Kimi Räikkönen ja Antonio Giovinazzi jatkavat tallikavereina Alfa Romeolla myös ensi vuonna.

Alfa Romeo julkisti perjantaiaamuna tehneensä vuoden jatkosopimuksen Kimi Räikkösen ja Antonio Giovinazzin kanssa.

Giovinazzi on tällä kaudella saanut tililleen kolme MM-pistettä ja Räikkönen kaksi. Vaikka tulokset eivät ole olleet toivotunlaisia, on yksi tekijä jatkosopimuksissa tulosten lisäksi on tietysti kaksikon keskinäinen kemia.

Yksi näyte saatiin F1-sarjan jakamalla videolla Saksan Nürburgringiltä. 11. lokakuuta ajetussa kilpailussa Giovinazzi oli kymmenes ja sai yhden MM-pisteen. Räikkönen hävisi tallikaverilleen 1,4 sekuntia ja oli 12:s.

Seuraavalla viikolla F1-sarjan Youtube-kanavalla nähtiin video, jossa kuskin paikalla – kirjaimellisesti – oli Räikkönen.

Miehet ajoivat Alfa Romeon Giulia-henkilöautolla kierroksen Nürburgringin Nordscheife-radalla, eikä Giovinazzia olisi pidempään autossa saanut pysymäänkään.

Giovinazzilla on paperilla 23 kysymystä, jotka hänen on tarkoitus kysyä Räikköseltä, yhden 20 kilometrin kierroksen aikana, mutta Räikkösellä on taktiikka valmiina.

Pelottelu.

”Kuin olisi sunnuntaiajelulla”, Räikkönen aloittaa vitsailun.

Giovinazzi ihmettelee outoa ääntä, ja Räikkönen heittää lisää vettä kiukaalle.

”Onko meillä ovi auki?”

Lopulta hän kertoo tallikaverilleen, että kyseessä on autoa kuvaavan helikopterin ääni.

Räikkönen säikyttelee Giovinazzia heilauttelemalla autoa pienillä ohjausliikkeillä, ja italialainen säikähtää muutaman kerran kunnolla. Myös kiihdyttäminen saa Giovinazzin huolestumaan.

”Miten rata jatkuu, meneekö se suoraan mäen jälkeen?” Räikkönen kiusaa hätääntynyttä tallikaveriaan.

”Ole varovainen tuossa mutkassa”, Giovinazzi sanoo.

Kun miehen on vihdoin tarkoitus aloittaa kysymysten kanssa, Räikkönen säikäyttää hänet uudestaan.

”Varo!” hän huutaa saaden Giovinazzin kiroilemaan.

Hän selittää, että epävarmuuden syynä on tuntematon rata.

”Luotan tietysti sinuun.”

”Minä en luottaisi”, Räikkönen kuittaa.

Kierros tarjoaa vielä lukuisia kirosanojen ryydittämiä nauruja ja muutaman kysymyksen lisää ennen varikolle kurvaamista.

Kun osat vaihtuvat, Räikkönen jatkaa silti henkisesti kuskin paikalla. Hän kuittailee Giovinazzille tämä suorituksesta ja yllyttää ajamaan kovempaa.

Giovinazzi valittaa olevansa täysin hukassa vieraalla radalla.

”Ei haittaa, tämä on pyöreä rata, joten päädymme samaan paikkaan, josta aloitimme”, Räikkönen lohduttaa nauraen.

”Voimme ottaa ensi kerralla moottoripyörän, ja tulet istumaan taakse”, Räikkönen kuittaa kierroksen päätteeksi.