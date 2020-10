Pauliina Miettinen kertoo omin sanoin, miten pikkuveljestään huolehtineesta tytöstä kasvoi opettaja ja jalkapallovalmentaja, joka oppi näkemään lasten ja nuorten tuskan ja halusi auttaa. Nyt hän on viemässä joukkueensa TiPSin taistelemaan Suomen mestaruudesta apunaan työ, luottamus, tahto ja toivo.

”En ole varmaan ainoa, jonka perheessä on ollut ongelmia. Väärät elämän valinnat ja priorisointi vanhempieni kohdalla johtivat ongelmiin ja perhe-elämä oli vaikeata. Nyt vaikeudet on selätetty, ja tulemme kaikki hyvin toimeen keskenämme.

Aika nuorena päätin, että minulla ei koskaan tule olemaan sellaista, mitä meillä oli kotona. Muistan neljävuotiaana ajatelleeni, että en ikinä halua elää tällä tavalla.

Jouduin ottamaan vastuuta pikkuveljestäni ja hoitamaan häntä, vaikka olin lapsi itsekin. Olin silloin kuudennella luokalla. Jouduin vaihtamaan vaippoja ja olemaan hoitajana. Äiti oli töissä, ja isä ei ollut lähistöllä. En tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos en olisi ottanut vastuuta. Olin vähän kuin toinen äiti pikkuveljelleni.

Pidin hommat hanskassa, ja sillä tavalla kasvoin ihmisenä. Ehkä aikaisemmin kuin olisi pitänytkään. Ajattelin jo silloin, että näkemäni ei ollut oikein.

Minulla ei ole ollut alkoholin kanssa ongelmia. En ole sylkenyt kuppiin, mutta ymmärrän, että se tuo paljon ongelmia perheisiin.”

”Rakastin urheilua pienestä pitäen ja tiesin, että minusta tulee urheilija. Vähän pelkäsin palloa, mutta isoveljeni sanoi sitten, että ei se syö sinua.

KuPSiin menin pelaamaan ekaluokkalaisena. Seura on laittanut minut alkuun urheilussa. Olen kiitollinen siitä, ja jalkapallo on antanut minulle koko elämän. KuPSille olen luvannut lahjoittaa yhden asunnon.

En muista, että äitini ja isäni olisivat olleet lapsuudessani juuri koskaan katsomassa pelejäni. Isä sanoi, että lopeta se jalkapallo, se ei anna sinulle koskaan elantoa.

Mutta kyllä se on minulle kaiken antanut. Olen päässyt tapaamaan Yhdysvaltain presidenttiä Barack Obamaa, voittanut mestaruuksia, päässyt matkustelemaan ja saanut ystäviä. En vaihtaisi ikinä pois sitä, että rupesin pelaamaan jalkapalloa ja päätin lähteä Yhdysvaltoihin.”

” ”Äiti luotti minuun paljon lapsena, ja sitä luottamusta en halunnut pettää.”

Pauliina Miettinen aloitti jalkapalloilun Kuopiossa Kuopion Palloseurassa.­

”Meidän perheessä ei ollut rahaa uusiin jalkapallokenkiin. Kerran valmentaja sanoi, että antaa kolmesataa markkaa pelaajalle, joka ensimmäisenä pompottaa palloa päällä neljäkymmentä kertaa. Kaksi viikkoa harjoittelin sitä ja sain kolmesataa markkaa, joilla sain ostettua futiskengät.

Minulla oli todella hyvä esikuva KuPSissa, Yrjö Happonen. Olin ihan rakastunut Ykään. Miten taitava hän olikaan pallon kanssa. KuPS pelasi silloin liigassa, ja Koparit pelasi naisten liigassa. Siellä oli hyviä esikuvia.

Äiti oli yksinhuoltaja, joka ei yksin pärjännyt, vaan meidän piti joukkueena tehdä asioita. Lasten piti tehdä oma osuutensa ja auttaa rahallisesti silloin, kun olimme lukiossa. Ei äidillä ollut varaa meitä yksin elättää. Isovelikin joutui luopumaan tupakasta, kun äiti sanoi, että meillä joko syödään tai tupakoidaan. Siihen loppui tupakointi.

Äiti luotti minuun paljon lapsena, ja sitä luottamusta en halunnut pettää. Enkä vieläkään halua pettää muiden ihmisten luottamusta. Otan edelleenkin vastuuta siitä, että menen töihin ja hankin oman elantoni.

Vaikka ajankin nykyään hienolla autolla ja minulla on kiva koti, ei se ole ihan helpolla tullut. Eväät olivat välillä surkeat.

Kuitenkin oli rakkautta. Meistä aina huolehdittiin, vaikka ei rahaa hirveästi ollut.

Aina pystyy selviämään, jos on tahtoa.”

” ”Haluan auttaa muita. Se on iso juttu.”

Tikkurilan Palloseuralla on vielä kautta jäljellä Kansallisessa liigassa kaksi ottelua, joissa se voi nousta mestaruuteen ohi Åland Unitedin.­

”Elämäni käännekohta oli matkani Amerikkaan. Uskalsin lähteä sinne, ja siellä sain eväät siihen, että elämässä pitää uskaltaa yrittää .

En ollut koskaan ajatellut, että menisin Suomessa yliopistoon. Ajattelin mennä lukion jälkeen poliisikouluun. Maajoukkuekaverini Christina Forssell oli ollut Yhdysvalloissa ja sai houkuteltua minut lähtemään sinne. Olin ollut vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa, mutta en ollut ajatellut, että menisin sinne takaisin, koska minua ei kiinnostanut lukeminen niin paljon. En päässyt poliisikouluun, joten lähdin Amerikkaan.

Menin apuvalmentajaksi, ja yliopisto maksoi koulunkäyntini. Sekin tietysti varmaan johdatti siihen, että päädyin valmentajaksi. Asuin Yhdysvalloissa lopulta kolmetoista vuotta.

Kun koulu maksoi 50 000 dollaria vuodessa, niin se houkutti jäämään ja tekemään valmennustyötä, että sain lisäkoulutusta. Vieläkin saisin ilmaisen koulun siellä, jos haluaisin tehdä väitöskirjaa ja kehittää itseäni akateemisesti.”

”Minusta tuli ala- ja yläkoulun opettaja ja opiskelin psykologiaa, urheilupsykologiaa ja liikuntaa.

Ehkä olen osannut elämässäni opettaa jollakin tasolla aina. Haluan auttaa muita. Se on iso juttu. Olen saanut ulkopuolelta vahvistusta sille, että osaan valmentaa. Totta kai se kannustaa jatkamaan.

Haluan auttaa lapsia, jos näen, että heillä on ongelmia. Jollain tavalla olen pystynyt kertomaan, että vaikeuksista pystyy selviämään.

Opettajana olen koulussa esimerkiksi terveystiedon tunneilla kertonut lapsille näistä asioista. Olen nähnyt lasten itkevän ja myöhemmin vanhemmat ovat soitelleet ja kiitelleet, että asioista on puhuttu.

Pystyn antamaan lapsille toivon ja näkymän, että kyllä he pärjäävät, kun vaan jaksavat uskoa siihen, mitä he tekevät.

Huomaan lapsista, jos heillä on vaikeuksia. Ei minulla mikään röntgenkatse ole, että kaikista en sitä näe. Mutta usein kyllä tajuaa, että lapsilla on tuskaa.

Minulta on vaadittu paljon kotona lapsuudessani. Vaikka rakastava koti olikin, niin tietty tiukka kuri oli myös. Samoin on treeneissäni. Niissä saa ja pitää olla hauskaa, mutta silloin kun tehdään töitä, ei tuhlata aikaa.

Puhuimme asioista aina perheessäni. Samalla tavalla haluan puhua pelaajieni kanssa, enkä lakaista ongelmia maton alle.”

” ”Täällä vähän hyssytellään, ja kun yhtä kehutaan, niin toinen loukkaantuu.”

TiPSin päävalmentajalla Pauliina Miettisellä käsissään erittäin lahjakkaan ikäluokan lahjakas ryhmä, josta moni saattaa vielä päätyä pelaamaan ulkomaille.­

”Yhdysvalloissa ylitin omat rajani siinä, mitä ihminen pystyy oikeasti tekemään. Olin ajatellut, että pystyin treenaamaan vain tietyn verran, mutta raja olikin paljon korkeammalla. Tajusin siellä, että kyllähän me pystytään paljon parempaan kaikilla elämän osa-alueilla.

En tiedä, treenataanko Suomessa tarpeeksi, mutta ei ainakaan tarpeeksi kovaa – naisten jalkapallossa ei missään nimessä.

Mielestäni pelaajien kunto pitää olla sillä tasolla, että pystyy pelaamaan 120 minuuttia ilman, että tehdään yhtään vaihtoa. Olemme TiPSissa aika hyvin onnistuneet. Toki ensi vuodeksi kiristän ruuvia vielä enemmän.

Pelaajani ymmärtävät sen, että on paljon kivempi pelata, kun on kunnossa. Pystymme ratkaisemaan pelejä ihan lopussa.

Pitää ylittää henkisesti itsensä, kun menee sellaiselle alueelle, jossa ei ole kiva olla. Se tuo itseluottamusta, kun tekee juoksun viimeisillä voimillaan.

Jos ajatellaan amerikkalaista kulttuuria, niin siellähän on järkyttävä kilpailukulttuuri. Koko ajan kilpaillaan. Täällä vähän hyssytellään, ja kun yhtä kehutaan, niin toinen loukkaantuu.

Olin Yhdysvaltain 19-vuotiaiden maajoukkueen leirillä Amerikassa silloin, kun Megan Rapinoe oli siellä. Pelasin vielä itse silloin naisten maajoukkueessa. Katsoin vähän aikaa sitä 19-vuotiaiden touhua ja totesin, että en edes pärjäisi niissä harjoituksissa. Ne pelasivat niin kovaa. Se työmoraali oli käsittämätöntä, samoin treenien tempo.

TiPSin pelaajat vähän nikottelivat vaatimusteni kanssa jossain vaiheessa. Meillä oli aika kovat keskustelut. Minä sitten selitin heille, minkä takia juokseminen on myös kesken kauden tärkeätä. Selitin, mitä olen oppinut Yhdysvalloissa.

Olen käynyt monia keskusteluita Yhdysvaltain maajoukkueen fyysisen valmentajan Dan Scottin kanssa. Ne keskustelut avarsivat näkemystäni siitä, millä tasolla työnteon pitää olla. Ehkä pelaajani tajusivat sitten, että en minä ole itse keksinyt näitä asioita vaan jokin viisaampi kaveri on näitä tehnyt.

” ”Sanoin kesken kauden, että nyt en jaksa enää.”

”PK-35 Vantaassa valmentaessani pelaajani juoksivat joskus jopa vielä enemmän. Vuonna 2013 väsyin PK-35 Vantaassa valmentamiseen. Minulla on tosi kovat paineet siitä, että pärjään ja voitan. Olen tehnyt itse tosi paljon työtä voittaakseni. Pelaajana voitin Suomen mestaruuden ja cupin kahdesti, valmentajana PK-35 Vantaassa voitin liigan ja cupin vuosina 2011 ja 2012.

Vuonna 2013 epäonnistuin mielestäni joissain pelaajahankinnoissa. Väsähdin paineisiin ja myös siihen, että palkat olivat myöhässä. Ehkä minua painoi sekin, että en osannut tarpeeksi ja olin ollut niin kauan siellä. Sanoin kesken kauden, että nyt en jaksa enää. Tein silloin töitä valmentamisen ohessa. Oli liikaa lautasella. Lihoin enkä pitänyt itsestäni huolta, mikä oli minulle tosi kova paikka. Nyt valmennan kolmetoista kiloa laihempana.

Olen lukenut paljon jalkapallon taktiikoista viime vuosina. Kun lähdin PK-35:stä, tajusin, että olen jäljessä sillä osa-alueella. Sitten rupesin opiskelemaan.

Olen tosi ylpeä, että tein sen työn enkä jämähtänyt paikoilleni.”

”Väsähtämisestä toipumiseen meni aikaa. Vuosi sitten en olisi ajatellutkaan, että menen liigaan valmentamaan, mutta sitten TiPS kysyi minua päävalmentajaksi. Olin seurannut joukkueetta ja tiesin, että se on nuori ja eteenpäin haluava joukkue. Ajattelin, että siinä on hyvä mahdollisuus päästä kehittämään pelaajia.

TiPSin joukkueessa on jotain erityistä. Joukkueen ydin on pelannut niin kauan yhdessä. Osa heistä on ollut leireilläni silloin, kun he olivat lapsia. He ovat minulle sillä lailla rakkaita.

Kävimme Yhdysvalloissa keväällä, ja oli kiva katsoa, kun pelaajani pyörittivät peliä hyviäkin amerikkalaisjoukkueita vastaan. Katson ihan kateellisena, miten heillä pysyy pallo hallussa.”

” ”Pystyn rauhoittumaan sen äärelle, mitä tykkään tehdä.”

Pauliina Miettisen mukaan mitalikin on hyvä saavutus tänä vuonna TiPSin nuorelle joukkueelle.­

”Nyt en tee muita töitä. Tänäänkin keitin kahvit aamulla, katsoin Kauniita ja rohkeita ja piirtelin treenejä. Ei tarvitse rahan kanssa taistella. Elän luultavasti loppuelämäni niillä rahoilla, joita minulla on. En ole töistä riippuvainen enää. Olen sijoittanut asuntoihin ja osakkeisiin.

Olen kohta viisikymmentä ja pitää ruveta nauttimaan elämästä, mikä on jäljellä. En halua työntekoon kuolla. Nyt minulla on auto ja talot ostettu. Pystyn rauhoittumaan sen äärelle, mitä tykkään tehdä. Tykkään valmentaa lapsia ja vetää leirejä. Saan tehdä sitä mitä rakastan ja silti saan nukkua aamulla pitkään. Olen onnellisessa asemassa.

Vaikka jalkapallo on antanut paljon, on elämässä kaikkea muutakin, mikä on tärkeätä.”

”Mietin, että meillä on tämä ja ensi vuosi aikaa voittaa mestaruus joukkueen kanssa. Sitten se kyllä hajoaa maailmalle. Toivonkin, että he pääsevät ulkomaille.

Pitää mennä aika hyvin viimeiset kaksi peliä ja tulokset ristiin, että voitamme mestaruuden. Se riippuu siitä, miten Åland United ja KuPS pelaavat, ja meillä on kuitenkin viimeisessä kotiottelussa HJK vastassa, joka ei ole ollut ollenkaan helppo meille.

Viimeksi emme saaneet HJK:ta vastaan mitään aikaiseksi. Nyt meillä on varma mitali ja pääsimme cupin-loppuotteluun. Pääsimme eteenpäin. Se on ihan hyvä saavutus näin nuorelle joukkueelle. Jos ei tänä vuonna tule mestaruus, ehkä se tulee ensi vuonna.”

TiPS–HJK kello 18.00 Myyrmäen stadionilla perjantaina 30. lokakuuta. Yle TV2 näyttää ottelun.

Vuosi sitten Miettinen osannut ajatellakaan valmentavansa tänä vuonna Kansallisessa liigassa, mutta nyt hän on valmentanut TiPSin lähelle mestaruutta.­