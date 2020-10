Ranskalainen Adrian Mannarino näytti, mitä kokemus merkitsi välieräkohtaamisessa.

Kunniakkaaseen välierätappioon päättyi Emil Ruusuvuoren taival Kazakstanin ATP-turnauksessa. Ruusuvuori hävisi pitkälti omiin virheisiinsä ranskalaiselle Adrian Mannarinolle 5–7, 2–6.

Tappiosta huolimatta turnaus oli erinomainen Ruusuvuorelle. Edetä karsinnoista välieriin vaati viisi peräkkäistä voittoa, mutta kuudes ottelu oli liikaa kokenutta Mannarinoa vastaan.

Ruusuvuori aloitti vuoden ATP-listan sijalla 123, mutta kipusi nopeasti sadan pintaan. Siihen tuntui tulevan pysäkki, josta Ruusuvuori ei pääsisi kovin helposti eteenpäin, kunnes Nur-Sultanissa alkoi natsata kunnolla.

Kazakstanissa Ruusuvuori keräsi välieristä 90 ATP-pistettä ja karsintojen läpäisemisestä 12 lisää. Näillä pisteillä hän hyvästeli pitkäksi aikaa sijoitukset sadan pinnassa ja seuraava rankkaus alkaa kahdeksikolla.

Mannarinolla, 32, oli selvä taktiikka vain pitää palloa elossa jokaisessa pelissä. Hän haki hyvin harvakseltaan omia ratkaisuja, mutta vastaavasti oli parhaimmillaan kuin virheetön palloseinä.

Ranskalaisen taktiikka pakotti Ruusuvuoren lyömään vähän liian lujaa. Pelkässä pallottelussa Mannarino olisi vienyt potin. Ylitempolla pelaaminen onnistui ensimmäisessä erässä pitkiä jaksoja erinomaisesti, muttei ihan kantanut päätepisteeseen asti.

Toinen erä alkoi Ruusuvuoren kaksoisvirheellä ja perään menetetyllä syötöllä. Hetkessä peli oli 0–2 ranskalaiselle ennakkosuosikille. Toisen murtonsa Mannarino otti tilanteeseen 1–4, kun Ruusuvuoren syöttövuoro päättyi kaksoisvirheeseen.

Kahden murron jälkeen erä vaan lipui Mannarinon laariin, vaikka vielä viimeisessä pelissä Ruusuvuorella oli pari murtopalloa.

Ottelu rutinoitunutta Mannarinoa vastaan oli kuin oppitunti, josta sai vielä yli 9 000 euron korvauksen. Tarjolle tuli vastaus, millaista tennistä ATP-kiertueella pelataan ja vaaditaan. Palloa täytyy pystyä pitämään elossa ja samaan aikaan lyömään kovaa. Ei ihan helppo yhtälö, mutta Ruusuvuori pääsi hyvin lähelle.

Tappionkyyneleitä ei kannata jäädä valuttamaan pitkäksi aikaa. Mannarino on sentään sijalla 41 maailmanrankingissa, eikä hänelle ottelussa tai turnauksessa ollut mitään uutta.

Toisen välierän vei Australian John Millman. Hän käänsi ottelun voitokseen yhdysvaltalaista Frances Tiafoeta vastaan ja otti finaalipaikan 3–6, 6–4, 6–4.

Millman, 31, on kiinnostava pelaaja. Hänen ATP-rankkauksensa on 45 eikä se ole koskaan ollut korkeammalla kuin 33, mutta Roger Federerille Millman on painajainen.

Kaksi vuotta sitten US Openissa Millman kukisti Federerin jo neljännellä kierroksella neljässä erässä. Australian avoimissa tänä vuonna ennen koronaviruksen laajaa leviämistä Millman venytti ottelunsa Federeriä vastaan raastavaan viiteen erään. Federer selviytyi jatkoon, mutta helppoa se ei ollut.

Näillä näkymin Ruusuvuoren kausi jatkuu kahdessa pykälää alempana olevassa haastajatason turnauksessa, ellei suunnitelma muuttunut yllättävän menestyksen myötä.