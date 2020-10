Tuttu näky F1-kisan jälkeen: Lewis Hamilton tuulettaa voittoa. Kuva on viime sunnuntain Portugalin osakilpailun palkintojenjaosta.­

Lewis Hamilton on formula ykkösten kirkkain tähti, joka aloitti oman uransa kauko-ohjattavilla autoilla. Nyt hän rikkoo lyömättöminä pidettyjä Michael Schumacherin tekemiä ennätyksiä.

Jos Lewis Hamiltonia ei olisi, Formula 1:n täytyisi keksiä hänet. Hamilton on ollut jo vuosia lajin kasvot ja ennen muuta kasvot F1:n laajemmalle suosiolle.

Hamiltonin tärkeyttä lajille on vaikea sivuuttaa. Ensimmäisenä tulee menestys: hän rikkoo Michael Schumacherin voittamattomina pidettyjä ennätyksiä.

Hamilton on veistetty eri puusta kuin muut kuskit. Kimi Räikkönen kuuluu omalla tyylillään samaan sarjaan, mutta kun puhutaan lajin markkinoinnista, Hamilton on omassa luokassaan: entisestä jetset-hurmurista on kuoriutunut ekosoturi ja black lives matter -kasvot F1:een.

Yhtälö voi kuulostaa hankalalta valkoisten miesten hallitsemassa autourheilussa, mutta Hamilton on vedellyt oikeista naruista joko tietämättään tai äärimmäisen selkeästi tiedostaen.

Vaikka voi kuulostaa lähinnä ökyrikkaan ympäristöhöpötykseltä, Hamiltonin teoilla hänen elämäntavassaan on myös iso merkitys. Vielä viitisen vuotta sitten Hamilton saattoi pörrätä yksityisellä lentokoneellaan Yhdysvalloissa yli kymmenen kertaa vuodessa, mutta pari vuotta sitten hän luopui koneestaan. Hiilijalanjälki pieneni merkittävästi.

Lewis Hamilton on F1:ssä tuonut vahvasti esille Black Lives Matter -liikettä.­

Vegaanista ruokavaliota noudattava Hamilton pyrkii hiilineutraaliksi ja siitä on myös tallikaveri Valtteri Bottas saanut kokemusta: Mercedes-tallin tiloissa ei muovia käytetä Hamiltonin vaatimuksesta.

”Kyse on valistuksesta, ja haluan tuoda näitä asioita esiin”, Hamilton korostaa.

Jossain määrin toista laitaa edustaa Redbullin Max Verstappen, joka on kuitannut Hamiltonin puheita ”draamakuningattaren” höpötyksiksi.

”Minä pidän polttoaineesta”, Verstappen on todennut.

Miten Hamilton ylipäänsä päätyi autourheilijaksi?

Ei, hän ei aloittanut uraansa kartingissa alle kouluikäisenä. Kun Hamilton oli 6-vuotias, hänen isänsä Anthony Hamilton osti pojalleen kauko-ohjattavan auton. Tuolloin Lewis Hamilton asui vielä äitinsä Carmen Larbalestierin luona.

”Kilpailin kauko-ohjattavilla autoilla ja voitin kerhomestaruuksia aikuisia vastaan”, Hamilton toteaa Racefans-sivustolla.

Kun kauko-ohjattavilla autoilla kisaaminen sujui, isä-Anthony pohti, pitäisikö pojan kokeilla oikeita kilpa-autoja. Kahdeksanvuotiaana Lewis Hamilton hyppäsi kartingauton rattiin ja alkoi voittaa mestaruuksia 10-vuotiaana.

Lewis Hamilton ja Nico Rosberg olivat vuonna 2001 samassa kartingtallissa.­

Kun Hamilton voitti Britannian mestaruuden sarjassaan juuri 10-vuotiaana, hän asteli paikalla olleen F1-talli McLarenin johtajan Ron Dennisin luokse ja pyysi nimikirjoituksen.

”Hei, olen Lewis Hamilton. Voitin Britannian mestaruuden ja jonain päivänä haluan kilpailla autoissanne”, Hamilton sanoi.

Näin kerrotaan Dennisin kirjoittaneen Hamiltonin nimikirjoituskirjaan: ”Soita minulle yhdeksän vuoden aikana, keksimme sitten jotain.”

Tästä käytännössä alkoi Hamiltonin autourheilu-ura kohti kuninkuusluokka F1:tä. Jo vuonna 1998 Hamilton pääsi McLarenin nuorten kuljettajien kehitysohjelmaan – 13 vuoden ikäisenä hän oli nuorin kuljettaja, johon F1-talli oli ollut yhteydessä. Kuka lie soittanut, mutta Dennisin kirjoittamasta viestistä oli kulunut vain kolme vuotta.

Karting-mestaruudet seurasivat toisiaan, mutta 15-vuotiaana Hamilton halusi lopettaa. Isä Anthony Hamilton kertoi tästä viime viikonlopun Portugalin osakilpailun yhteydessä brittiläiselle Channel 4 -tv-kanavalle.

”Se oli erittäin, erittäin lähellä”, Anthony Hamilton totesi.

”Hän halusi olla enemmän ystäviensä kanssa ja tehdä muita asioita. Sanoin hänelle tuolloin, että ’olet mahdollisesti hipomassa suuruutta’, koska johdimme kartingin EM-sarjaa, ja oli tärkeää voittaa mestaruus, koska Ron [Dennis] ja Mercedes-Benz sponsoroivat meitä.”

Hamilton ei lopettanut, ja vuonna 2001 hän siirtyi Formula Renault -talvisarjaan. Alku ei kuitenkaan ollut lupaava 16-vuotiaalle isommassa autoluokassa.

”McLaren pyysi meiltä, että Lewis saisi testata Formula Renault -autoamme ja kertoisimme, mitä ajattelemme hänestä”, Manor Motorsportin tallipäällikkö John Booth kertoo.

”Veimme hänet yleiseen testipäivään Mallory Parkin radalle. Hän ei ollut ajanut autoa [Formula Renault] aiemmin, ei edes tavallista autoa – ja hän kolaroi Renaultimme kolmen kierroksen jälkeen! Auto saatiin uudelleen kasaan, ja hän meni takaisin ajamaan ja teki sen hyvin nopeasti. Se [kolari] ei ollut häirinnyt häntä vähääkään.”

Vuonna 2003 Hamilton voitti jo Formula Renault -sarjan mestaruuden. Sitä seurasivat voitokkaat vuodet Formula 3 ja GP2-sarjoissa (nykyisin F3- ja F2-sarjat).

Lewis Hamilton juhlisti voittoa 2003.­

McLarenin F1-kuskiksi Hamilton nousi vuonna 2007 eli 22-vuotiaana. Heti F1-debyytissään Hamilton oli kolmas. Kun hän oli ollut kolmesti putkeen palkintosijoilla, entinen F1-kuljettaja Mark Blundell tuntui menneen asioiden edelle.

”Formula 1 menetti Michael Schumacherissa [vetäytyi vuoden 2006 jälkeen] supertähtensä, ja nyt voi pohtia, onko hänelle löytynyt seuraaja”, Blundell sanoi The Observerin haastattelussa ja osoitti melkoisia ennustajanlahjoja.

HS kävi kolmen osakilpailun jälkeen myös vierailemassa pienessä Tewinin kylässä, joka sijaitsee 50 kilometriä Lontoosta. Tuolloin Hamiltonit asuivat Tewinissä. Paikallisessa pubissa osattiin myös ennustaa, että Hamiltonista on F1-sarjan keulakuvaksi.

”Hän on värikäs, nuori ja hyvin käyttäytyvä. Todellinen mainosmiehen unelma”, pubissa tavatut Warren ja Scott sanoivat.

Tewinissä myös hämmästeltiin, oliko yksinhuoltaja Anthony Hamilton oikeasti tehnyt suuria taloudellisia uhrauksia poikansa uran eteen, kuten kerrottiin.

”Siitä en tiedä, mutta tässä kylässä ei köyhiä ihmisiä asu”, sanoi White Horse -pubin pöydässä istunut Trevor.

Hamiltoneilla oli kuuden makuuhuoneen talo lähellä Tewinin keskustaa Lewis Hamiltonin teinivuosista lähtien.

Vuoden 2007 F1-sarja muistetaan hyvin Suomessa: se päättyi Räikkösen voitonjuhliin. Hamilton ja myös Fernando Alonso jäivät suomalaisesta yhden MM-pisteen päähän.

Lewis Hamilton onnitteli Kimi Räikköstä maailmanmestaruudesta vuoden 2007 viimeisen F1-osakilpailun jälkeen Sao Paulossa.­

Tässä kohtaa voisi todeta, että loppu on historiaa, mutta pieni viive historian tekemiseen tuli. Heti seuraavana vuonna Hamilton kylläkin otti ensimmäisen F1-mestaruutensa, mutta toista mestaruuttaan hän joutui odottamaan useamman vuoden. Se tuli toisella Mercedes-kaudella vuonna 2014.

Siitä alkoi lähes katkeamaton mestaruusputki, jonka rikkoi vain vuonna 2016 tallikaveri Nico Rosberg.

Mestaruus tulee myös tänä vuonna, sillä ero tallikaveri Valtteri Bottakseen on jo 77 pistettä. Mestaruus voi varmistua jo sunnuntaina Imolassa ja viimeistään sen jälkeen Turkin osakilpailussa. Jos Turkin gp:n jälkeen ero Bottakseen on 78 pistettä, seitsemäs MM-titteli varmistuu.

Onko Hamiltonin voittoputken jatkumiselle muuta estettä kuin se, että hän sattuisi lopettamaan? Näin Hamilton itse vastasi Portugalin osakilpailun jälkeen:

”En usko sanontaan ’vain taivas on rajana’. Se riippuu siitä, kuinka paljon haluamme sitä [uran jatkamista], kuinka paljon haluamme nostaa rimaa ja tehdä historiaa yhdessä. Jokainen kilpailu tuntuu kuin se olisi ensimmäinen. En tiedä, miten se on mahdollista, mutta siltä se tuntuu”, Hamilton sanoo.

Seitsemäs mestaruus tarkoittaa myös sitä, että Hamilton nousee Schumacherin rinnalle. Muissa tilastoissa Hamilton alkaa olla jo edellä, kuten osakilpailuvoitoissa (92–91) ja palkintosijoissa (161–155).

Vertailua näiden kahden mestarikuskin välillä ei voi muutenkaan välttää. Siihen paras vastaaja on Mercedes-tallin pääinsinööri Andrew Shovlin, joka on työskennellyt molempien kanssa. Shovlin oli Schumacherin kisainsinöörinä, kun saksalainen teki paluun F1:een vuonna 2010 kolmeksi kaudeksi.

”Kun he ovat autossa, he ovat keskenään samanlaisempia kuin moni uskoisi. Auton ulkopuolella he ovat täysin erilaisia”, Shovlin toteaa.

Mercedes-tallin pääinsinööri Andrew Shovlin sai osansa Lewis Hamiltonin sampanjasuihkusta vuoden 2018 Brasilian osakilpailuvoiton jälkeen.­

Shovlinin mukaan yhteistä on muun muassa pienienkin yksityiskohtien ottaminen huomioon esimerkiksi auton säädöissä. Shovlin sanoo, että Hamilton on myös muuttunut vuosien kuluessa.

”Hän on aivan eri persoona kuin tullessaan meille [Mercedes-talliin] vuonna 2013. Hänellä oli tavallaan kyky kaivaa syvältä ja tehdä kaikki se, mikä piti voittomahdollisuudet elossa [yksittäisessä kilpailussa]. Nyt hän on paljon taktisempi siinä, kuinka hän näkee koko vuoden ja miten hän työskentelee.”

Kilpailujen ulkopuolella eroavaisuuksista on maininnut muun muassa entinen F1-johtaja Bernie Ecclestone.

”Jos ei tietäisi Lewisin olevan kilpa-ajaja, häntä ei koskaan luulisi kuskiksi verrattuna Nelsoniin [Piquet] ja Schueyiin [Schumacheriin]. Kun näki heidät, heistä pystyi sanomaan, että he ajavat kilpaa. He pukeutuivat sen roolin mukaan.”

Sen sijaan Hamilton on muoti-ikoni, jonka sponsoreina ovat enemmänkin vaatemerkit kuin voiteluöljyt. Hänet voi nähdä vaikkapa Versacen tai Missonin muotinäytöksissä, mikä ei ole aivan tavanomaista F1-maailmassa.

Lewis Hamilton osallistui kesäkuussa 2019 muotigaalaan New Yorkissa.­

Michael Schumacher ja Lewis Hamilton kohtasivat F1-kisoissa vuosina 2010–2012.­

Hamilton ja Schumacher myös kohtasivat kolmen kauden aikana F1:ssä, mutta kummallakaan ei tuolloin, 2010–2012, ollut voittaja-autoa allaan.

Ensimmäinen kohtaaminen radalla tapahtui kuitenkin paljon aikaisemmin, vuonna 2001, jolloin Schumacher otti osaa samaan kartingkisaan kuin Hamilton. Jo F1-mestaruuksia voittanut Schumacher oli tuolloin Hamiltonia parempi ja kommentoi nuorukaisen ajamista.

”Jos hän jatkaa tuohon malliin, hän varmasti yltää F1:een. Hänellä on selkeästi oikea kilpailumentaliteetti.”

Lähteet: Guardian, Formula1.com, Racefans.net.