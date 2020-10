Kaupungin näkökulmasta Palloliiton visiot naisten jalkapallon olosuhteiden kehittämisestä ovat tavallaan toissijaisia ja tuntuvat ehkä kiristämiseltäkin. Ehkä kaikkien osapuolten olisi syytä keskustella olosuhteiden kehittämisestä saman pöydän äärellä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Jos Vantaa olisi huippu-urheilukaupunki, olisi Tikkurilan Palloseura pelannut Kansallisen liigan mestaruuden kannalta merkittävän kotiottelunsa Tikkurilan urheilupuistossa. TiPS joutui pelaamaan perjantain kotiottelunsa toisella puolella kaupunkia, Myyrmäen stadionilla eli varakentän varakentän varakentällä.

Syy ei ole vain kuitenkaan vain Vantaan kaupungin. TiPS on pelannut naisten pääsarjassa jo 90-luvulla, mutta silloin kelvanneet olosuhteet eivät enää kelpaa Palloliitolle.

TiPSin liigalisenssihakemukseen oli alun perin laitettu pelikentiksi Tikkurilan urheilupuiston nurmi, urheilupuiston tekonurmi ja Myyrmäen halli. Urheilupuiston nurmella ei ole valoja lainkaan ja Urheilupuiston tekonurmella on puutteellisen valaistus. Eikä valaistus riittänyt Myyrmäen hallissakaan.

”Tämä ei ole kaupungille tai seuralle hyvää mainosta”, TiPSin toiminnanjohtaja Tapio Rostedt sanoo.

Vantaan kaupungin liikuntajohtajan Veli-Matti Kallislahden mukaan kaupungin olosuhteiden kehittämisessä on painotettu lähiliikuntaa.

”Lähiliikuntaan investoimalla on saavutettu suurempi vaikuttavuus kuin yhden edustusjoukkueen olosuhteiden parantamisella. Tikkurilan urheilupuiston kehittämisessä on keskitytty siihen, että olosuhteet on saatu pidettyä tuolla tasolla. Yhden edustusjoukkueen olosuhteiden kehittäminen ei ole ollut yleisesti meillä keskiössä”, Kallislahti sanoo.

Kallislahden mukaan urheilupuistoon on tekeillä uusi yleissuunnitelma, jonka laatimisen yhteydessä katsotaan kilpa- ja huippu-urheilun vaatimukset sekä ratkaisut niihin.

Kaupungin näkökulmasta Palloliiton visiot naisten jalkapallon olosuhteiden kehittämisestä ovat tavallaan toissijaisia ja tuntuvat ehkä kiristämiseltäkin. Ehkä kaikkien osapuolten olisi syytä keskustella olosuhteiden kehittämisestä saman pöydän äärellä.