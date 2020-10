Valtteri Bottaksen jatkopesti Mercedeksen kanssa vahvistettiin elokuun alussa. Nyt lokakuun lopussa Alfa Romeo puolestaan julkisti Kimi Räikkösen ajavan edelleen formula ykkösten MM-sarjassa 2021.

Bottas on kymmenen vuotta nuorempi kuin Räikkönen.

”Hattu pois päästä, kun Kimi tykkää vielä kilpailemisesta ja pystyy yhä ajamaan hyvällä tasolla. Miksei silloin sitten jatkaisi uraansa”, Bottas kunnioitti vanhemman valtiomiehen ratkaisua.

Bottas itse on 31-vuotias. Riittääkö hänen tankissaan bensiini ajaa yhtä pitkään kuin Räikkönenkin?

”En voi ennustaa tulevaisuutta mutta epäilen, että tokkopa ajaisin vielä nelikymppisenä ja ylikin. Tällä hetkellä on sellainen mieli, että tuntuisi epätodennäköiseltä ajaa vielä kymmenen vuotta. Vaikka ei sitä koskaan tiedä”, Bottas sanoo.

Räikkönen on ollut mukana koko Bottaksen F1-uran ajan, ja mieluusti hän pitää maanmiehensä sarjassa jatkossakin.

”Näin kuskina tuntuu aina hyvältä, mitä enemmän suomalaisia on lähtöruudukossa. Varmaan se on suomalaisille katsojillekin mukavampaa, kun meitä on siellä kaksi tässä urheilussa.”

Bottas oli perjantaina HS:n puhelinhaastattelussa ja tarttui mieluusti haasteeseen tehdä suomalaista historiaa sunnuntaina.

Suomalaiskuskithan eivät vielä koskaan ole voittaneet grand prix -kisaa Italian maaperällä. Bottakselle kisa on kymmenes Italiassa, kun Räikkönen on ajanut jo 25 ja Mika Häkkinen 21 kisaa juhlimatta kertaakaan saapasmaan valloitusta.

Nyt ajetaan jo kauden kolmas kisa Italiassa. Paikkana on Imola, johon Bottas kävi tutustumassa elokuussa.

”Totta kai uskon, että voittaminen täällä on mahdollista. Kävin elokuussa katsomassa, miltä täällä näyttää ja sain henkilöautolla ajamalla ajatuksen, millainen rata on kyseessä. Vahvuuksiini on aina kuulunut löytää vauhti nopeasti uusissa paikoissa, ja toivon, että tänä viikonloppuna pystyn käyttämään sitä etulyöntinä muihin verrattuna – varsinkin, että harjoitusjaksoja on vain yksi.”

Mercedeksen ennusteen mukaan ohittaminen Imolan radalla on todella työlästä. Se korostaa aika-ajotuloksen merkitystä.

Lewis Hamilton on päihittänyt Bottaksen aika-ajoissa 9–3. Onko tämä aiheuttanut jo jonkinmoista Hamilton-kammoa tallikaverissa, kun pärjäämiseen vaaditaan koko ajan sadan prosentin suoritustasoa?

”En minä kyllä mitään kammoa siitä ole tuntenut. Totta kai se motivoi entistä enemmän. Vaikka ei se kyllä helppoa ole, että aina on pistettävä kaikki likoon, eikä sekään välillä riitä. Toisaalta kun pärjää, siitä saa hyvää fiilistä ja puhtia jatkaa taistelua entistä tiukemmin. Hyväksyn tämän tilanteen, sillä helpolla en halua mitään. Tällä tavalla tulee pistetyksi itsensä äärirajoille, ja loppupeleissä onkin tämän homman suola, kun vain kovalla työllä saavuttaa hyviä tuloksia.”

Ylilyöntejäkin pakosta sattuu.

”Kyllä se vaara tällaisessa kilpailutilanteessa aina vaanii. Olen kuitenkin oppinut kontrolloimaan itseäni ja tiedän, mitä tapahtuu, jos se menee yliyrittämiseksi. En voi sanoa tänä vuonna sortuneeni siihen, vaikka joku aika-ajokierros onkin mennyt siksi piloille.”

Mercedes on kulkemassa kohti seitsemättä perättäistä tuplamestaruutta. Bottas on voittamassa neljättä perättäistä valmistajien titteliä. Mitä sellainen meriitti antaa kuljettajalle?

”Kyllä tuntuu tosi hienolta olla osana tällaista tiimiä, joka tekee F1-historiaa. Merkkimestaruuksia ei voiteta yhdellä kuskilla, joten tietysti siitä kuuluu kredittiä minullekin. Toisaalta eihän sillä kuitenkaan ole läheskään samaa painoarvoa kuin olisi kuskimestaruudella.”

Mercedeksen tämän kauden uutuus oli etupyörien lämpöä kontrolloiva DAS-systeemi, joka kielletään ensi vuodeksi.

”En kylläkään usko, että DAS olisi ollut mikään yksittäinen ratkaiseva tekijä tiimin menestykselle. On ratoja, joilla sitä ei käytetty juuri lainkaan. Lämpimässä kelissä siitä ei juuri ole apua, mutta jollain kylmemmällä alustalla – kuten Nürburgringillä – siitä kyllä oli etua eturenkaiden lämmöille tietyissä tilanteissa.”

Onko koronatilanne vaikuttanut kisafiilinkiin?

”Viime kisassa Portugalissa oli jonkin verran katsojia, ja heti tuli enemmän tunnelmaa. Onhan siinä vaikutusta kisan jälkeen, jos tulee hyvä tulos ja sitä seuraa vain sellainen hiljaisuus verrattuna siihen, kun tuhansia ihmisiä huutaa kurkku suorana. Nyt viikonloppuna taitaa taas olla hiljaista.”

”Toisaalta on kyllä uskomatonta, että olen koko vuoden pysynyt täysin terveenä ilman mitään flunssia. Siihen on varmaan vaikutusta, kun on koko ajan ollut muista erossa.”