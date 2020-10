HS haastattelee Suomen olympiakomitean puheenjohtajaehdokkaat. Toisena on vuorossa kansanedustaja ja kuntapäättäjä Sari Multala. Hän edistäisi puheenjohtajana suomalaisten liikkumista.

Mitä annettavaa entisellä huippu-urheilijalla on nykyurheilijoille, ja missä heitä voisi parhaiten auttaa? Entä miten suomalaiset saadaan liikkumaan vielä enemmän kuin nyt?

Näitä asioita purjehduksen kolminkertainen maailmanmestari Sari Multala on pohtinut paljon omakohtaisesti. Siksi hän päätti lähteä mukaan Suomen olympiakomitean puheenjohtajakisaan.

Multalan oma urheilu-ura päättyi kahdeksan vuotta sitten. Sen jälkeen hän on hankkinut kokemusta purjehduksen päävalmentajana, kansanedustajana, Vantaan kuntapäättäjänä ja valtion liikuntaneuvostossa. Olympiakomiteassa hän on vaikuttanut neljä vuotta urheilijoiden edustajana.

”Kahdeksan vuotta meni äkkiä, mutta toisaalta tuntuu, että siitä on ikuisuus”, Multala sanoo ja naurahtaa.

Multala saapuu haastatteluun hieman myöhässä. Hän oli seurannut tarkasti aiemmin päivällä julkaistua tutkimuskatsausta koronapandemian vaikutuksesta väestön liikkumiseen.

Olympiakomitean puheenjohtajana Multala edistäisi sitä, että suomalaiset harrastaisivat liikuntaa vielä enemmän.

”Puheenjohtajan pitää näyttää, mihin suuntaan liikunnan ja urheilun pitää mennä. Tarvitaan johtajuutta ja etenkin yhteistyötä ministeriöiden ja liikuntajärjestöjen kanssa. Olympiakomitea ei yksin pysty vaikuttamaan siihen, että suomalaiset liikkuvat enemmän, mutta se on merkittävä toimija.”

Hän pitää tärkeänä myös urheilumenestystä.

” ”Olen koko ajan sanonut, että haluan olla mukana keskusteluissa ja vaikuttamassa. Puheenjohtajakisassa ei kannata ajatella hirveästi lopputulosta vaan katsoa suoritusta.”

”Varsinkin kesäolympialaisissa pitää pärjätä paremmin. Yksi pronssi ei riitä. Muuten monessa lajissa menee paremmin kuin pitkään aikaan.”

Purjehdusurallaan Multala kilpaili E-jollissa, optimistijollissa ja Laser Radial -luokassa. Olympialaisissa hän sijoittui E-jollissa viidenneksi kaksi kertaa, vuosina 2000 ja 2004.

Ateenassa vuonna 2004 Multala oli viimeisiin lähtöihin asti kiinni olympiamitalissa, kunnes muovikassi jumitti merellä veneen peräsimen.

Olympiakomitean puheenjohtajavaalissa 21. marraskuuta Multala sijoittuu vähintään neljänneksi. Muut ehdokkaat ovat komitean nykyinen varapuheenjohtaja Susanna Rahkamo, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) ja kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok). Ehdokkaista myös entisellä taitoluistelijalla Rahkamolla on huippu-urheilutausta.

Multala sanoo panevansa vaalissa likoon persoonallisuutensa, kokemuksensa ja innokkuutensa.

Sari Multala Ateenan olympiavesillä elokuussa 2004.­

Multalan aktiiviaikana komitean rooli oli kuitenkin kovin erilainen kuin nyt. Olympiakomitea hoiti kisamatkat ja jakoi valmennustukia, ja komitean hallitus valitsi kisajoukkueet olympialaisiin.

Nyt komitean sisällä on itsenäinen huippu-urheiluyksikkö (HUY), joka johtaa ja koordinoi huippu-urheiluverkoston toimintaa, myös paraurheilua. Lisäksi se vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä.

”Minun jälkeeni järjestelmään on tullut iso muutos. Olympiakomitea on kehittynyt hyvään suuntaan. Ei ole pelkkää sanahelinää, että urheilija on keskiössä ja parhaat harjoittelevat parhaiden kanssa”, Multala sanoo.

” ”Olympiakomitean yhteiskunnallista vaikuttamista pitää parantaa, ihan kaikessa.”

Olympiakomiteaa uusittiin vuoden 2017 alusta, kun urheilu ja liikunta tuotiin saman katon alle. Multalan mielestä fuusio on onnistunut mutta siihen on jäänyt muutama reunahuomautus.

”Olympiakomitean yhteiskunnallista vaikuttamista pitää parantaa, ihan kaikessa. Se ei ole vain puheenjohtajan tehtävä. Samoin pitää parantaa sisäistä ja ulkoista viestintää sekä käydä vuoropuhelua. Se ei tarkoita vain tiedotteiden lähettämistä.”

Jan Vapaavuori toi HS:n haastattelussa esille paljon samoja asioita. Sen voi tulkita epäsuoraksi kritiikiksi kattojärjestöä kohtaan.

” ”Omalla varainhankinnalla on pystyttävä rekrytoimaan lisäosaamiseen suoraan urheiluun ja kentälle.”

Multalan mielestä pitää laajemminkin pyrkiä siihen, että katto-organisaatioita on mahdollisimman vähän, mutta täysin ilman niitäkään ei tulla toimeen.

”Toki niitä tarvitaan, mutta voimavarat on ohjattava kentälle, seuroille, urheilijoille ja valmentajille. Pitää käydä vuoropuhelua.”

Olympiakomiteassa on töissä noin 60 henkeä, ja sillä on kymmenen miljoonan euron budjetti. Pitäisikö komiteaa saneerata?

”Organisaatioita pitää kehittää ja myös haastaa jatkuvasti. Liike pitää vireänä ja kehittää. Olympiakomitea on kehittynyt hyvin 2010-luvulla. Yhdistymisen onnistuminen ei ollut itsestään selvää eikä ihan helppoa – työkenttä on jättimäinen.”

Sari Multala harjoitteli Suomenlahdella kesällä 2002.­

Olympiakomitean uudella puheenjohtajalla on hyvä olla toimiva yhteys poliittisiin päättäjiin ja suhteet liike-elämään, jotta liikunnan ja urheilun riittävä rahoitus voidaan turvata. Se parantaisi myös urheilun ja liikunnan arvostusta ja kohentaisi samalla komitean asemaa.

Yksi vaalikampanjan keskeisistä kysymyksistä on, miten urheilua ja liikuntaa rahoitetaan. Nyt valtion liikuntabudjetti on 150 miljoonaa euroa, joka tulee veikkausvoittovaroista. Toisena vaihtoehtona on ottaa urheilun ja liikunnan varat valtion budjetista.

Multalan mukaan rahoitus on järjestettävä kaikissa tilanteissa.

Poliitikkona Multala (kok) on itse ratkaisemassa, millainen rahapelijärjestelmä Suomessa on jatkossa. Pyörittääkö sitä Veikkaus, vai myydäänkö luvat lisensseillä ulkomaille?

” ”Voimavarat on ohjattava kentälle, seuroille, urheilijoille ja valmentajille.”

”Nyt suunnitellut toimet eivät pitkällä aikavälillä ratkaise kaikkia ongelmia. Veikkaus yhtiönä pärjää, oli järjestelmä mikä tahansa. Osa rahasta voi tulla joka vaihtoehdossa sieltä, vaikka valtion budjetin kautta. Rahapelihaittojen ehkäisyssä on onnistuttava nykyistä paremmin.”

Liikunnasta kiinnostuneena ihmisenä ja entisenä urheilijana Multala olisi lähtenyt puheenjohtajakisaan, vaikkei olisi politiikassa.

”Poliittinen keskustelu liikunnasta ja urheilusta on puuttunut lähes täysin. Siihen on tultava muutos. Syy on meidän päättäjien, median ja myös olympiakomitean. Enää ei voida käydä valtakunnallisia vaaleja ilman keskustelua urheilusta. Käynnissä oleva puheenjohtajakisa on jo tuonut enemmän keskustelua urheilusta kuin vuosiin.”

Haastattelun lopuksi Multala tuo esiin yhden konkreettisenkin ehdotuksen: äitiyspakkauksiin voisi lisätä pallon.

”Sillä annettaisiin viesti, että liikkuminen on tärkeää, ja annettaisiin siihen väline. Yhdessä vanhempien kanssa liikkuminen vaikuttaa lapsen liikuntasuhteeseen kaikkein eniten. Pallolla voisi touhuta kaikenlaista – ei tarvitse olla mikään tietty laji.”

” ”Enää ei voida käydä valtakunnallisia vaaleja ilman keskustelua urheilusta.”

Sari Multala kertoo halunneensa aina vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin.­