistumassa. BBC:n mukaan ilmoitus Räikkösen ja myös tallikaveri Antonio Giovinazzin ensi vuoden sopimuksesta on tulossa lähipäivinä.

Räikkösen kahden vuoden sopimus on päättymässä kuluvan kauden jälkeen, mutta jo jonkin aikaa on pidetty selvänä, että suomalainen tekee jatkosopimuksen.

Yksi ilmoitusmahdollisuus on jo nyt viikonloppuna, jolloin ajetaan F1-osakilpailu Imolan radalla Italiassa. Kavennetun kisaviikonlopun takia tallien mediatilaisuudet ovat perjantaina, kun normaalisti ne ovat torstaina.

Aiemmin arvioitiin, että F1-legenda Michael Schumacherin poika Mick Schumacher olisi ensi kaudella Alfa Romeon toinen kuljettaja, mutta BBC:n mukaan Schumacherin osoite ensi kaudella olisikin Haas-talli. Schumacherin piti ajaa Nürburgringin osakilpailussa Alfa Romeo -tallin toista autoa perjantain ensimmäisissä harjoituksissa, mutta harjoitukset peruttiin huonon sään takia.

Sekä Alfa Romeo että Haas ovat Ferrarin kumppanuustalleja. Ferrarilla on oikeus päättää tallien toisesta kuljettajasta. Jo aiemmin ilmoitettiin, että Romain Grosjean ja Kevin Magnussen eivät jatka ensi vuonna Haasin kuljettajina.

Haasin toinen kuljettajapaikka on menossa venäläiselle Nikita Mazepinille, joka on tällä hetkellä F2-sarjassa kuudentena. Mazepinin isä on miljardööri Dmitri Mazepin, joka on tuomassa merkittävän rahoituksen Haas-tallille kemianteollisuusyhtiönsä kautta.

Torstaina Alfa Romeo -talli teki yhden julkistuksen: tallin pääsponsorina jatkaa ensi kaudellakin Alfa Romeo.