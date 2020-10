Haas-talli hassutteli Twitterissä ja sai muiden hyväksynnän.

Halloween on käsillä, ja myös formula 1 -tallit hassuttelevat aiheeseen sopivalla tavalla. Haas-talli ei ole tällä kaudella radalla juhlinut, mutta sosiaalisen median puolella tuli onnistuminen lauantaina.

Talli julkaisi Hohto-elokuvan tunnetusta kansikuvasta oman versionsa Twitterissä. Näyttelijä Jack Nicholsonin on kuvassa korvannut tallipäällikkö Günther Steiner.

”Tänä halloweenina on hänen vuoronsa murskata ovi”, kuvan yhteydessä lukee. Kuvitteellisen elokuvan nimi on The Steining, eli näppärä sanaleikki alkuperäisestä nimestä The Shining.

MM-sarjaa ylivoimaisesti johtava Mercedes nostaa kädet pystyyn ja myöntää rehellisesti, että voittaja on tässä kategoriassa löytynyt.

”Peruuttakaa kisa. Sosiaalisen median mestaruustaisto on ohi.

Williams-talli komppaa Mercedestä.

”Yhdymme edelliseen.”