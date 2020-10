Tulospörssi

Tulospörssissä muun muassa jalkapalloa, koripalloa ja ratsastusta.

Jalkapallo

Kansallinen liiga:

TiPS–HJK 3–0 (1–0)

43. Jenna Topra 1–0, 61. Oona Siren 2–0, 77. Topra 3–0.

Yleisöä: 321

KuPS16102443–1732HJK1793523–1830Honka1683530–2227PK-35 Helsinki1663714–2021PK-35 Vantaa1643917–3215JyPK16411121–4113Ilves16311218–2810TPS1621138–357Viimeiset ottelut: 31.10. Åland United–KuPS, PK-35 Helsinki–JyPK, Ilves–PK-35 Vantaa, 1.11. TPS–Honka, 8.11. KuPS–TiPS, Honka–Åland United, PK-35 Helsinki–Ilves, HJK–JyPK, PK-35 Vantaa–TPS.

Eurooppa-liiga, lohkovaiheen 2. kierrosta:

G-lohko: AEK Ateena–Leicester 1–2, Zorya Luhansk–Braga 1–2.

H-lohko: Lille–Celtic 2–2, AC Milan–­ Sparta Praha 3–0.

I-lohko: Qarabag–Villarreal 1–3, Sivasspor–Makkabi Tel Aviv 1–2.

J-lohko: LASK–Ludogorets 4–3, Royal Antwerp–Tottenham 1–0.

K-lohko: TsSKA Moskova–Dinamo Zagreb 0–0, Feyenoord–Wolfsberger 1–4.

L-lohko: Belgradin Punainen tähti–Slovan Liberec 5–1, Gent–Hoffenheim 1–4.

A-lohko: Cluj–Young Boys 1–1, AS Roma–TsSKA Sofia 0–0.

B-lohko: Arsenal–Dundalk 3–0, Molde–Rapid Wien 1–0.

C-lohko: Nice–Hapoel Be'er Sheva 1–0, Slavia Praha–Leverkusen 1–0 (L: Lukas Hradecky 90 min).

D-lohko: Benfica–Standard Liege 3–0, Rangers–Lech Poznan 1–0 (R: Glen Kamara 90 min).

E-lohko: Granada–PAOK 0–0, Omonia Nikosia–PSV 1–2.

F-lohko: Alkmaar–Rijeka 4–1, Real Sociedad–Napoli 0–1.

Jääkiekko

Liiga:

Ilves–Sport 6–1 (3–1, 3–0, 0–0)

HPK–HIFK 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

Pelicans–Ässät 5–2 (1–1, 3–1, 1–0)

Lukko–Kärpät 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)

KooKoo–TPS 1–2 (1–0, 0–0, 0–2)

Jukurit–KalPa 1–4 (0–2, 0–2, 1–0)

KHL:

Barys Nur-Sultan–Kunlun Red Star 2–1 (2–0, 0–1, 0–0), BN-S: Joni Ortio 17/18 torjuntaa. Metallurg Mg–Salavat 1–4 (0–1, 1–1, 0–2), SJU: Juha Metsola 28/29, Markus Granlund 2+1, Teemu Hartikainen 1+2, Sakari Manninen 1+1. Traktor–Riian Dinamo 5–1 (3–1, 1–0, 1–0), Ak Bars–Sibir 5–3, 0–3, 3–0, 2–0), SN: Harri Säteri 35/39, Jyrki Jokipakka 0+2, Mikael Ruohomaa 0+1, Juuso Puustinen 0+1. Neftehimik–Amur 1–3 (0–0, 1–2, 0–1), NN: Jonas Enlund 1+0. Severstal–Vitjaz 0–3 (0–0, 0–2, 0–1), Torpedo–Dinamo Mn 6–3 (1–2, 1–1, 4–0), Lokomotiv–Dinamo Msk 3–2 (0–1, 1–1, 2–0), LJ: Atte Ohtamaa 0+2.

Koripallo

Miesten Korisliiga:

KTP–BC Nokia 90–95 (21–17, 23–28, 30–30, 16–20)

Pyrintö–Seagulls 79–100 (19–16, 31–24, 7–31, 22–29)

Seagulls550459–9210Pyrintö541487–4448Lahti431359–3346BC Nokia532430–4296KTP532469–4706Vilpas422348–3384Kobrat422377–3524Kauhajoki422382–3474Kataja413371–3822Kouvot413305–3562Ura404318–3600Korihait404316–4170Seuraavat ottelut: 31.10. Kataja–Kauhajoki, Kobrat–Kouvot, Korihait–Vilpas.

Naisten koripallomaajoukkue EM-karsintaotteluihin Ukrainaa (12.11.) ja Portugalia (14.11.) vastaan:

Janette Aarnio HBA-Märsky, Annika Holopainen Reykjavik, Marianne Kalin Bembibre, Elina Koskimies Ibaizabal, Awak Kuier Ragusa, Lotta-Maj Lahtinen Georgia Tech, Linda-Lotta Lehtoranta Peli-Karhut, Roosa Lehtoranta Peli-Karhut, Kati Ollilainen HBA-Märsky, Sofia Pelander Herner, Sara Rokkanen Bembibre, Henna Sandvik Tapiolan Honka, Sanni Tuomisto EBT, Anniina Äijänen Ferrol. – Päävalmentaja Pekka Salminen.

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga:

Etta–Savo Volley 1–3 (19–25, 28–30, 25–23, 22–25)

Vantaa Ducks–Akaa-Volley 1–3 (23–25, 23–25, 25–11, 22–25)

Pyöräily

Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo, Suances, Espanja:

10. etappi, Castro Urdiales–Suances, 185 km: 1) Primoz Roglic Slovenia 4.14.11. 2) Felix Grossschartner Itävalta, 3) Andrea Bagioli Italia, 4) Alex Aranburu Espanja, 5) Robert Stannard Australia, 6) Julien Simon Ranska kaikilla sama aika.

Kokonaiskilpailun tilanne 10/18 etapin jälkeen: 1) Roglic 40.25.15, 2) Richard Carapaz Ecuador sama aika, 3) Daniel Martin Irlanti jäljessä 25 sekuntia.

Salibandy

Miesten liiga:

Indians–EräViikingit ja. 6–5 (2–0, 2–0, 1–5, 1–0)

Oilers–Steelers 12–2 (5–0, 2–1, 5–1)Seuraavat ottelut: 31.10. LASB–Happee, Welhot–TPS, Jymy–Indians, EräViikingit–OLS, 1.11. TPS–OLS, 4.11. Steelers–Nokian KrP, SPV–Happee, 6.11. Indians–LASB, Classic–Tiikerit, 7.11. Oilers–Happee, OLS–Welhot.

Ratsastus

Kansainvälinen gp-kouluratsastuskilpailu, Oldenburg, Saksa: 1) Henri Ruoste/Kontestro DB Suomi 75,348 %, 2) Dorothee Schneider/DSP Sammy Davis jr. Saksa 74,870, 3) Dorothee Schneider/Faustus 94 Saksa 72,261.

Tennis

ATP250-turnaus Astana Open, Nur-Sultan, Kazakstan:

Kaksinpelin puolivälierä: Emil Ruusuvuori Suomi–Mihail Kukushkin Kazakstan 6–3, 6–1.

Rahapelejä

Keno 44/20

Päiväarvonta (30.10): 9, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 45, 49, 50, 52, 57, 60, 61, 69, 70. Kunkkunumero: 61.

Ilta-arvonta (30.10): 1, 2, 7, 10, 13, 23, 28, 31, 34, 35, 37, 40, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 65, 67. Kunkkunumero: 7.

Myöhäisillan arvonta (29.10.): 4, 9, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 30, 44, 47, 55, 56, 59, 60, 61, 66, 67, 70. Kunkkunumero: 70.

Ilta-arvonta (29.10.): 3, 8, 10, 11, 12, 16, 20, 23, 26, 28, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 50, 59, 61, 64. Kunkkunumero: 61.

Eurojackpot 44/20

30.10. Päänumerot: 11, 19, 24, 33, 39. Tähtinumerot: 1, 4.

Perjantai-Jokeri 44/20

30.10. Jokerinumero: 8 5 8 4 9 9 9.

Tv-urheilua

Yle Areena

19.55 Digitaalisen rallicrossin MM-sarja 2020: 5. osakilpailu, Hell RX.

Ruutu

09.55 TEHO Sport Tennisliiga: OVS–ÅLK, kaksin- ja nelinpeli. 12.55 Naisten Liiga: Lukko–RoKi. 13.45 Naisten Liiga: TPS–Ilves. 13.50 Subway Kansallinen Liiga: PK-35 Helsinki–JyPK. 14.15 Toto75: Kouvola & Toto75: Jägersro. 14.50 Mestis: SaPKo–Peliitat. 14.50 Korisliiga: Torpan Pojat–Espoo Basket Team. 14.50 Subway Kansallinen Liiga: Ilves–PK-35 Vantaa. 14.55 Koripallon 1. Divisioona: Jyväskylä Basketball Academy–Munkkiniemen Kisapojat. 15.45 Veikkausliiga: TPS–SJK. 15.50 F-Liiga: LASB–Happee. 15.55 TEHO Sport Tennisliiga: Smahs-Kotka–Smash, kaksin- ja nelinpeli. 15.55 Naisten Liiga: HPK–Kärpät. 16.15 Suomi-sarja: Haukat–Pyry. 16.25 TEHO Sport Tennisliiga: TaTS–VT, kaksin- ja nelinpeli. 16.25 Suomi-sarja: Laser HT–Riemu. 16.50 Mestis: K-Espoo–KOOVEE, KeuPa HT–Ketterä, IPK–Hermes. 16.50 F-Liiga: EräViikingit–OLS, Jymy–Indians, PSS–FBC Loisto. 16.50 Lentopallon Mestaruusliiga: Liigaploki Pihtipudas– Hämeenlinna, LP Viesti–Puijo Wolley, VaLePa–Karelian Hurmos, Lakkapaa.com–Savo Volley. 16.50 Korisliiga: Kobrat–Kouvot, Kataja Basket–Kauhajoki, Korihait–Salon Vilpas. 16.50 Subway Kansallinen Liiga: Åland United–KuPS. 16.55 TEHO Sport Tennisliiga: HLK–TVS, kaksin- ja nelinpeli. 16.55 Koripallon 1. Divisioona: Raiders Basket–Pyrintö Akatemia A. 16.55 Suomi-sarja: RaaheK–S-Kiekko, HCIK–D-Kiekko. 16.55 Korisliiga: Peli-Karhut–Catz Lappeenranta, Kouvottaret–Tampereen Pyrintö, Forssan Alku–Tapiolan Honka. 17.25 TEHO Sport Tennisliiga: Smash–Smash-Kotka, kaksin- ja nelinpeli. 17.45 Naisten Liiga: K-Espoo–HIFK. 17.50 F-Liiga: Welhot–TPS, SB-Pro–SSRA. 17.55 Koripallon 1. Divisioona: Torpan Pojat–Oulu Basketball. 18.35 F-Liiga: Koovee–TPS.

Elisa Viihde Sport

15.50 Ykkönen: Ekenäs IF–AC Oulu. 15.50 Ykkönen: IF Gnistan–KPV. 15.50 Ykkönen: KTP–AC Kajaani. 15.50 Ykkönen: MuSa–FF Jaro. 15.50 Ykkönen: SJK Akatemia–MYPA.

C More Max

10.55 Formula 1: Vapaat harjoitukset, Imola. 14.00 Formula 1 Ennakkotunnelmat. 14.30 Formula 1 Varikkosuora. 14.55 Formula 1: Imolan aika-ajot. 16.15 Formula 1 Jälkihöyryt. 16.55 La Liga: Athletic Bilbao–Sevilla. 19.25 (u) La Liga: Osasuna–Atlético Madrid.

C More Sport 1

14.15 Ravit: Kouvola ja Jägersro. 20.00 PGA TOUR Golf: Bermuda Champion­ship. 21.55 La Liga: Alavés–Barcelona.

C More Sport 2

14.55 La Liga: Real Madrid–Huesca. 18.55 SHL: Örebro–Skellefteå.

C More Hockey

15.45 Liiga: Tappara–KooKoo. 16.45 Liiga: TPS–HIFK, SaiPa–HPK, KalPa–Ilves, JYP–Pelicans, Ässät–Kärpät.

Eurosport 1

13.18 Pyöräily: Maailmankiertue La Vuelta.

Eurosport 2

14.18 Vakioautot: Aragon. 15.00, 17.00 Tennis: ATP500 Wien.

V Sport Urheilu

14.25 EFL Championship: Bristol C–Norwich. 16.25 Bundesliiga: Köln–Bayern München. 19.20 Bundesliiga: Mönchengladbach–RB Leipzig.

V Sport 1

16.05 Six Nations: Wales–Skotlanti. 18.35 Six Nations: Italia–Englanti. 21.55 Six Nations: Ranska–Irlanti.

V Sport Jalkapallo

14.20 Valioliiga: Sheffield United– Manchester City. 16.50 Valioliiga: Burnley–­ ­Chelsea. 19.20 Valioliiga: Liverpool–West Ham. 21.55 Ligue 1: Nantes–PSG.

V Sport Football

16.20 Bundesliiga: Köln–Bayern München. 19.20 Bundesliiga: Mönchengladbach–Leipzig. 21.55 Ligue 1: Nantes–PSG.

V Sport Premium

14.00, 16.30, 19.00 Viaplay Sport Live: Valioliigastudio. 14.25 Valioliiga: Sheffield United–Manchester City. 16.55 Valioliiga: Burnley–Chelsea. 19.25 Valioliiga: Liverpool–West Ham.

V Sport Golf

12.00 European Tour: Cyprus Open, 3. kierros.